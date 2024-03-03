Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов

Самих насекомых расплодили жители Франции, а вот шумиху вокруг столь пустякового события раздули, естественно, злые русские, которые успешно маскировались под граждан Франции и устраивали гнусные дискуссии в соцсетях.

Друзья, это не у меня весеннее обострение началось, а реальная новость. Вот вам, собственно, первоисточник.