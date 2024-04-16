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Россию захотели пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Россию захотели пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии

Автор:
16 апреля 2024 19:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Франция   вторая мировая война   высадка союзников в Нормандии   приглашение   российская делегация   торжества   
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Официального приглашения Кремль пока не получал, но французские СМИ уверяют, что скоро всё будет.

Франция намерена пригласить российскую делегацию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом, ссылаясь на организаторов торжества из "La Mission Libration", сообщают газета Le Figaro и радиостанция Europe1. По данным последней, об этом решении на днях должен объявить президент Франции Эммануэль Макрон.



"Несмотря на то что СССР прямо не участвовал в высадке 6 июня, он сделал ее возможной, принеся самую тяжелую жертву в ходе Второй мировой войны: около 27 миллионов советских граждан погибли в борьбе с Германией", — говорится в публикации Le Figaro.

Europe1 пишет, что российская делегация примет участие в мероприятии, если примет приглашение Елисейского дворца. По словам авторов статьи, приглашение будет направлено в любом случае, поскольку без России будет сложно обойтись даже с учётом текущей геополитической ситуации. При этом уточняется, что президента Владимира Путина приглашать на торжества французские власти не намерены.


"Что бы ни случилось, пригласительный билет будет направлен в дипломатическое представительство Москвы во Франции", — сказали организаторы мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получала официальных приглашений из Парижа.



"Дело в том, что даже это никто официально до нас не доводил. Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник – это День Победы в Москве 9 мая", – заявил Песков по поводу отказа приглашать президента России.


Источник:

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Метки: Франция   вторая мировая война   высадка союзников в Нормандии   приглашение   российская делегация   торжества   
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12  комментариев
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39k
Андрей Иванов Час назад
Надо ответно пригласить. 30 марта - день взятия Парижа,
26 декабря - день бегства войск Наполеона из России
2 мая - день сдачи последних бойцов дивизии СС "Шарлемань" в Берлине
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2k
AVATAR 12 минут назад
Если ехать, то только на танках
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Приедут праздновать 60 000 казаков
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21k
КВТИУ-80 46 минут назад
Тогда были другие французы. Довольно цинично и провокационно с их стороны вспоминать прошлое союзничество и одновременно поддерживать укрофашистов и террористов баблом, оружием и наёмниками в угоду заокеанского хозяина. Сейчас мы абсолютно по разные стороны баррикады, если не больше...
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17k
K7OO 48 минут назад
Что-то слабо верится в искренность такого приглашения. Наверняка какую-нибудь информационную подлянку готовят, а то и вовсе провокацию. Оно нам надо? Ведь вроде уже решили, что больше в их балаганах мы участие не принимаем, потому как они всегда стараются это против нас выкрутить. Ну и идут они лесом со своей высадкой, пусть Пугачеву с Галкиным пригласят.
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24k
Shtoppi Час назад
и каким боком Россия к высадке в нормандии отношение имеет, что должна поучаствовать в памятном мероприятии? мне кажется кто-то во франции попутался.
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55k
Опиум для народа Час назад
А французы какое отношение вообще имеют ко всему этому? Тем, что баб своих после войны п"здили?
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61k
Мойша Час назад
""При этом уточняется, что президента Владимира Путина приглашать на торжества французские власти не намерены.""
И это хорошо. Ордер МУС никто не отменял.
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36k
Teodor Час назад
Ну, т.е. приглашают, но без Президента, флага и гимна... А СВО для участия в этом балагане приглашенные осудить должны или как?
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7k
Трям 2 часа назад
Вот .нахуй оно надо? СССР к лету 1944-го уже победил, чисто шел и добивал выродков, а тут толпа этих трусливых подхалимов решили встретиться, когда все самое страшное закончилось...
Песдец! Яб откровенно .нахуй послал и сказал, что РФ нечего делать на их гей-вечеринке.
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Мало пригласить, нужно еще гарантировать неисполнение ордера на арест.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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