Немецкая овчарка: как за пару десятков лет люди угробили идеальную породу собак

Если бы Макс фон Штефаниц, легендарный создатель породы немецкая овчарка, увидел бы, каким сегодня стало его детище, он бы не просто в гробу перевернулся, он бы там вертелся как юла!
Немецкая овчарка — самая узнаваемая, популярная и востребованная собака во всём мире. Тут даже не надо быть собачником, чтобы безошибочно узнать немца среди остальной разношёрстной братии — настолько прочно образ чёрно-рыжих псов засел в наших головах. Все эти Мухтары, Рексы, Комиссары и прочие киношные образы создают овчаркам имидж крутейших в мире рабочих собак. Такие и коня на скаку, и наркотики в самолёте, и преступную группировку собственнолапно! Но что на самом деле скрывается по ту сторону популярности?
На самом деле, ругаться можно очень много и очень долго. Потому что в последние годы «кинологи и энтузиасты породы» превратили отличную рабочую собаку в развалюху. У большинства современных немецких овчарок серьёзные беды или с головой, или со здоровьем, но чаще всего — и с тем, и с другим одновременно. Животины шугаются от летящих пакетов, получают звездюлей от кошек и не могут взять даже самый низенький барьер на дрессплощадке. Какие там нарушители, им до 10 лет хотя бы дожить! В породе зарегистрировано 77 генетических заболеваний — это уже не звоночек, а колокола в церковный праздник! Но как же они до такого докатились?
На самом деле всё банально — как и любую другую породу, немцев сгубила популярность. Начиналось всё в 19 веке. Тогда предки овчарок пасли овец, охраняли имущество и даже не подозревали, что произойдет буквально через сто лет, пока в 1898 году Макс фон Штефаниц не купил своего первого кобеля. Этим он заложил первый кирпичик в создании легендарной породы. Пёс настолько поразил Штефаница умом, преданностью и рабочестью, что будущий кинолог с головой погрузился в создание идеальной собаки.
И вы не поверите, у него получилось! Немцы вышли просто потрясающими во всех смыслах. Они могли и работали во всех сферах, от помощи слепым до задержания особо опасных преступников. Весь мир восхитился и с радостью принял немцев в ряды полицейских, военных и спасателей. Но идиллия длилась недолго.
Войны прошли, преступность поутихла, на смену озлобленным десятилетиям пришли куда более сытые и спокойные годы. Овчарки постепенно просачивались в массы и оседали в руках обывателей. Кто не хотел бы иметь дома личного Рекса? Вот тут-то и произошёл раскол породы, когда одни заводчики нарушили самую главную заповедь Штефаница — «немецкая овчарка для работы» и стали массово плодить собак для себя и для души.
А вы народ знаете: им чем больше, пушистее и эффектнее — тем лучше. Да и зачем на диване подозрительность к незнакомцам, выносливость, энергичность? Вот и стали немцы хиреть, плошать и сдавать позиции. Порода начала вырождаться. И если когда-то рождался щенок с правильными врождёнными качествами — жёсткостью, храбростью и боевым характером, его уже считали браком.
Такого расклада не выдержали настоящие ценители породы и подняли бунт. Конечно, переубедить всех, что вот эта горбатая кляча — уже давно не немецкая овчарка, у них не получилось. Зато они начали работать над разведением полноценных служебных собак. Это привело к тому, что сегодня можно встретить две разновидности в одной породе, так называемых немцев «рабочего разведения» и «шоу-класса». Первые больше всего похожи на тех первоначальных овчарок. Они сухие, лёгкие и максимально заточены под работу. Но вот парадокс — внешне они уже не подходят под современные официальные стандарты.
Зато под них подходят шоу-овчарки, что страдают от дисплазии и ходят как будто русалочки по ножам. Смотря на них, уже забываешь, для чего изначально выводились собаки. Потому что кроме как обнять и плакать, делать с этими бобиками больше нечего. А на чьей стороне вы?
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Метровый забор- не проблема, Подпорная стена с небольшим наклоном, 3+ метра- легко!
На котов с рождения пох, на собак тоже (ну кроме как поиграть).
Печеньку в одной из 5 пачек сигарет, находила, на свободной территории периметр сама брала под охрану (и этому уже не учили, порода такая).
С детьми играла, чужих взрослых могда боком от детей отталкивать рыча и ни грамма дикой агрессии, всё строго по командам!
В 1914 году был создан Английский шелти-клуб, в первом стандарте указывалось, что шелти должна иметь внешность миниатюрной колли.