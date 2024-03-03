Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов

И, первое, что вам пришло в голову - правильный ответ.
Самих насекомых расплодили жители Франции, а вот шумиху вокруг столь пустякового события раздули, естественно, злые русские, которые успешно маскировались под граждан Франции и устраивали гнусные дискуссии в соцсетях.
Друзья, это не у меня весеннее обострение началось, а реальная новость. Вот вам, собственно, первоисточник.
Министр-делегат Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро на серьезных щах заявил, что клопы, дескать, явление привычное, а вот психоз по этому поводу явно раздутый и был направлен на дестабилизацию ситуации в стране агентами Кремля.
Грандиозное возвращение вредителей приобрело масштабы государственного дела за несколько месяцев до Олимпийских игр в Париже, спортивного мероприятия с высокими туристическими ставками. Явно же не спроста.
Семь школ, библиотеки были закрыты, людей кусали в поездах и кинотеатрах. Но, как отметил Барро, не все случаи были доказаны. Французы вообще народ впечатлительный, начитаются московской пропаганды, а потом мерещится им всякое.
Ну а злые русские для клоповьей атаки даже особую спецслужбу организовали под названием Viginum, и оттуда внушают французам всякое, типа нашествия клопов и крыс.
Короче, во Франции всё хорошо, живность историческая, так что поводов для пессимистических настроений нет у французов. С чем мы их и поздравляем.
Источник:
- Французские СМИ обвинили Россию в эпидемии клопов
- Францию заедают постельные клопы. В стране готовят законопроект по борьбе с насекомыми
- После Франции и Южной Кореи постельных клопов заметили в метро Гонконга
- Во Франции протестующие фермеры стали перекрывать дороги к Парижу
- Великобритания вслед за Францией переживает нашествие клопов
Ясен пень, привычное.
И чума для вас явление привычное.
И сифилис, благодаря которому теперь французы имеют такой прелестный выговоррр.
Привыкайте!
Меньше видишь - крепче спишь.