«Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура»: российские знаменитости высказались об уехавшем артисте Дмитрии Назарове

Во Франции у него дом на Лазурном берегу и жена-дура. Кстати, они познакомились у меня дома. Ольга жила этажом выше и пришла в гости, а у меня оказался Димка. Он один из лучших артистов поколения. Но, к сожалению, ему не хватает характера мужского и силы личности. Димой очень легко манипулировать. Когда-то мы с ним на протяжении полугода снимались во Франции в фильме «Концерт». Вместе жили, и я видел, как он поддается влиянию других людей.