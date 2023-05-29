Останки предков. Занимательные находки⁠⁠

Знакомьтесь, это - Этци. Ледяная мумия, возрастом в 5300 лет, найденная в Альпах на границе Австрии и Италии. Этци - настоящий сборник интересных фактов.

На момент смерти рост Этци составлял приблизительно 165 см, вес - 50 кг, размер ноги - 38, глаза карие, а возраст - 45-46 лет.

У Этци было около 57 татуировок из точек линий и крестов. Способ их создания отличается от современного - на теле делались небольшие надрезы, после чего в них засыпался древесный уголь.

В прямой кишке обнаружились остатки отрубей, кореньев, фруктов и мышечной ткани двух типов, соответствующей мясу серны и оленя.

Высокое содержание меди и свинца в волосах позволяет предположить, что Этци имел отношение к производству меди.

Этци не пользовался спичкам, но носил с собой берестяной короб с тлеющими углями для разжигания огня.

Этци был пожилым человеком для своего времени. Как и у всех древних людей, жизнь Этци была суровой: у него были повреждения позвоночника и сломаны рёбра и нос, а большой палец левой ноги был обморожен.

На трех сохранившихся ногтях ученые нашли линию Бо - поперечную полосу, свидетельствующую о перенесенной тяжелой инфекции, голоде или длительном воздействии холода. Лёгкие Этци почернели от сажи, что говорит о том, что он много времени проводил у костра. Бедолага также страдал от блох и паразитов, и был инфицирован хеликобактером.

Кроме этого, у него были и возрастные проблемы со здоровьем: дегенеративный артрит, изношенные суставы, отложения солей кальция в сосудах, в том числе в аорте, а также камни в желчном пузыре. Зубы его также были весьма изношены, а верхняя челюсть с левой стороны пострадала особенно сильно, что говорит о том, что он часто использовал зубы как инструмент. Однако, кариеса у него не было.

У Этци не было двенадцатой пары рёбер и зубов мудрости.

В 2013 году учёные проанализировали доноров крови мужчин из Тироля и обнаружили 19 человек, которые с высокой долей вероятности являются его потомками.

Несмотря на то, что учёным удалось выяснить об Этци невероятно много деталей, причина смерти не установлена. Существует множество версий - от переохлаждения до насильственной смерти. Самая романтичная версия говорит о том, что Этци погиб в результате двухдневной схватки и в какой-то момент спасал раненого товарища неся его на плече.

Этци стойко перенёс все издевательства учёных, и сейчас покоится в южно-тирольском музее археологии, что в Италии. Там он лежит в саркофаге, в котором постоянно поддерживается температура -6°C и влажность воздуха 98%.