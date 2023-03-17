«Какая гойда, Ваня?»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, что был в шоке от заявлений Охлобыстина

В прошлом, они были коллегами и друзьями.
Иван Охлобыстин поддержал последние события и в прошлом году выступил на митинге на Красной площади.
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Тогда слово «Гойда» разошлось на мемы и многие над ним потешались. Хотя те, кто знает советскую классику, помнят: «Гойда» кричали ещё в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», - когда стражники гонялись за двумя бедолагами. Тогда на него почти никто не обратил внимания. И его действительно кричали, ещё до царствования Ивана Грозного.
А что касается Дмитрия Назарова, то он сильно расстроился после этого выступления Охлобыстина и написал стихотворение:
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Мы с ним снимались, много общались, все время были рука об руку, обменивались всем-всем-всем. И для меня было огромным удивлением увидеть… Для меня был шок. Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего?! Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок.
На что Охлобыстин ему ответил:
Вы вроде сам не особо пострадавший. Если не ошибаюсь, имеете звание народного артиста? Пришлось с бумагами по нужным кабинетам немало побегать, наверное?
Напомним, что после нескольких заявлений Дмитрия Назарова, его с женой уволили из МХТ им.Чехова и они уехали во Францию, где несколько лет назад купили недвижимость.
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Так и #уй с ними, кино хуже стало или эстрада? А если еще как при СССР их имена из титров убирать и песни из эфира, через год вообще про этих проституток никто не вспомнит.
Не заменимых людей у нас нет! (С)