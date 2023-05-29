Останки предков. Занимательные находки⁠⁠

Несмотря на внушительное количество важных открытий, ученые продолжают находить все новые и новые останки древних людей, привлекающие внимание исследователей.
Останки, убитого стрелой 4700 лет назад. Мужчина 35-40 лет, найденный в болоте в 1946 году в Дании. Известно, что смертельной раной стала лишь вторая стрела, попавшая в грудь и пробившая аорту.
Это человек из Линдоу, умерший в 20 − 90 годах н.э. На момент гибели ему было около 25 лет. Он был 168 см ростом и весил 60 − 65 кг. Он, вероятно, не занимался физическим трудом — его мускулатура была развита равномерно, ногти аккуратно острижены, а борода и усы подровнены ножницами, что может свидетельствовать о знатном происхождении. Внутренние органы не были повреждены, а значит он не страдал никакими болезнями (за исключением гельминтов в кишечнике).
Он умер насильственной смертью. Череп был проломлен в двух местах тяжёлым орудием, а горло перерезано. Кроме того, на шее была затянута тонкая кожаная верёвка, свидетельствующая об удушении, а сама шея сломана. Одно из рёбер со стороны спины тоже было сломано.
Столь множественные и разнообразные раны позволили учёным предположить, что человек из Линдоу погиб во время ритуального жертвоприношения друидов. Его последняя трапеза состояла из жжёных зёрен пшеницы и ячменя. Были обнаружены и следы пыльцы омелы, которую друиды считали священным растением.
Погребальная мужская маска. Таштыкская культура (Южная Сибирь). 3-4 век. н.э. Найдена в Республике Хакасия на левом береу Енисея, недалеко от хребта Оглахты.
Коринфский шлем, найденный на месте битвы при Марафоне (490 г. до н.э.). Найден вместе черепом воина.
Пожалуй, самая известная болотная мумия: человек из Толлунда - мужчина, живший примерно в 4 веке до н.э., чьё тело было обнаружено в одном из торфяных болот в Ютландии (Дания). Находка примечательна тем, что благодаря естественному дублению, тело невероятно хорошо сохранилось - сохранилась даже щетина и отчётливо видны морщины. Человек был невысок, как и подобает почти всем нашим предкам. Возраст на момент смерти составлял около 40 лет, а смерть произошла от удушения. Скорее всего это было убийство, либо жертвоприношение. Изучение пищеварительного тракта человека из Толлунда дало подробную информацию о времени и составе его последней трапезы. Выяснилось, что примерно за 12—24 часа до гибели он ел сваренную на воде кашу из зёрен и семян (как культивируемых, так и дикорастущих) — всего было выявлено около 40 их видов, в том числе ячмень, льняное семя и др. Следов мяса, рыбы или фруктов обнаружено не было. Этот факт позволил предположить, что человек из Толлунда скончался в конце зимы или начале весны.
3000-летний деревянный протез пальца ноги, обнаруженный на египетской мумии усопшей женщины.
Тату на теле человека, жившего 1700 лет назад. Найден в современной Мексике.
Тело девушки 16-18 лет найдено в захоронении в Дании, которое датируется 1370 годом. Гроб был высечен из бревна. У изголовья лежала небольшая коробка из берёзовой коры, в которой находились шило, бронзовые заколки и сетка для волос. В последний путь её также снарядили ведром пшеничного пива, изготовленного с мёдом, болотным миртом и брусникой
Ранний пример успешной краниопластики. Пациент выжил, о чем свидетельствует прижившаяся золотая пластина. 4 век. Перу.
Мозг из Хеслингтона. В нём запечатлены воспоминания о том, как выглядел мир ~2600 лет назад. Он сохранился благодаря счастливому стечению факторов - влажной и бескислородной среды под землёй, хотя учёные до конца не уверены есть ли другие факторы.
Мозг сохранился чрезвычайно хорошо. Настолько, что некоторые его белки, на момент находки и её изучения всё ещё давали иммунный ответ.
Человеку, которому принадлежит мозг было 26 до 45 лет, а смерть наступила из-за смещения позвонка, так что скорее всего - он был повешен. Принадлежал он гаплогруппе J1d, которая ранее не встречалась у людей с территории Великобритании, ни живых, ни мёртвых. Да и в целом, по миру, это гаплогруппа весьма редкая.
Хеслингтон, Англия. 7-5 век до нашей эры.
Плечевая кость, с наложенной после операции медной пластиной. Установлено, что после установки пластины кость росла, что свидетельствует об успешной операции. Пластину наложили, вероятно, в качестве антисептика. Медь обладает противомикробными и противовирусными свойствами.
Датируется находка 1260 - 1527 гг. Найдена в Швеции.
Мумия знатной женщины с территории современного Китая. Она жила 3800 лет назад. Это одна из таримских мумий, которых из-за европеоидных особенностей считали мигрантами из Западной Азии, хотя новое исследование показало, что на самом деле они были прямыми потомками местного населения ледникового периода.
