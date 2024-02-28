Старую кошку никто не хотел забирать к себе

15-летняя кошка по кличке Полли волей судьбы попала в один американский приют. Пожилая кошка страдает от аутоиммунного заболевания, она глухая, у неё нет зубов, и есть ещё несколько проблем со здоровьем. Никто в приюте будто и не надеялся, что Полли кто-то заберёт: они думали, что она доживёт свою жизнь в стенах приюта. Но всё это время Полли искренне верила и ждала, что её человек обязательно появится.. И однажды случилось чудо.