Старую кошку никто не хотел забирать к себе

К сожалению, миллионы животных волей судьбы оказываются брошенными на улицах. Кому-то везёт, и они попадают в приюты. Но даже в приютах для них долго не могут найти хозяев.. Глухая, потрёпанная 15-летняя кошка попала в приют — и терпеливо ждала, пока в его двери зайдёт "её" человек.
15-летняя кошка по кличке Полли волей судьбы попала в один американский приют. Пожилая кошка страдает от аутоиммунного заболевания, она глухая, у неё нет зубов, и есть ещё несколько проблем со здоровьем. Никто в приюте будто и не надеялся, что Полли кто-то заберёт: они думали, что она доживёт свою жизнь в стенах приюта. Но всё это время Полли искренне верила и ждала, что её человек обязательно появится.. И однажды случилось чудо.
Однажды в двери приюта зашла женщина по имени Сара. Она сразу обратила внимание на эту пожилую красавицу: и поняла, что как раз искала такую спокойную, ласковую и умную питомицу. Возраст для неё был не важен. Сара сразу почувствовала незримую связь с ней.
"Когда я познакомилась с Полли, я поняла, что она соответствует всем критериям, которые я искала. Она казалась спокойной, и у неё было самое невероятное мурлыканье, которое я когда-либо слышала. Её возраст не был для меня проблемой, а наоборот, плюсом," - рассказала женщина.
Когда Сара привела Полли домой, казалось, она уже долгое время там жила: кошка крайне быстро освоилась. Несмотря на отсутствие зубов, она может есть и влажный, и сухой корм. Глухота ей никак не мешает, и она прекрасно всё чувствует. Теперь хозяйка частенько публикует фото Полли в сети, призывая всех не бояться брать пожилых питомцев из приютов.
"Все должны знать, насколько чудесны пожилые питомцы. Они невероятно благодарны за всю любовь, которую вы им дарите. Хозяевам важно дать поддержку любимцам в их "золотые годы" жизни. Если задуматься, то, именно в это время они нуждаются в нас больше всего," - говорит хозяйка Полли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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