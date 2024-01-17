Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак

На самом деле всё банально — как и любую другую породу, немцев сгубила популярность. Начиналось всё в 19 веке. Тогда предки овчарок пасли овец, охраняли имущество и даже не подозревали, что произойдет буквально через сто лет, пока в 1898 году Макс фон Штефаниц не купил своего первого кобеля. Этим он заложил первый кирпичик в создании легендарной породы. Пёс настолько поразил Штефаница умом, преданностью и рабочестью, что будущий кинолог с головой погрузился в создание идеальной собаки.

И вы не поверите, у него получилось! Немцы вышли просто потрясающими во всех смыслах. Они могли и работали во всех сферах, от помощи слепым до задержания особо опасных преступников. Весь мир восхитился и с радостью принял немцев в ряды полицейских, военных и спасателей. Но идиллия длилась недолго.