10 загадочных находок из древности

Наш мир полон загадок. Но некоторые древние вещи и памятники, которые уже давно были обнаружены и изучены специалистами, до сих пор полны неразгаданных тайн. В этой подборке - десять необычных исторических памятников, которые надолго озадачили умы археологов. Большинству этих памятников тысячи лет, и вероятно, мы уже никогда не узнаем реальных историй, стоящих за их существованием.
В Коста-Рике есть своё подобие Стоунхенджа - это каменные шары в устье реки Диквис и у тихоокеанского побережья страны. Местные жители называют их Las Bolas. Большие шары идеально круглой формы относятся к цивилизации, жившей в регионе между 500 годом до нашей эры и 1500 годом нашей эры. Изначально шары находились под слоем грязи и зарослей, но в последние десятилетия их стали находить и очищать. Археологи нашли всего около 300 таких Las Bolas - при этом они совершенно разного размера. Некоторые помещаются на ладони, а самые крупные весят до 15 тонн. Учёные до сих пор гадают, какие технологии позволили древним костариканцам сделать такие идеально круглые шары, и для чего они вообще их сделали. Также неизвестно, почему для камней выбрано именно это местоположение. Есть версия, что камни могут изображать небесные светила, или же ими обозначали границы между племенами.
Miami Circle - исторический памятник и парк в Майями, США. В 1998 году местные застройщики приступили к строительству комплекса небоскрёбов на этом участке. После сноса одного из старых зданий они обнаружили на земле нечто загадочное - 11-метровый круг с 24 крупными отверстиями, вырубленный из известняковой породы. Затем здесь работала команда археологов, которые нашли неподалёку кости животных, зубы акулы и наконечники топоров из базальтовых пород. Они выяснили, что кругу примерно 2000 лет, и предположительно, его сделало индейское племя текеста. Предназначение круга - до сих пор загадка для учёных. Это место изучают археологи, раскапывая всё новые артефакты.
Каменные статуи в форме человеческих фигур на индонезийском острове Сулавеси - ещё одна загадочная находка. Они тоже разного размера - некоторые из них небольшие, а высота других составляет до 4,6 метра. На острове насчитывается около 400 подобных статуй, но то, как они туда попали и зачем были сделаны, остаётся тайной. Загадочности прибавляет тот факт, что рядом с камнями археологи не обнаружили никаких признаков цивилизации и других артефактов. Учёные даже не могут точно определить возраст статуй - но предполагают, что они появились тысячи лет назад, когда здесь жили древние племена. Существует версия, что камни могли использоваться в качестве надгробий, учитывая то, что рядом с некоторыми из них нашли длинные каменные плиты.
Таинственный меч в камне находится в итальянской часовне Монтесиепи. Согласно историкам, его вонзил в камень Гальгано Джудотти, живший В 12 веке богатый дворянин. В юности он много убивал и мародерствовал, но в какой-то момент устал от кровопролития. Однажды он увидел Архангела Михаила, ведущего его к Богу и призывающего отказаться от борьбы и своих богатств. Тогда мужчина отправился в Монтесиепи. Там, после другого видения, в качестве доказательства своей веры он вонзил меч в камень. Затем вокруг камня с мечом построили часовню, и место стало священным. С помощью приборов учёные определили, что это настоящий меч 12 века, который полностью находится в камне - а не просто рукоять, как считали многие. Но как он туда попал, и является ли это история мифом - до сих пор тайна.
В 1957 году археолог-любитель бродил по сельской местности в Новой Англии, США, и нашёл маленькую монету на месте, которое считалось древним поселением коренных американцев. Изучив монету, эксперты определили, что это норвежская монета 11 века. Они предположили, что моряки-викинги привезли монету в Северную Америку где-то в 1000-х годах. Это один из самых ранних образцов валюты, когда-либо найденных в Америке, и самое раннее изделие из скандинавского серебра. К середине 1970-х годов ещё одна группа археологов определила, что монета датируется периодом между 1065 и 1080 годами. Затем появилась ещё одна версия - это могла быть не монета, а кулон, который викинги преподнесли коренным американцам в качестве подарка. Об этом свидетельствует небольшая отметина на монете.
По всей Иордании и на частично территории Сирии разбросаны "каменные круги" диаметром от 220 метров до 443 метров. Археологи полагают, что они датируются где-то 4500-2000 годами до нашей эры. Были догадки, что круги могли использоваться в качестве могил, стадионов, или даже для содержания скота, но эти версии отпали, так как в кругах даже нет входов. Помимо этого, учёные уверены, что раньше кругов было больше, но по мере появления городов они были разрушены. Сейчас круги находятся под защитой, их продолжают изучать.
Эти необычные камни высотой в 2 метра находятся в шотландском Абердиншире, и их обнаружили в 1804 году. На одном из них, камне Ньютона, нарисовано существо, напоминающее змею, а также цветы и круги. Значение этих изображений археологам неизвестно. На другой стороне камня - 6 горизонтальных линий знаков, состоящих из 48 символов, включая свастику, и два ряда надписей на древнем языке Огам. Известно, что в одной из надписей присутствует личное имя - Ethernan, но значение других надписей и знаков никто так и не разгадал. На нижней части камня есть надпись, которая вызывает больше всего догадок. Учёные даже не могут точно определить язык. Некоторые эксперты считают, что это древняя версия латыни, оставшаяся со времён, когда этот район заняли римляне. Другие утверждают, что это искаженная форма древнегреческого. Но большинство сходится в том, что текст написан на пиктском языке - на нём говорили народы, жившие много веков назад в Шотландии и северной Англии. По сей день назначение камня Ньютона неясно.
Долина кувшинов - археологические памятники в 161 километре от Вьентьяна, столицы Лаоса. Там, на открытой дикой равнине, расположена группа площадок с тысячами каменных кувшинов. Они разного размера: высота некоторых достигает 2,8 метра, и многие весят больше тонны. Некоторые имеют каменные крышки и стоят в отдалении, другие расположены группами, а часть - украшена замысловатой резьбой. Некоторые историки полагают, что кувшины представляют собой священное место захоронения - в них помещали тела во время древних погребальных обрядов. По другой теории, кувшины использовали для варки древнего рисового вина.
Скала Джудакулла в Северной Каролине - одна из величайших загадок Северной Америки. Это огромный валун из мыльного камня, покрытый таинственными символами. С валуном связана легенда о древнем великане по имени Джудакулла, которую поведал живший здесь народ чероки. Как гласит легенда, он легко перепрыгивал с горы на гору, отталкиваясь руками от массивных камней. На одном из этих валунов предположительно и остались отпечатки его семи пальцев - теперь этот валун называют скалой Джудакулла. Скале, по оценкам учёных, 3 тысячи лет, и в неподалёку местные жители уже обнаруживали похожие камни меньшего размера. Этот валун стал предметом многочисленных исследований и исследовательских проектов, в ходе которых пытались расшифровать символы и понять их значение, но безрезультатно.
На берегу озера недалеко от города Мотала, Швеция, археологи обнаружили 11 черепов и несколько фрагментов костей каменного века. Учёным удалось определить, что это были останки взрослых мужчин и женщин, а также детей и младенцев. Всем костям около 8000 лет, и два из них были проткнуты деревянными кольями. Основная версия учёных - черепа остались здесь после религиозного обряда погребения или жертвоприношения. На это также указывают кости животных, которые нашли вместе с человеческими останками. В 2018 году шведские исследователи сделали ещё одно открытие - все черепа имели похожие повреждения, при этом виды повреждений на черепах мужчин и женщин отличаются. Эта загадка 8000-летней давности до сих пор остаётся неразгаданной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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