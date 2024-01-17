15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак

Сегодня нам известны сотни пород собак. Многие из них были созданы матушкой-природой, другие — выведены благодаря человеку и магии селекции. На протяжении веков люди по всему миру с удовольствием держат этих потрясающих питомцев в домах, делая их полноценными членами своих семей.
Однако в некоторых странах определённые породы запрещены к содержанию и разведению из-за своей потенциальной опасности. Эти запреты обусловлены инцидентами агрессивного поведения и атак на людей, что привело к решению о введении ограничений. Давайте узнаем, где именно существуют списки запрещённых пород собак и насколько они велики.
С 2001 года в Германии официально запрещено содержать:
- американского питбультерьера;
- американского стаффордширского терьера;
- стаффордширского бультерьера;
- английского бультерьера.
C 2011 года в Дании действует запрет на разведение и содержание:
- американского питбультерьера;
- американского стаффордширского терьера;
- американского бульдога;
- алабая;
- тоса-ину;
- кангала;
- кавказской овчарки;
- торньяка;
- бразильского мастифа;
- южно-русской овчарки;
- югославской овчарки;
- помесей и гибридов перечисленных пород.
В 2002 году были введены ограничения на содержание американского питбультерьера, американского стаффордширского терьера, аргентинского дога, ротвейлера, акита-ину, бразильского мастифа и тоса-ину.
Чтобы получить лицензию на содержание этих пород, владелец должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей, быть психически и физически здоровым, а также иметь страховку ответственности на общую сумму 120 тысяч евро.
В этой стране с 1991 года действует запрет на содержание:
- американского питбультерьера;
- аргентинского дога;
- бразильского мастифа;
- тоса-ину;
- американского булли.
Особо опасными в Ирландии признаны некоторые разновидности бультерьеров, а также акита-ину, доберман-пинчер, немецкая овчарка и родезийский риджбек.
В 2004 году в этой стране были запрещены:
- аргентинский дог;
- питбультерьер;
- стаффордширский терьер;
- тоса-ину;
- чехословацкая волчья собака;
- бразильский мастиф.
С 2010 года к запрещённым породам относятся некоторые разновидности терьеров, бандог и помеси, имеющие не менее 10% их родословных.
В Израиле запрещено содержать бультерьеров и представителей других бойцовских пород.
Муниципальные власти приняли несколько сотен законов, запрещающих владение некоторыми видами терьеров, догов, а также чау-чау, бандогом, немецкой овчаркой, доберманом-пинчером и рядом других пород собак.
Запрещёнными для содержания породами являются некоторые разновидности терьеров, ротвейлер, аргентинский дог, бразильский мастиф, тоса-ину и питбуль.
Опасными породами собак, запрещёнными к содержанию, признаны:
- американский питбультерьер;
- южноафриканский бурбуль;
- карельская медвежья собака;
- анатолийский карабаш;
- среднеазиатская овчарка;
- кавказская овчарка.
В Индии вам не позволят завести:
- американского бульдога;
- бандога;
- неаполитанского мастифа;
- бурбуля;
- канарского дога;
- бразильского мастифа;
- тоса-ину;
- кане-корсо;
- аргентинского дога.
В 2002 году в стране было введено ограничение на владение:
- питбулями;
- бандогами;
- бурбулями;
- стаффордширскими терьерами и бультерьерами;
- ротвейлерами, тоса-ину;
- неаполитанскими мастифами;
- аргентинскими догами.
В Украине в список особо опасных собак входит более 80 пород. В нём значатся бернский зенненхунд, далматин, сенбернар, ньюфаундленд, лабрадор-ретривер, лайка и другие.
В 2012 году в стране был принят закон «Об обращении с животными», который включает требования к содержанию особо опасных пород собак. В нём указаны 84 породы, среди которых встречаются комондор, уругвайский симаррон, немецкая овчарка и русский чёрный терьер.
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