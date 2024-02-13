12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак

К сожалению, в мире миллионы бездомных животных, которые или оказываются на улицах, или попадают в приюты. Только единицам везёт, и для них находят любящие семьи. В некоторых приютах действует правило: если для животных долго не могут найти хозяев, их подвергают эвтаназии. Это грустно, но это реальность. 12-летний Роман Макконн из американского штата Техас делает всё, чтобы исправить эту ситуацию. Вместе с родителями он создал целую кампанию, благодаря которой он спасает тысячи собак от усыпления.