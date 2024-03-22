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"Мама приносила булочки с работы", "поездки с папой на рыбалку": пользователи поделились самыми тёплыми воспоминаниями из детства

"Мама приносила булочки с работы", "поездки с папой на рыбалку": пользователи поделились самыми тёплыми воспоминаниями из детства

Автор:
22 марта 2024 10:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: было в детстве   детство   истории из жизни   мило   реальныеистории   фото   
1762
14

Все мы из детства. И у каждого есть такой уютное воспоминание, которое греет души даже в самые непростые времена. Пользователи поделились своими историями, которые запомнились им на всю жизнь.

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А какое у вас самое уютное воспоминание?

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Метки: было в детстве   детство   истории из жизни   мило   реальныеистории   фото   
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6k
Rubiroid_47 2 часа назад
Карельское воспоминание шикарно!
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8k
Станислав 18 минут назад
Приезжали в деревню раз в год летом в "Донское". Дядя заядлый рыбак, всегда ждал его с нетерпением, потому что, как он приезжал, сразу брал нас с собой на Дон за Цымлянское водохранилище на два три дня на мотоцикле с коляской. Такие походы до сих пор в памяти остались. Красота неимоверная, места он знал отличные. Эххх...
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11k
GRuslan 23 минуты назад
Когда жил в Сургуте, папы часто не было дома, т к работал на трассе, бульдозерист. И вот помню как то вечером, было темно как ночью, он катит меня на санках, я откинулся на спинку, смотрю на звезды иногда скрывающиеся в выдыхаемом паре, слышу скрип снега от каждого шага отца и полозьев санок. Холодно, капец, а я счастливый что он рядом, такой большой и сильный и ничего не страшно рядом с ним.
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17k
Элитный тигр 47 минут назад
Какие у меня бабулька пекла блинчики - тоненькие, все дырявчатые как паутинки. Напечет гору, а мы с сестрой их с вареньем малиновым и с парным молочком хомячим... Или когда картоху молодую бабулька нажарит целую сковороду... Вкуснотища... Пишу, а слюни на колени капать начинают.
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6k
Наталья 49 минут назад
Скучаю по летним каникулам в деревне. Съезжались друзья со всей нашей необъятной...теперь и ездить не к кому, да и многих из тех кто приезжал уже нет... Скучаю по поездкам с папой за грибами, теперь я езжу одна...
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6k
jfk 54 минуты назад
Когда лет в 10-11 в конце марта-начале апреля с батей и мужиками с его работы часов в 5 утра на буханке едем на зимнюю рыбалку, на улице темень и меня укачивает у печки и в полудреме слушаю разговоры мужиков, потом ловля рыбы, а потом обед на льду и ночевка на нарах в зимовье)) А, вообще, теплых воспоминаний у советского ребенка должна быть прорва))
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6k
Дмитрий ! Час назад
Млять! Этим .... знаки препинания по талонам выдают?
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109
Олег Шинкевич Час назад
Вот же душу разбередили.... Душевный пост.
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10
DuckTales 2 часа назад
Помню кайфовал приезжать к родителям на работу , был какой-то свой мир там, в итоге попробовал обе профессии ... выбрал свою
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1547 постов (1503 в горячем)

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