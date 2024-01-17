15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак

В 2002 году были введены ограничения на содержание американского питбультерьера, американского стаффордширского терьера, аргентинского дога, ротвейлера, акита-ину, бразильского мастифа и тоса-ину.

Чтобы получить лицензию на содержание этих пород, владелец должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей, быть психически и физически здоровым, а также иметь страховку ответственности на общую сумму 120 тысяч евро.