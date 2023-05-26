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168 геоглифов Наска, которые ранее не были заметны

168 геоглифов Наска, которые ранее не были заметны

Автор:
26 мая 2023 09:54
Сообщество : Наука
Метки: в мире   геоглифы Наска   интересно   найка   находка   факты   фото   
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8

Недавние исследования помогли археологам с помощью дрона выявить слабые линии на поверхности земли, которые при детальном рассмотрении оказались древними геоглифами.

Изображения обнаружены в местности Серро Аха рядом с городком Наска в Перу, недалеко от знаменитых геоглифов, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и часто известных как Линии Наска. Изображения на земле в этом районе исследуются и обнаруживаются уже почти десять лет. За это время было найдено 358 геоглифов.

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Недавно обнаруженные изображения включают в себя очертания людей, верблюдовых, птиц, косаток, кошек и змей. Всего около 168 геоглифов. На одном изображении безголовый человек, держащий палку или дубинку, стоит на месте, а его голова улетает.

Масато Сакаи, профессор культурной антропологии и андской археологии, возглавлявший команду Университета Ямагата, полагает, что эта сцена имеет не воинственное, а ритуальное значение, и изображённый ритуал мог включать обезглавливание.

Новые геоглифы датируются периодом между 100 и 300 гг. н. э. и были обнаружены во время полевых исследований, проведённых в период с июня 2019 г. по февраль 2020 г. группой из Университета Ямагата из Японии. Команда использовала аэрофотоснимки и дроны, чтобы сделать открытие.

Команда университета помогает также разрабатывать искусственный интеллект, который поможет обнаруживать геоглифы, анализируя аэрофотоснимки. По словам Сакаи, хотя ИИ не применялся для поиска этих 168 геоглифов, команда надеется использовать новые изображения, чтобы «научить» его находить их, когда они будут прочёсывать окружающую местность в поисках других древних изображений.

Интересен и тот факт, что некоторые из 168 новых геоглифов были созданы путём нагромождения камней друг на друга, в то время как большинство других линий Наска были созданы путём рытья траншей.

На данный момент специалистам неизвестно, зачем древние индейцы, населявшие плато Наска, создали геоглифы. Были выдвинуты разные предположения. Вероятно, таким образом индейцы общались с богами. Другие исследователи предполагают, что изображения имели астрономическое или навигационное значение, а одна из версий гласит, что эти начертания помогали людям Наска искать воду в пустыне.

Сейчас команда работает с властями Перу над созданием нового археологического парка в районе Серро Аха, чтобы защитить геоглифы.

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Метки: в мире   геоглифы Наска   интересно   найка   находка   факты   фото   
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5  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
Я таких сколько хочешь нарисую. А если еще упороться чемнить...

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17
DimaRus 21 минуту назад
Я в детстве, на настенном ковре, таких геоглифов по что штук за вечер находил..
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16k
Сергей Полчаса назад
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33k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
На столько за уши притянули, что даже слов нет )))) Фактически - просто на пятне сами нарисовали силуэты и выдают за научные доказательства свои каракули. Имея чуть больше воображения можно увидеть там сову, которую на глобус натянули )))
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32k
АнтонПолднев Час назад
Было. И не раз. И даже не у нас. Воображение британских учёных границ не имеет...
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