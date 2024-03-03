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Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов

Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов

Автор:
03 марта 2024 10:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Париж   Франция   дискуссии   клопы   народное волнение   психоз   
2151
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И, первое, что вам пришло в голову - правильный ответ.

Самих насекомых расплодили жители Франции, а вот шумиху вокруг столь пустякового события раздули, естественно, злые русские, которые успешно маскировались под граждан Франции и устраивали гнусные дискуссии в соцсетях.


Друзья, это не у меня весеннее обострение началось, а реальная новость. Вот вам, собственно, первоисточник.



Министр-делегат Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро на серьезных щах заявил, что клопы, дескать, явление привычное, а вот психоз по этому поводу явно раздутый и был направлен на дестабилизацию ситуации в стране агентами Кремля.


Грандиозное возвращение вредителей приобрело масштабы государственного дела за несколько месяцев до Олимпийских игр в Париже, спортивного мероприятия с высокими туристическими ставками. Явно же не спроста.


Семь школ, библиотеки были закрыты, людей кусали в поездах и кинотеатрах. Но, как отметил Барро, не все случаи были доказаны. Французы вообще народ впечатлительный, начитаются московской пропаганды, а потом мерещится им всякое.


Ну а злые русские для клоповьей атаки даже особую спецслужбу организовали под названием Viginum, и оттуда внушают французам всякое, типа нашествия клопов и крыс.


Короче, во Франции всё хорошо, живность историческая, так что поводов для пессимистических настроений нет у французов. С чем мы их и поздравляем.


Источник:

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Метки: Париж   Франция   дискуссии   клопы   народное волнение   психоз   
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9  комментариев
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39k
АнтонПолднев Час назад
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11k
АСИСЯЙ 4 минуты назад
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2k
Вадим Курбатов 11 минут назад
У них во всем виноваты мы, у нас во всем виноваты они. Так что всё вполне логично)
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17k
_delphin_ 13 минут назад
Слово "клоповник" заиграло французскими красками)
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11k
Dabus Полчаса назад
Неужели Путин?
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16k
GROMOZEKA Час назад
« клопы, дескать, явление привычное»

Ясен пень, привычное.
И чума для вас явление привычное.
И сифилис, благодаря которому теперь французы имеют такой прелестный выговоррр.
Привыкайте!
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banzai7 Час назад
Если что-то не нравится, не надо это исправлять. Нужно обвинить Москву и перестать обращать на это внимание.
Меньше видишь - крепче спишь.
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8k
rutt Час назад
На улицах по прежнему одни французы, толпы мигрантов это пропаганда.
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Рома rutt Полчаса назад
На улицах по прежнему одни БЕЛЫЕ французы, толпы ЧЕРНОЖОПЫХ мигрантов это пропаганда.
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