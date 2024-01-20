Мареммо-абруццкая овчарка: когда белый и пушистый не синоним доброты

Сегодня же не каждому дано понять характер этой породы. Итальянцы независимы, самодостаточны и умны, чтобы слепо верить хозяину. Как и другие аборигенные породы собак, они умеют мыслить и совершать обдуманные поступки. И это очень круто, ведь в опасной для жизни ситуации маремма не станет ждать вашей команды, а сразу начнет решать проблемы. Овчарки очень подозрительны к незнакомцам и всему непонятно-новому, так что телохранитель из них выходит отменный. И не только для людей!