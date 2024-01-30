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15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете

15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете

Автор:
30 января 2024 20:48
Сообщество : Факты
Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   история   мир   познавательно   разные факты   факты   
1288
16

Узнавать нечто новое — всегда интересно. Пользователи форума Reddit поделились любопытными фактами, которые их удивили. Некоторые из них кажутся чем-то нереальным, но всё же — это правда. Узнаем о самых интересных!

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Испанские моряки обнаружили галапагосских черепах в 1535 году, и питались черепашьим мясом во время длительных морских путешествий. Одной черепахой можно было накормить несколько человек, и кроме того, мясо оказалось очень вкусным и питательным.

Несмотря на то, что мозг и тело бабочки полностью реорганизуются во время процесса метаморфозы, насекомые помнят ту информацию, которую получили, будучи гусеницами. Ученые обнаружили это в ходе исследования, используя определённые запахи.



Планету Татуин из "Звёздных войн" назвали в честь реального города в Тунисе, где однажды и проходили съёмки. Власти соседней Ливии были недовольны тем, что на границе расположилось большое количество странной техники. Они посчитали это угрозой и были готовы объявить о всеобщей мобилизации, но по просьбе властей Туниса съёмочная группа переместилась в другое место.

Икринки рыб могут прилипать к лапам или оперению уток, и они могут переносить их в новые водоёмы при миграции. Часть икринок пернатые переносят с помётом.


Просмотр фотографий больных людей с разными симптомами вызывает иммунный ответ на угрозу на 23%. Эксперты полагают, что такая реакция могла возникнуть в ходе эволюции как один из механизмов защиты от болезней.



Птицы, рептилии, медоносные пчелы и некоторые костистые рыбы способны видеть ультрафиолетовый свет, который находится за пределами нашего видимого спектра. А собаки и кошки, например, видят меньше цветов, чем мы, и видят их слабее.


Возраст колец Сатурна оценивается не более чем в 400 миллионов лет. Акулы же появились около 450 миллионов лет назад.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересное   интересные факты   информация   история   мир   познавательно   разные факты   факты   
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11  комментариев
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37k
АнтонПолднев 36 минут назад
Ну, тут я с британским учёным согласен. Утконос выглядит реально так, будто собран из запчастей от других животных.

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3k
Deniss 6 минут назад
Если в комнате 23 человека, вероятность того, что у двоих из них день рождения в один день боле 50 %
Это чушь .
ну так , тупо простой пример : в школе , у кого из вас был день рождения в один день с одноклассником ? Вот у меня не было...
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18k
Nikita 16 минут назад
13. Между Землёй и Луной может поместиться каждая из планет нашей Солнечной системы.
Скажу больше. Там могут поместиться ВСЕ планеты.... Общий радиус (без Земли) около 196000 км, а расстояние от Земли до луны 384 400 км
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380
iskra 23 минуты назад
Основная причина по которой моряки ели черепах(и почти полностью их уничтожили) в том, что они были живыми консервами. В те времена ещё не умели консервировать,поэтому приходилось либо возить с собой живой скот,либо надеяться на солонину. Но для живого скота нужен корм и еда. А черепахи могут очень долго обходиться без еды и воды. Их переворачивали на спину,и складировали где-нибудь так,что бы не сильно мешали. И кушали по необходимости.
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34k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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928
Anatolij Полчаса назад
По пункту 5. А если 53 человека, то вероятность уже больше 90%. У математиков эта штука зовётся "парадокс дней рождений".
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23k
Слепой Пью 43 минуты назад
"Просмотр фотографий больных людей с разными симптомами вызывает иммунный ответ на угрозу на 23%. Эксперты полагают, что такая реакция могла возникнуть в ходе эволюции как один из механизмов защиты от болезней."
Новое в науке! Сенсация, мля!!! Эволюция началась только с изобретение фотографии! До этого иммунный ответ организЬма не защищал людей.
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