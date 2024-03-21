Брюс - самый необычный кот в мире с удивительным окрасом

Оказывается, эта порода называется наполеон или менуэт.
Пользователь Reddit под ником No_Secretary8854 опубликовал фотографии своего необычного кота, которого тут же провозгласили самым оригинальным в мире.
Дело в том, что у кота очень необычный окрас. Голова у него чёрно-белая, туловище рыжее, а задние лапки белые. Удивительного котика зовут Брюс.
Оказывается, Брюс относится к породе наполен или менуэт, а его удивительный окрас - очень необычная генетическая мутация. При этом, трёхцветными чаще всего бывают кошки, но Брюс - точно самец. Это говорит о том, что у кота именно генетическая мутация.
Обычно таких кошек выводят специально, они очень ценны и на их основе выводят новые породы. Но Брюс об этом не знает и живёт обычной жизнью. Хозяин рассказал, что иногда люди в интернете говорят, что это ненастоящий кот, а сгенерированный нейросетью.
Кошки породы менуэт отличаются необычно низенькими лапками, пушистыми хвостами.
Источник:
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