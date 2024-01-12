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30 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

30 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

Автор:
12 января 2024 14:43
Сообщество : Факты
Метки: Разное   интересные факты   информация   история   познавательно   полезное   разные факты   факты   фото   
1836
31

В наш век информации узнавать что-то новое и расширять свои знания можно хоть каждый день. В этой подборке - любопытные факты из самых разных сфер, которыми поделились на форуме Reddit. Пополним копилку знаний обо всём на свете.

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Две радиолюминесцентные точки на верхней пуговице указывают на север, а одна - на юг.

Она тренировала таких великих фигуристов, как Скотт Хэмилтон, Кристи Ямагучи и Деби Томас, а ещё - стала первой афроамериканкой в Зале славы фигурного катания.


Операция "Дом собраний" в ночь с 9 на 10 марта 1945 года унесла жизни более 100 000 человек. Во время бомбардировок было разрушено 267 171 здание.


Фермеры поняли, что могут выращивать раков круглый год без ущерба для риса. Это стало для них дополнительным источником дохода.

Когда её нашли в возрасте 33 лет, и вернули в родную семью, она так и не приняла общество белых людей. Она заморила себя голодом и скончалась.


Эти курильщики смогли бросить без каких-либо позывов и рецидивов. Это говорит о том, что центральная (островковая) доля мозга может играть роль в никотиновой зависимости.


Это привело к повторному судебному разбирательству.


Если водитель встречал на дороге домашний скот, он должен был не только остановиться, но и как можно быстрее разобрать повозку и спрятать в кустах - до того момента, пока скот не успокоится.


Во время Французской революции налоги ввели снова.


Первоначально новозеландский фрукт называли "китайским крыжовником", но Каплан окрестила его "киви".


Множество людей собралось на крыше стеклодувной фабрики, чтобы посмотреть футбольный матч бесплатно. Крыша рухнула, а болельщики упали на печь. Погибло 23 человека, и ещё более 100 получили ранения, но игра продолжалась.



Ибисы выработали такой алгоритм: они берут жабу, трясут её, чтобы она выпустила свой яд и опорожнила ядовитые мешочки, а затем смывают яд водой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересные факты   информация   история   познавательно   полезное   разные факты   факты   фото   
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9  комментариев
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23k
Алексей Час назад
Корейских астронавтов так много, что специально для них готовят особенную кимчи?
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881
Anatolij 2 минуты назад
Cвоим современным названием «киви» обязан новозеландскому селекционеру А. Эллисону, который в шестидесятые годы XX века «подарил» ему это имя за внешнее сходство его опушённого плода с телом одноимённой птички, являющейся национальным символом Новой Зеландии и изображённой на эмблеме ВВС, а также многочисленных монетах.
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20k
anpetrof 2 минуты назад
Комментарий к фото
Почему тема не раскрыта?
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8k
perekrestok Полчаса назад
Очень интересно! И также очень бесполезно!
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250
iskra 51 минуту назад
Интересно,от какой мочи упал столб,от человеческой,или от собачей?
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78k
Viktor Час назад
Ну чё тут скажешь - идиёт!

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