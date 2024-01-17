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15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак

15 стран, в которых запрещены конкретные породы собак

Автор:
17 января 2024 08:52
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   запрет   порода   собака   факты   фото   
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Сегодня нам известны сотни пород собак. Многие из них были созданы матушкой-природой, другие — выведены благодаря человеку и магии селекции. На протяжении веков люди по всему миру с удовольствием держат этих потрясающих питомцев в домах, делая их полноценными членами своих семей.

Однако в некоторых странах определённые породы запрещены к содержанию и разведению из-за своей потенциальной опасности. Эти запреты обусловлены инцидентами агрессивного поведения и атак на людей, что привело к решению о введении ограничений. Давайте узнаем, где именно существуют списки запрещённых пород собак и насколько они велики.

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С 2001 года в Германии официально запрещено содержать:

  • американского питбультерьера;
  • американского стаффордширского терьера;
  • стаффордширского бультерьера;
  • английского бультерьера.

C 2011 года в Дании действует запрет на разведение и содержание:

  • американского питбультерьера;
  • американского стаффордширского терьера;
  • американского бульдога;
  • алабая;
  • тоса-ину;
  • кангала;
  • кавказской овчарки;
  • торньяка;
  • бразильского мастифа;
  • южно-русской овчарки;
  • югославской овчарки;
  • помесей и гибридов перечисленных пород.

В 2002 году были введены ограничения на содержание американского питбультерьера, американского стаффордширского терьера, аргентинского дога, ротвейлера, акита-ину, бразильского мастифа и тоса-ину.

Чтобы получить лицензию на содержание этих пород, владелец должен быть совершеннолетним, не иметь судимостей, быть психически и физически здоровым, а также иметь страховку ответственности на общую сумму 120 тысяч евро.

В этой стране с 1991 года действует запрет на содержание:

  • американского питбультерьера;
  • аргентинского дога;
  • бразильского мастифа;
  • тоса-ину;
  • американского булли.

Особо опасными в Ирландии признаны некоторые разновидности бультерьеров, а также акита-ину, доберман-пинчер, немецкая овчарка и родезийский риджбек.

 В 2004 году в этой стране были запрещены:

  • аргентинский дог;
  • питбультерьер;
  • стаффордширский терьер;
  • тоса-ину;
  • чехословацкая волчья собака;
  • бразильский мастиф.

С 2010 года к запрещённым породам относятся некоторые разновидности терьеров, бандог и помеси, имеющие не менее 10% их родословных.

В Израиле запрещено содержать бультерьеров и представителей других бойцовских пород.

Муниципальные власти приняли несколько сотен законов, запрещающих владение некоторыми видами терьеров, догов, а также чау-чау, бандогом, немецкой овчаркой, доберманом-пинчером и рядом других пород собак.

Запрещёнными для содержания породами являются некоторые разновидности терьеров, ротвейлер, аргентинский дог, бразильский мастиф, тоса-ину и питбуль.

Опасными породами собак, запрещёнными к содержанию, признаны:

  • американский питбультерьер;
  • южноафриканский бурбуль;
  • карельская медвежья собака;
  • анатолийский карабаш;
  • среднеазиатская овчарка;
  • кавказская овчарка.

В Индии вам не позволят завести:

  • американского бульдога;
  • бандога;
  • неаполитанского мастифа;
  • бурбуля;
  • канарского дога;
  • бразильского мастифа;
  • тоса-ину;
  • кане-корсо;
  • аргентинского дога.

В 2002 году в стране было введено ограничение на владение:

  • питбулями;
  • бандогами;
  • бурбулями;
  • стаффордширскими терьерами и бультерьерами;
  • ротвейлерами, тоса-ину;
  • неаполитанскими мастифами;
  • аргентинскими догами.

В Украине в список особо опасных собак входит более 80 пород. В нём значатся бернский зенненхунд, далматин, сенбернар, ньюфаундленд, лабрадор-ретривер, лайка и другие.

В 2012 году в стране был принят закон «Об обращении с животными», который включает требования к содержанию особо опасных пород собак. В нём указаны 84 породы, среди которых встречаются комондор, уругвайский симаррон, немецкая овчарка и русский чёрный терьер.

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Метки: в мире   животные   запрет   порода   собака   факты   фото   
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2  комментария
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Илья 39 минут назад
Только в России [мат] можно заводить хоть крокодила .
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Quantimus 14 минут назад
Про России забавно было читать... Заводят кого хотят.
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