Череп из Перу возрастом 2000 лет. Железная пластина - это хирургический имплант, который вживили после боевой травмы. Судя по сломанной кости вокруг пластины, она успешно скрепила череп.
Голова шведского короля Карла XII, убитого в 1718 году неизвестным снарядом, прошедшим навылет, во время осады норвежской крепости Фредрикстен.
Один из сотен удлиненных черепов, обнаруженных в 1928 году на полуострове Паракас в Перу. Деформация черепа выполнялась культурой Паракас (800-100 гг. до н.э.) путем плотного обматывания головы тканью в течение первых нескольких лет жизни, чтобы удлинить череп.
Знакомьтесь, это - Этци. Ледяная мумия, возрастом в 5300 лет, найденная в Альпах на границе Австрии и Италии. Этци - настоящий сборник интересных фактов.
На момент смерти рост Этци составлял приблизительно 165 см, вес - 50 кг, размер ноги - 38, глаза карие, а возраст - 45-46 лет.
У Этци было около 57 татуировок из точек линий и крестов. Способ их создания отличается от современного - на теле делались небольшие надрезы, после чего в них засыпался древесный уголь.
В прямой кишке обнаружились остатки отрубей, кореньев, фруктов и мышечной ткани двух типов, соответствующей мясу серны и оленя.
Высокое содержание меди и свинца в волосах позволяет предположить, что Этци имел отношение к производству меди.
Этци не пользовался спичкам, но носил с собой берестяной короб с тлеющими углями для разжигания огня.
Этци был пожилым человеком для своего времени. Как и у всех древних людей, жизнь Этци была суровой: у него были повреждения позвоночника и сломаны рёбра и нос, а большой палец левой ноги был обморожен.
На трех сохранившихся ногтях ученые нашли линию Бо - поперечную полосу, свидетельствующую о перенесенной тяжелой инфекции, голоде или длительном воздействии холода. Лёгкие Этци почернели от сажи, что говорит о том, что он много времени проводил у костра. Бедолага также страдал от блох и паразитов, и был инфицирован хеликобактером.
Кроме этого, у него были и возрастные проблемы со здоровьем: дегенеративный артрит, изношенные суставы, отложения солей кальция в сосудах, в том числе в аорте, а также камни в желчном пузыре. Зубы его также были весьма изношены, а верхняя челюсть с левой стороны пострадала особенно сильно, что говорит о том, что он часто использовал зубы как инструмент. Однако, кариеса у него не было.
У Этци не было двенадцатой пары рёбер и зубов мудрости.
В 2013 году учёные проанализировали доноров крови мужчин из Тироля и обнаружили 19 человек, которые с высокой долей вероятности являются его потомками.
Несмотря на то, что учёным удалось выяснить об Этци невероятно много деталей, причина смерти не установлена. Существует множество версий - от переохлаждения до насильственной смерти. Самая романтичная версия говорит о том, что Этци погиб в результате двухдневной схватки и в какой-то момент спасал раненого товарища неся его на плече.
Этци стойко перенёс все издевательства учёных, и сейчас покоится в южно-тирольском музее археологии, что в Италии. Там он лежит в саркофаге, в котором постоянно поддерживается температура -6°C и влажность воздуха 98%.
Череп ацтека из Тонала с золотыми глазами, нефритовым украшением на лбу и покрытый бирюзовой мозаикой.
1300–1521 гг. Мексика.
Кремневый накончник стрелы в кости, найденный на месте самой древней из известных битв в Европе .
Археологи раскапывают жертв извержения Везувия в Помпеи. 1 мая 1961 год.
Перед вами череп "самого несчастного человека". Это неандерталец из пещеры Шанидар и список его недугов впечатляет.
Он был глух, у него была ампутирована правая рука выше локтя, а на оставшейся культе есть следы переломов. Правая часть его тела, скорее всего, была парализована. Он заметно хромал и испытывал боль при каждом шаге. На его левой стопе сохранились следы перелома и выраженного артрита суставов, он страдал от дистрофии костной ткани и гиперстоза скелета (окостенение связок и сухожилий), в результате чего, он страдал и от болей в области суставов. Он получил сильный удар в лицо, который привёл к повреждению левой глазницы, что скорее всего привело к частичной или полной слепоте.
Несмотря на все свои увечья, бедняга прожил очень долгую, по меркам того времени, жизнь - умер он в возрасте около 45 и пережил многих своих соплеменников (которые, без сомнения, о нём заботились).
Найден этот человек на территории современного Ирака. Возраст находки - 50 000 лет.
Череп женщины из Теотиуакана с нефритовым зубом-имплантом.
Верхние резцы женщины украшены круглыми камнями пирита. Такую технику практиковали в городах майя на юге Мексики, в Гватемале и Белизе.
350-450 гг. н.э. Мексика
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