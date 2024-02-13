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12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак

12-летний мальчик спас от смерти уже 5 тысяч собак

Автор:
13 февраля 2024 21:22
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   дети   домашние животные   животные   истории   история   мило   собаки   трогательно   фото   
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В наши дни взрослые порой критикуют молодое поколение — мол, они только сидят в телефонах и ничего не делают. Но есть весомые исключения, и в мире не всё так плохо. Многие современные дети делают этот мир лучше: например, 12-летний Роман Макконн с самого детства помогает бездомным животным. У этого мальчика большое сердце!

К сожалению, в мире миллионы бездомных животных, которые или оказываются на улицах, или попадают в приюты. Только единицам везёт, и для них находят любящие семьи. В некоторых приютах действует правило: если для животных долго не могут найти хозяев, их подвергают эвтаназии. Это грустно, но это реальность. 12-летний Роман Макконн из американского штата Техас делает всё, чтобы исправить эту ситуацию. Вместе с родителями он создал целую кампанию, благодаря которой он спасает тысячи собак от усыпления.

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С момента запуска проекта в 2016 году Роман спас 4900 собак. С помощью родителей мальчик находит для собак из приютов любящих хозяев. Сначала он был волонтёром в одном из местных приютов, выкладывал видео с собаками в социальные сети, рассказывал их истории, вдохновляя других людей брать собак из приютов. Затем, набрав популярность, Роман запустил собственное телешоу "Роман спешит на помощь", благодаря которому он помогает ещё большему количеству пушистиков.

За эти годы Роман побывал на известном шоу Эллен Дедженерес, где она передала его организации 20 000 долларов. Он также получил награду "Ребёнок года" за свои усилия. Этот мальчик с большим сердцем вдохновляет своим примером миллионы людей. Ведь взять собаку из приюта и спасти жизнь — это доброе и благородное дело, которое обязательно вознаградится!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бездомные животные   дети   домашние животные   животные   истории   история   мило   собаки   трогательно   фото   
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Гомерчик 2 часа назад
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Александр Maтвийка Час назад
Двенадцатилетний мальчик прожил около 4500 дней (условно).
По сколько собак в день он должен был спасать ?
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326
Желание враг мудрости Александр Maтвийка 10 минут назад
"С помощью родителей мальчик находит для собак из приютов любящих хозяев."

П Н Обычно упоминают нуждающихся - им может стоит помочь, или детям с проблемами. То есть это проект, а не искренняя забота о мире.
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