"Мама приносила булочки с работы", "поездки с папой на рыбалку": пользователи поделились самыми тёплыми воспоминаниями из детства

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Все мы из детства. И у каждого есть такой уютное воспоминание, которое греет души даже в самые непростые времена. Пользователи поделились своими историями, которые запомнились им на всю жизнь.
1. У девочек и мальчиков воспоминания в основном связаны с совместным времяпровождением с родственниками
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А какое у вас самое уютное воспоминание?
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