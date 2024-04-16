Россию захотели пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Официального приглашения Кремль пока не получал, но французские СМИ уверяют, что скоро всё будет.
Франция намерена пригласить российскую делегацию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом, ссылаясь на организаторов торжества из "La Mission Libration", сообщают газета Le Figaro и радиостанция Europe1. По данным последней, об этом решении на днях должен объявить президент Франции Эммануэль Макрон.
"Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации Le Figaro.
Europe1 пишет, что российская делегация примет участие в мероприятии, если примет приглашение Елисейского дворца. По словам авторов статьи, приглашение будет направлено в любом случае, поскольку без России будет сложно обойтись даже с учётом текущей геополитической ситуации. При этом уточняется, что президента Владимира Путина приглашать на торжества французские власти не намерены.
"Что бы ни случилось, пригласительный билет будет направлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции", — сказали организаторы мероприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальных приглашений из Парижа.
"Дело в том, что даже это никто официально до нас не доводил. Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник – это День Победы в Москве 9 мая", – заявил Песков по поводу отказа приглашать президента России.
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И это хорошо. Ордер МУС никто не отменял.
Песдец! Яб откровенно .нахуй послал и сказал, что РФ нечего делать на их гей-вечеринке.