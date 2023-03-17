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«Какая гойда, Ваня?»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, что был в шоке от заявлений Охлобыстина

«Какая гойда, Ваня?»: актёр Дмитрий Назаров рассказал, что был в шоке от заявлений Охлобыстина

Автор:
17 марта 2023 15:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   Красная площадь   актер   выступление   гойда   иван охлобыстин   стихотворение   шок   
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В прошлом, они были коллегами и друзьями.

Иван Охлобыстин поддержал последние события и в прошлом году выступил на митинге на Красной площади.

Тогда слово «Гойда» разошлось на мемы и многие над ним потешались. Хотя те, кто знает советскую классику, помнят: «Гойда» кричали ещё в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», - когда стражники гонялись за двумя бедолагами. Тогда на него почти никто не обратил внимания. И его действительно кричали, ещё до царствования Ивана Грозного.

А что касается Дмитрия Назарова, то он сильно расстроился после этого выступления Охлобыстина и написал стихотворение:

Недавно он поделился, что был в шоке от заявлений Ивана:

Мы с ним снимались, много общались, все время были рука об руку, обменивались всем-всем-всем. И для меня было огромным удивлением увидеть… Для меня был шок. Я открыл рот. Ваня, Ваня, Ваня! Ты чего?! Какая гойда, Ваня? Одумайся! Да, это шок.

На что Охлобыстин ему ответил:

Вы вроде сам не особо пострадавший. Если не ошибаюсь, имеете звание народного артиста? Пришлось с бумагами по нужным кабинетам немало побегать, наверное?

Напомним, что после нескольких заявлений Дмитрия Назарова, его с женой уволили из МХТ им.Чехова и они уехали во Францию, где несколько лет назад купили недвижимость.

Источник:

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Метки: Дмитрий Назаров   Красная площадь   актер   выступление   гойда   иван охлобыстин   стихотворение   шок   
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12  комментариев
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887
Голодранец! 48 минут назад
Не много ли внимания этой проститутке с усами уделяется в последнее время?
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43k
Карандаш 11 минут назад
Назаров обосрался по самые усы, а теперь взбивает это дерьмо и пытается выдать за мыльные пузыри.
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5k
Вадим Игнатьев 12 минут назад
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11k
Shtoppi 18 минут назад
У меня складывается такое впечатление что у назарова или ранний Альцгеймер наступил, или деменция, а жена ему вторит чтобы не расстраивать болезного лишний раз.
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17k
Alex ASK Полчаса назад
Кондом с усами
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26k
Serg2001 Полчаса назад
Вот такие как он и пустили поляков в Москву. Ему подобные с немцами, да шведами сговаривались за спиной у Александра Невского, лишь бы своя задница в тепле и уюте была. И за всё это бл@дство народ потом своей кровью расплачивался, чтобы Отечество отстоять.
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12k
Андрей А Полчаса назад
У всех этих су.к запасные аэродромы на западе есть! И с санкции на них не распространяются и работы, оказывается валом.
Так и #уй с ними, кино хуже стало или эстрада? А если еще как при СССР их имена из титров убирать и песни из эфира, через год вообще про этих проституток никто не вспомнит.
Не заменимых людей у нас нет! (С)
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52k
dima423 38 минут назад
я куею с этих либерастов... так извращать и подменять понятия это еще уметь надо)) Ваня все правильно сказал, а назарова как раз стоит спросить - дима, дима, дима! ты чего??!
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58k
Опиум для народа 40 минут назад
Охлобыстин манеру своего выступления с Гитлера копировал что-ли?
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32k
MatveiVainrub 42 минуты назад
Кого то режут ?! Почему надо кричать и кривляться ?!
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