Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты

Это только, кажется, что белоснежные шерстяные плюшки и мухи обидеть не смогут. На самом деле мареммы могут ой как обидеть. А потом догнать и обидеть ещё раз! Потому что эта порода собак веками служила защитниками стад и владений от всяких недругов: защищать своих и обижать чужих у них в крови.
На картинках мареммо-абруццкие овчарки чем-то напоминают не то лабрадоров, не то голден ретриверов. Однако в жизни это совсем другие собаки: они больше, тяжелее и не такие мягкие. В прямом смысле: если шерсть голден ретривера шелковистая и нежная, то у овчарок мех грубый и многослойный — верхняя часть состоит из остистого волоса, а нижняя — из плотного подшерстка.
Различия между итальянскими барбосами и теми же лабрадорами становятся ещё заметнее, стоит познакомиться с беляшами поближе. Они не заглядывают хозяину в рот и не бегут сломя голову выполнять команды. Эта овчарка выводилась совершенно для других целей, и ведёт она себя соответственно.
Со времён Римской империи мареммы ценились за отвагу и преданность, с какой они защищали стада овец. Собаки всю жизнь проводили, следуя за большими отарами, помогая пастухам оберегать скот от нападения диких зверей и злоумышленников. В благодарность за сложную работу мареммо-абруццких овчарок увековечивали в барельефах, картинах и гравюрах, — представляете, насколько ими тогда восхищались?
Сегодня же не каждому дано понять характер этой породы. Итальянцы независимы, самодостаточны и умны, чтобы слепо верить хозяину. Как и другие аборигенные породы собак, они умеют мыслить и совершать обдуманные поступки. И это очень круто, ведь в опасной для жизни ситуации маремма не станет ждать вашей команды, а сразу начнет решать проблемы. Овчарки очень подозрительны к незнакомцам и всему непонятно-новому, так что телохранитель из них выходит отменный. И не только для людей!
В последние годы биологи нашли сразу несколько новых отраслей, где можно сполна применить все способности итальянских овчарок. В Патагонии собаки охраняют стада овечек от пум. При этом значительно снижается процент убийства больших кошек фермерами — ну разве не здорово?
А в Австралии животины стерегут редких пингвинов и кур. Охрана пингвинов пока на поток не вышла, но зато цыплят мареммы охраняют на все сто. Продвинутые «эко-птицефермеры» решили вывести бизнес на зелёную ноту и содержать кур не в клетках, а на свободном выгуле и свежей травке. Естественно, что при таком подходе птиц не оставить на произвол судьбы. И тут на помощь пришли наши овчарки — уравновешенный спокойно-бдительный темперамент оказался идеальным для защиты пернатых.
Источник:
- 17 пород собак, которые являются самыми агрессивными по мнению учёных
- Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк
- 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда
- Русско-европейская лайка: маленькая и жизнерадостная собака, способная навсегда изменить жизнь городского жителя
- 16 пород собак, которые являются самыми добродушными по мнению учёных