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«Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура»: российские знаменитости высказались об уехавшем артисте Дмитрии Назарове

«Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура»: российские знаменитости высказались об уехавшем артисте Дмитрии Назарове

Автор:
26 июня 2023 16:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Назаров   МХТ   Оскар Кучера   валерий беринов   критика   лазурный берег   франция   
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По их словам, во всех бедах экс-звезды МХТ и востребованного артиста кино виновата его избранница.

Дмитрий Назаров был популярным актёром с неплохими гонорарами. Но в прошлом году он записал несколько необычных видео, потом уволился из театра и отправился с женой во Францию. Там у него недвижимость, которую артист купил несколько лет назад.

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По словам бывших коллег Назарова, именно супруга и «подпортила» ему карьеру. Так считает Оскар Кучера:

Я Диму знаю очень давно. Мы общались. Я восхищался им. И сейчас считаю его потрясающим артистом, что уж там говорить. Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь.

Кучеру поддерживает актёр Валерий Беринов:

Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура. Кстати, они познакомились у меня дома. Ольга жила этажом выше и пришла в гости, а у меня оказался Димка. Он один из лучших артистов поколения. Но, к сожалению, ему не хватает характера мужского и силы личности. Димой очень легко манипулировать. Когда-то мы с ним на протяжении полугода снимались во Франции в фильме «Концерт». Вместе жили, и я видел, как он поддается влиянию других людей.

Судя по всему, ни Назаров, ни его супруга, в Россию уже не вернутся.


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Метки: Дмитрий Назаров   МХТ   Оскар Кучера   валерий беринов   критика   лазурный берег   франция   
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33  комментария
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60k
pynh 2 часа назад
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12k
Проктолог-иллюзионист 13 минут назад
Хороших актеров много. Людей хороших мало.
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22k
Mike Miller 14 минут назад
Я поражаюсь с этого. Разве история нашей страны - страны "флюгера" никого ничему не учит?
Баринов то ладно.
Но Кучера? У него, кстати, у детей гражданство США.
Кучера то точно доживёт до следующего поворота флюгера.
Потом очень "бледно" будет выглядеть
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15k
ss 23 минуты назад
Патриоты, не обольщайтесь. Как только нынешние "радетели о России", которые при власти, будут отлучены от кормушки, а новые начнут проводить диаметрально противоположную политику, эти "высказватели" сразу начнут рассказывать, как их гнобила ныняшняя власть и на вас они точно так же начнут гадить. Они продажные политические πроститутки без собственного мнения.
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6k
yahaomsk 23 минуты назад
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура".
--------
Если жена дура - то значит муж полный идиот. Это закономерность... А той же лазури в Сочи - просто завались...
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32k
koleos72 Полчаса назад
Помер Максим - да и х.уй с ним!
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Судя по всему, ни Назаров, ни его супруга, в Россию уже не вернутся".
-------

Господи, жалость-то какая!
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45k
Соломей 43 минуты назад
а чем он такой известный,то, кроме Кухни, где играл самого себя?
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26k
Егор 43 минуты назад
Так вышло, что для целого поколения россиян недвижимость в солнечных странах с безбедной старостью стала своеобразной вершиной эволюции. Многие шли и идут к своей такой цели постепенно, настойчиво и неуклонно. И тут в один момент тебе говорят: "Всё, забудь", а ты достиг цели уже на 99%, у тебя уже вилла в Испании, счет в местном банке в евриках, конюшня и винодельня еще присмотрены. И кто виноват? Наша власть, которая 30 лет потакала пропаганде западных ценностей? А может, это твоя глупость - поддался на яркую картинку. Не важно. А важно, что жизнь подходит к концу, а все, что заработал - там. И по скорости улепётывания туда можно точно судить, у кого сколько там денег было. У Брежневой - всё (она в первый же день слиняла), у Пугачевой с Галкиным - половина (они еще пол-года болтались как говно в проруби). Плевать на талант и аудиторию - сначала бабки спасти, а там посмотрим. Что тут сказать: талантливый бессеребренник - экзотический вид. На мой жизненный опыт, наоборот, талантливые люди чаще бывают страшно меркантильны и вообще склонны иметь говнистый характер. Резюмирую: потеряли в итоге от эмиграции все, и они и мы. И у Назарова актерский закат пройдет без верных поклонников и мы будем чем-то обделены. Но, думаю, в далекой перспективе он будет несчастней, т.к. несбывшиеся надежды (от которых он бы страдал, если бы не уехал) уступают страшной силе ностальгии.
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18k
Вася 47 минут назад
третьесортный ахтёр, ему только в массовках и на десятом плане сниматься
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114
София 49 минут назад
Валерий БАринов.
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25k
Влад 55 минут назад
Я не понял, она ему нож у горла держала? Или это не он писал и говорил? Никто и не отрицает что он хороший актёр, вот этим и надо было заниматься.
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14k
Пук 57 минут назад
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5k
Stas Час назад
Начинаются слабые потуги прощупать почву на возврат через коллег-"друзей". Эта мразь всегда отличалась тем, что хотела везде устроить бунт и переворот - это касается его футбольных взглядов и политических. Мразотный мужчинка без чести и достоинства, льющий ложь за 3 копейки! Надеюсь, что его сюда не пустят, а если и пустят, то только стоять на паперти с протянутой рукой, в которую все будут только харкать!
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691
manowar _by Час назад
Да и пофигу на них.
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56k
Олег Час назад
недели не проходит как нам льют в уши, что уехавшие мрази уж не такие уж и мрази, а просто ошиблись и их нужно простить..... Только забвение! Пусть сдохнут в нищете!
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145k
стас Час назад
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2k
RaiJu Час назад
Да [мат] надо, где он снялся? В комедиях уровня говна?
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19k
Александр Час назад
Жидкая попытка отмазать
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14k
Shtoppi Час назад
<<Судя по всему, ни Назаров, ни его супруга, в Россию уже не вернутся.>>
-----
вот них_я скучать не стану.
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August

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