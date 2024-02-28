FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16127 постов • 1701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Старую кошку никто не хотел забирать к себе

Старую кошку никто не хотел забирать к себе

Автор:
28 февраля 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошки   мило   трогательно   фото   
1287
17

К сожалению, миллионы животных волей судьбы оказываются брошенными на улицах. Кому-то везёт, и они попадают в приюты. Но даже в приютах для них долго не могут найти хозяев.. Глухая, потрёпанная 15-летняя кошка попала в приют — и терпеливо ждала, пока в его двери зайдёт "её" человек.

15-летняя кошка по кличке Полли волей судьбы попала в один американский приют. Пожилая кошка страдает от аутоиммунного заболевания, она глухая, у неё нет зубов, и есть ещё несколько проблем со здоровьем. Никто в приюте будто и не надеялся, что Полли кто-то заберёт: они думали, что она доживёт свою жизнь в стенах приюта. Но всё это время Полли искренне верила и ждала, что её человек обязательно появится.. И однажды случилось чудо.

×
×

Однажды в двери приюта зашла женщина по имени Сара. Она сразу обратила внимание на эту пожилую красавицу: и поняла, что как раз искала такую спокойную, ласковую и умную питомицу. Возраст для неё был не важен. Сара сразу почувствовала незримую связь с ней.


"Когда я познакомилась с Полли, я поняла, что она соответствует всем критериям, которые я искала. Она казалась спокойной, и у неё было самое невероятное мурлыканье, которое я когда-либо слышала. Её возраст не был для меня проблемой, а наоборот, плюсом," - рассказала женщина.

Когда Сара привела Полли домой, казалось, она уже долгое время там жила: кошка крайне быстро освоилась. Несмотря на отсутствие зубов, она может есть и влажный, и сухой корм. Глухота ей никак не мешает, и она прекрасно всё чувствует. Теперь хозяйка частенько публикует фото Полли в сети, призывая всех не бояться брать пожилых питомцев из приютов.


"Все должны знать, насколько чудесны пожилые питомцы. Они невероятно благодарны за всю любовь, которую вы им дарите. Хозяевам важно дать поддержку любимцам в их "золотые годы" жизни. Если задуматься, то, именно в это время они нуждаются в нас больше всего," - говорит хозяйка Полли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории   история   кот   коты   кошки   мило   трогательно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Сталкер 55 минут назад
Этот обитатель тоже явно давным-давно уже не котёнок.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Krava 49 минут назад
Хорошая "денежная" кошич))) забрал бы ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия национализировали
Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, его предприятия...
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
Искусственный интеллект в действии
Искусственный интеллект в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#позитив#люди#кино#забавно#фильм#милота#история#задержание
#Юмор#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#дети#факты#Россия#США
#животные#машина#Прикол#интересно#ДТП#Автовсячина#Китай#собака#инцидент#улыбнуло
Искусственный интеллект в действии Искусственный интеллект в действии Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии Пожилая кошка пережила своих хозяев, но до сих пор полна энергии 12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак 12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям Семья с 30 животными нашла дом благодаря соцсетям Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам Два кота "жертвуют" свою шерсть птицам Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники

На что жалуетесь?

Вернуться