15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете

Узнавать нечто новое — всегда интересно. Пользователи форума Reddit поделились любопытными фактами, которые их удивили. Некоторые из них кажутся чем-то нереальным, но всё же — это правда. Узнаем о самых интересных!
1. Мясо гигантских черепах — очень вкусное. Это поняли моряки, которые питались ими ещё в 1535 году
Испанские моряки обнаружили галапагосских черепах в 1535 году, и питались черепашьим мясом во время длительных морских путешествий. Одной черепахой можно было накормить несколько человек, и кроме того, мясо оказалось очень вкусным и питательным.
3. У гребневиков (существ, похожих на медуз) нет ануса. Когда они хотят в туалет, они образуют анальное отверстие, испражняются, а затем это отверстие исчезает на теле - до следующего раза
Несмотря на то, что мозг и тело бабочки полностью реорганизуются во время процесса метаморфозы, насекомые помнят ту информацию, которую получили, будучи гусеницами. Ученые обнаружили это в ходе исследования, используя определённые запахи.
5. Если в комнате 23 человека, вероятность того, что у двоих из них день рождения в один день — более 50%
6. Первый английский учёный, который изучал утконоса, был настолько уверен, что это мистификация, что чуть не разобрал утконоса на части, пытаясь найти доказательства того, что его собрали из нескольких разных животных
Планету Татуин из "Звёздных войн" назвали в честь реального города в Тунисе, где однажды и проходили съёмки. Власти соседней Ливии были недовольны тем, что на границе расположилось большое количество странной техники. Они посчитали это угрозой и были готовы объявить о всеобщей мобилизации, но по просьбе властей Туниса съёмочная группа переместилась в другое место.
Икринки рыб могут прилипать к лапам или оперению уток, и они могут переносить их в новые водоёмы при миграции. Часть икринок пернатые переносят с помётом.
9. Учёные доказали, что иммунная система человека стимулируется, даже если он просто рассматривает фотографии больных людей
Просмотр фотографий больных людей с разными симптомами вызывает иммунный ответ на угрозу на 23%. Эксперты полагают, что такая реакция могла возникнуть в ходе эволюции как один из механизмов защиты от болезней.
Птицы, рептилии, медоносные пчелы и некоторые костистые рыбы способны видеть ультрафиолетовый свет, который находится за пределами нашего видимого спектра. А собаки и кошки, например, видят меньше цветов, чем мы, и видят их слабее.
11. Бессмертная медуза Turritopsis dohrnii может возвращаться в стадию полипа, и проживать жизненный цикл заново
Возраст колец Сатурна оценивается не более чем в 400 миллионов лет. Акулы же появились около 450 миллионов лет назад.
15. Клеопатра жила ближе по времени к полёту на Луну, чем к строительству египетских пирамид
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это чушь .
ну так , тупо простой пример : в школе , у кого из вас был день рождения в один день с одноклассником ? Вот у меня не было...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рожденияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_дней_рождения
Скажу больше. Там могут поместиться ВСЕ планеты.... Общий радиус (без Земли) около 196000 км, а расстояние от Земли до луны 384 400 км
Новое в науке! Сенсация, мля!!! Эволюция началась только с изобретение фотографии! До этого иммунный ответ организЬма не защищал людей.