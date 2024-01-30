15 занимательных и необычных фактов обо всём на свете

Планету Татуин из "Звёздных войн" назвали в честь реального города в Тунисе, где однажды и проходили съёмки. Власти соседней Ливии были недовольны тем, что на границе расположилось большое количество странной техники. Они посчитали это угрозой и были готовы объявить о всеобщей мобилизации, но по просьбе властей Туниса съёмочная группа переместилась в другое место.