«Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура»: российские знаменитости высказались об уехавшем артисте Дмитрии Назарове

По их словам, во всех бедах экс-звезды МХТ и востребованного артиста кино виновата его избранница.
Дмитрий Назаров был популярным актёром с неплохими гонорарами. Но в прошлом году он записал несколько необычных видео, потом уволился из театра и отправился с женой во Францию. Там у него недвижимость, которую артист купил несколько лет назад.
По словам бывших коллег Назарова, именно супруга и «подпортила» ему карьеру. Так считает Оскар Кучера:
Я Диму знаю очень давно. Мы общались. Я восхищался им. И сейчас считаю его потрясающим артистом, что уж там говорить. Просто мне кажется, что он попал под влияние своей совершенно сумасшедшей супруги, которая просто испортила ему и карьеру, и жизнь.
Кучеру поддерживает актёр Валерий Беринов:
Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура. Кстати, они познакомились у меня дома. Ольга жила этажом выше и пришла в гости, а у меня оказался Димка. Он один из лучших артистов поколения. Но, к сожалению, ему не хватает характера мужского и силы личности. Димой очень легко манипулировать. Когда-то мы с ним на протяжении полугода снимались во Франции в фильме «Концерт». Вместе жили, и я видел, как он поддается влиянию других людей.
Судя по всему, ни Назаров, ни его супруга, в Россию уже не вернутся.
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Баринов то ладно.
Но Кучера? У него, кстати, у детей гражданство США.
Кучера то точно доживёт до следующего поворота флюгера.
Потом очень "бледно" будет выглядеть
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Если жена дура - то значит муж полный идиот. Это закономерность... А той же лазури в Сочи - просто завались...
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Господи, жалость-то какая!
Тебе бы романы писать.
разумеется все эти мероприятия будут проводиться не бесплатно, а чтобы все прошло менее болезненно для возвращунов, они солому разбрасывают заранее, на всяк. пож.
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вот них_я скучать не стану.