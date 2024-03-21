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Брюс - самый необычный кот в мире с удивительным окрасом

Брюс - самый необычный кот в мире с удивительным окрасом

Автор:
21 марта 2024 18:42
Сообщество : Животные
Метки: Брюс   животные   котик   менуэт   необычный окрас   порода   удивительное   
904
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Оказывается, эта порода называется наполеон или менуэт.

Пользователь Reddit под ником No_Secretary8854 опубликовал фотографии своего необычного кота, которого тут же провозгласили самым оригинальным в мире.

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Дело в том, что у кота очень необычный окрас. Голова у него чёрно-белая, туловище рыжее, а задние лапки белые. Удивительного котика зовут Брюс.

Оказывается, Брюс относится к породе наполен или менуэт, а его удивительный окрас - очень необычная генетическая мутация. При этом, трёхцветными чаще всего бывают кошки, но Брюс - точно самец. Это говорит о том, что у кота именно генетическая мутация.

Обычно таких кошек выводят специально, они очень ценны и на их основе выводят новые породы. Но Брюс об этом не знает и живёт обычной жизнью. Хозяин рассказал, что иногда люди в интернете говорят, что это ненастоящий кот, а сгенерированный нейросетью.

Кошки породы менуэт отличаются необычно низенькими лапками, пушистыми хвостами.

Источник:

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Метки: Брюс   животные   котик   менуэт   необычный окрас   порода   удивительное   
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3  комментария
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11k
kaboza 3 минуты назад
На нижней фотке точь в точь подобраная на улице мой коть, погоняло "Клякса")))
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11k
hairov Полминуты назад
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14k
Григорий Бабкин 48 секунд назад
Вообще-то без "обычно". Коты не бывают более двух цветов. Генетически. Странная мутация. Первый раз слышу. Возможно тупо нае*балово. Долбоё*бы-тиктокеры чего только не придумают.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4844 поста (4632 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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