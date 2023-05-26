168 геоглифов Наска, которые ранее не были заметны

Изображения обнаружены в местности Серро Аха рядом с городком Наска в Перу, недалеко от знаменитых геоглифов, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и часто известных как Линии Наска. Изображения на земле в этом районе исследуются и обнаруживаются уже почти десять лет. За это время было найдено 358 геоглифов.