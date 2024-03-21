Брюс - самый необычный кот в мире с удивительным окрасом

Обычно таких кошек выводят специально, они очень ценны и на их основе выводят новые породы. Но Брюс об этом не знает и живёт обычной жизнью. Хозяин рассказал, что иногда люди в интернете говорят, что это ненастоящий кот, а сгенерированный нейросетью.