30 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

В наш век информации узнавать что-то новое и расширять свои знания можно хоть каждый день. В этой подборке - любопытные факты из самых разных сфер, которыми поделились на форуме Reddit. Пополним копилку знаний обо всём на свете.
1. В Красном море наблюдали, как мурены охотились в тандеме с коралловыми груперами. Груперы подплывают к муренам и потрясывают головой - это "приглашение" поохотиться вместе
2. Пуговицы со старой формы британских пилотов. Если поставить одну пуговицу на другую, получится настоящий компас
Две радиолюминесцентные точки на верхней пуговице указывают на север, а одна - на юг.
3. В 2015 году австралийка сделала ставку на скачках, и выиграла 825 долларов. Она запостила фото в сети, и кто-то отсканировал код и забрал её выигрыш себе
4. Собаки и волки, которых снимали в фильме "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (2005), слишком часто виляли хвостами - поэтому хвосты приходилось редактировать в программе
5. Фигуристка Мейбл Фэрбенкс, которой в детстве запрещали выступать из-за афроамериканского происхождения, позже стала тренером великих фигуристов
Она тренировала таких великих фигуристов, как Скотт Хэмилтон, Кристи Ямагучи и Деби Томас, а ещё - стала первой афроамериканкой в Зале славы фигурного катания.
6. 10 марта 1945 года США совершили серию бомбардировок Токио - они оказались даже разрушительнее атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Операция "Дом собраний" в ночь с 9 на 10 марта 1945 года унесла жизни более 100 000 человек. Во время бомбардировок было разрушено 267 171 здание.
7. Некоторые городские птицы, вьюрковые и воробьи, используют окурки для борьбы с вредителями в своих гнёздах. Никотин помогает отгонять паразитов
8. К 400 году до н. э. персы создали яхчал - древний холодильник. В них хранили некоторые продукты и лёд
9. Фермеры из Луизианы однажды начали разводить раков на рисовых полях, и развили индустрию выращивания раков
Фермеры поняли, что могут выращивать раков круглый год без ущерба для риса. Это стало для них дополнительным источником дохода.
10. В 2015 году в Сан-Франциско фонарный столб высотой с трехэтажный дом настолько проржавел от мочи, что сломался и упал на стоявший рядом автомобиль
11. В Южной Корее клонировали служебных собак, которые прошли обучение. Удивительно, но клонированные собаки сдали экзамен со скоростью, значительно превышающей среднюю
12. 45 лет назад тунца не ели, а перемалывали в корм для домашних животных. В Японии тунца называли "neko-matagi", что означает "рыба, которую и кошка есть не станет"
13. Реалити-сериал Animal Planet "Речные монстры" закончился, потому что его звезда Джереми Уэйд смог поймать практически все крупные виды пресноводных рыб
14. Когда-то Исландия была покрыта деревьями. Позже пришли викинги и вырубили их, чтобы освободить место для овец
15. Мать последнего вождя команчей была белой женщиной. Её похитили в возрасте 9 лет, и ассимилировали в племени. Затем она вышла замуж за вождя и родила ему троих детей
Когда её нашли в возрасте 33 лет, и вернули в родную семью, она так и не приняла общество белых людей. Она заморила себя голодом и скончалась.
16. Полиция Мичигана однажды накрыла группу местных наркоторговцев: их пригласили на фальшивую свадьбу двух постоянных клиентов дилеров, которые на самом деле были полицейскими под прикрытием
17. Пресноводные улитки - одни из самых смертоносных животных в мире. Они часто переносят шистосомоз - тропическое паразитарное заболевание, от которого ежегодно умирает около 200 000 человек
19. Курильщики, чья центральная доля мозга была повреждена в результате инсульта, смогли легко бросить курить через день после инсульта
Эти курильщики смогли бросить без каких-либо позывов и рецидивов. Это говорит о том, что центральная (островковая) доля мозга может играть роль в никотиновой зависимости.
25. Во время судебного процесса по делу об убийстве в 1994 году английские присяжные напились, и использовали спиритическую доску, чтобы определить убийцу
Это привело к повторному судебному разбирательству.
21. Пенсильвания в 1896 году приняла закон, по которому при встрече с домашним скотом водитель безлошадной повозки должен был разобрать её
Если водитель встречал на дороге домашний скот, он должен был не только остановиться, но и как можно быстрее разобрать повозку и спрятать в кустах - до того момента, пока скот не успокоится.
22. В 1429 году король Франции Карл VII освободил город Домреми от уплаты налогов "навсегда" по просьбе Жанны д'Арк
Во время Французской революции налоги ввели снова.
23. Ракоскорпионы - вымершие членистоногие, обитавшие 510-248 млн лет назад. Иногда длина этих скорпионоподобных существ достигала более 2 метров
24. Фрида Каплан построила успешный бизнес в 1960-х на продвижении товаров, которые тогда были малоизвестны в США: манго, лук-шалот и киви
Первоначально новозеландский фрукт называли "китайским крыжовником", но Каплан окрестила его "киви".
25. Когда-то Рио-де-Жанейро был столицей Португалии. После завоевания Португалии Наполеоном португальская королевская семья бежала в Бразилию (1808-1821)
26. Люди завезли собак динго в Австралию около 4000 лет назад. Это - древняя порода домашних собак
27. 29 ноября 1900 года во время футбольного матча в колледже США произошла страшная "Катастрофа в День благодарения"
Множество людей собралось на крыше стеклодувной фабрики, чтобы посмотреть футбольный матч бесплатно. Крыша рухнула, а болельщики упали на печь. Погибло 23 человека, и ещё более 100 получили ранения, но игра продолжалась.
28. Австралийские ибисы удивительным образом научились есть инвазивную и ядовитую тростниковую жабу
Ибисы выработали такой алгоритм: они берут жабу, трясут её, чтобы она выпустила свой яд и опорожнила ядовитые мешочки, а затем смывают яд водой.
29. Детективы раскрыли убийство 4-летней давности, случайно заметив татуировку члена банды: на ней было изображено место и весь процесс преступления
30. Корейские астронавты едят специальную кимчи, которую обработали радиацией, чтобы убить все микроорганизмы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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