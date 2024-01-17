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Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак

Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак

Автор:
17 января 2024 15:49
Сообщество : Животные
Метки: Немецкая овчарка   животные   порода   собака   факты   фото   
3481
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Если бы Макс фон Штефаниц, легендарный создатель породы немецкая овчарка, увидел бы, каким сегодня стало его детище, он бы не просто в гробу перевернулся, он бы там вертелся как юла!

Немецкая овчарка — самая узнаваемая, популярная и востребованная собака во всём мире. Тут даже не надо быть собачником, чтобы безошибочно узнать немца среди остальной разношёрстной братии — настолько прочно образ чёрно-рыжих псов засел в наших головах. Все эти Мухтары, Рексы, Комиссары и прочие киношные образы создают овчаркам имидж крутейших в мире рабочих собак. Такие и коня на скаку, и наркотики в самолёте, и преступную группировку собственнолапно! Но что на самом деле скрывается по ту сторону популярности?

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На самом деле, ругаться можно очень много и очень долго. Потому что в последние годы «кинологи и энтузиасты породы» превратили отличную рабочую собаку в развалюху. У большинства современных немецких овчарок серьёзные беды или с головой, или со здоровьем, но чаще всего — и с тем, и с другим одновременно. Животины шугаются от летящих пакетов, получают звездюлей от кошек и не могут взять даже самый низенький барьер на дрессплощадке. Какие там нарушители, им до 10 лет хотя бы дожить! В породе зарегистрировано 77 генетических заболеваний — это уже не звоночек, а колокола в церковный праздник! Но как же они до такого докатились?

На самом деле всё банально — как и любую другую породу, немцев сгубила популярность. Начиналось всё в 19 веке. Тогда предки овчарок пасли овец, охраняли имущество и даже не подозревали, что произойдет буквально через сто лет, пока в 1898 году Макс фон Штефаниц не купил своего первого кобеля. Этим он заложил первый кирпичик в создании легендарной породы. Пёс настолько поразил Штефаница умом, преданностью и рабочестью, что будущий кинолог с головой погрузился в создание идеальной собаки.

И вы не поверите, у него получилось! Немцы вышли просто потрясающими во всех смыслах. Они могли и работали во всех сферах, от помощи слепым до задержания особо опасных преступников. Весь мир восхитился и с радостью принял немцев в ряды полицейских, военных и спасателей. Но идиллия длилась недолго.

Войны прошли, преступность поутихла, на смену озлобленным десятилетиям пришли куда более сытые и спокойные годы. Овчарки постепенно просачивались в массы и оседали в руках обывателей. Кто не хотел бы иметь дома личного Рекса? Вот тут-то и произошёл раскол породы, когда одни заводчики нарушили самую главную заповедь Штефаница — «немецкая овчарка для работы» и стали массово плодить собак для себя и для души.

А вы народ знаете: им чем больше, пушистее и эффектнее — тем лучше. Да и зачем на диване подозрительность к незнакомцам, выносливость, энергичность? Вот и стали немцы хиреть, плошать и сдавать позиции. Порода начала вырождаться. И если когда-то рождался щенок с правильными врождёнными качествами — жёсткостью, храбростью и боевым характером, его уже считали браком.

Такого расклада не выдержали настоящие ценители породы и подняли бунт. Конечно, переубедить всех, что вот эта горбатая кляча — уже давно не немецкая овчарка, у них не получилось. Зато они начали работать над разведением полноценных служебных собак. Это привело к тому, что сегодня можно встретить две разновидности в одной породе, так называемых немцев «рабочего разведения» и «шоу-класса». Первые больше всего похожи на тех первоначальных овчарок. Они сухие, лёгкие и максимально заточены под работу. Но вот парадокс — внешне они уже не подходят под современные официальные стандарты.

Зато под них подходят шоу-овчарки, что страдают от дисплазии и ходят как будто русалочки по ножам. Смотря на них, уже забываешь, для чего изначально выводились собаки. Потому что кроме как обнять и плакать, делать с этими бобиками больше нечего. А на чьей стороне вы?

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Метки: Немецкая овчарка   животные   порода   собака   факты   фото   
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9  комментариев
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11k
Олегbl4 Час назад
Мой песель. Жаль, уже 22 года, как нет в живых. 12 лет прожил, рак сгубил.
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12k
Света 2 минуты назад
Точно. Реальная проблема моды на породы собак. Так в своё время сгубили такс. Серьёзная охотничья порода, способная в норе брать барсуков и другого зверя даже крупнеее сабя. Сейчас тоже куча генетических проблем, самая кошмарная - проблема с позвоночником, которая парализует задние конечности. Затем проблемы с зубами-парадантоз. Это теперь не шустрые крепкие, сильные, умные собаки, а милашечное сборище болезней и плохого характера. Ещё более ужасный ужас чихуахуа, но то хоть мелкотня подмышечная. Это всё потому, что нет контроля за заводчиками. А на выставках рулят неадекваты.
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1k
Takerey 13 минут назад
Мой мальчик. Уже на радуге. Прожил 14 лет

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10k
Сергей Полчаса назад
Мой выбор...был.
Метровый забор- не проблема, Подпорная стена с небольшим наклоном, 3+ метра- легко!
На котов с рождения пох, на собак тоже (ну кроме как поиграть).
Печеньку в одной из 5 пачек сигарет, находила, на свободной территории периметр сама брала под охрану (и этому уже не учили, порода такая).
С детьми играла, чужих взрослых могда боком от детей отталкивать рыча и ни грамма дикой агрессии, всё строго по командам!
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19k
Алексей Теуш 40 минут назад
Судя по тому, что я вижу на улицах Екатеринбурга, аналогичная проблема с колли и фокстерьерами (как минимум!). У фоксов от их темперамента вообще ничего не осталось, они и внешне и по характеру стали больше походить на болонок, а колли уменьшились раза в три. И это за каких-то лет тридцать. ИМХО, ессно.
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2k
Максим Макашев Час назад
Таким я его принёс домой ( первое фото). На тренировке по ЗКС ( второе фото)
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9k
Владимир Час назад
Я на этой стороне
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35k
Teodor Час назад
Примерно такая горбатая чемпионка в страхе присаживалась и шарахалась в сторону когда на неё рявкала моя не самая крупная борзАя. И ей пофигу было, что она ей на пол зуба - она кабанов в одиночку гоняла, а у псов кто храбрее - тот и сильнее...
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