«Какая гойда, Ваня?»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, что был в шоке от заявлений Охлобыстина

Тогда слово «Гойда» разошлось на мемы и многие над ним потешались. Хотя те, кто знает советскую классику, помнят: «Гойда» кричали ещё в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», - когда стражники гонялись за двумя бедолагами. Тогда на него почти никто не обратил внимания. И его действительно кричали, ещё до царствования Ивана Грозного.

А что касается Дмитрия Назарова, то он сильно расстроился после этого выступления Охлобыстина и написал стихотворение: