Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк

Говорят, Бог создал кошку, чтобы человек мог погладить тигра. Ну а человек в свою очередь создал тибетских мастифов — чтобы можно было погладить льва! И не только погладить, а жить с ним бок о бок, любить, кормить, восхищаться и никому не отдавать.
Пришло время познакомиться с самой свирепой и злой, с самой спокойной и доброй, с самой противоречивой породой собак прямиком с горных вершин Тибета. Давайте же разбираться, какие они на самом деле!
За всю свою долгую историю эти шерстяные обросли таким количеством мифов, что сейчас и не поймёшь, что было на самом деле, а что придумали ради популяризации породы. Наверное, самое первое заблуждение о породе связано с размерами собак. Многие питомники и породники пиарят тибетов как исключительно огромных и мощных сторожевых псов. Что же мы имеем на самом деле?
Заглянув в стандарт мастифов, чёрным по белому читаем, что минимальный рост в холке — всего 61 сантиметр для девочек и 66 — для мальчиков. Для сравнения, крупные кобели немецкой овчарки вырастают до 65 сантиметров в холке. Естественно, при таком росте и вес мастифов будет в пределах 30-50 килограмм — вполовину меньше, чем говорят в народе о наших героях. Вот вам и грандиозные тибетцы!
Второе заблуждение связано с предназначением тибетских мастифов. Точнее, с предназначением современных мега-шерстяных, грузных и обвисших пародий на старую добрую охранную породу. Если вы думаете, что завести такого барбоса — значит обеспечить себя надёжной охраной, поздравляем, вы повелись на маркетинговый трюк. Да, быть может где-то глубоко в генах эти мастифы и знают, как надо охранять, только вот учитывая их физические данные и состояние здоровья, через пару лет жизни собак придётся самих на руках носить.
Поэтому, если вы прочитали про 2000-летнюю историю священной тибетской породы и прониклись её духом, присмотритесь не к тем разрекламированным шерстяным увальням, а к настоящим старотипным собакам. Конечно, они выглядят не как на отфотошопленных картинках, не такие пушистые и гигантские, но зато работу свою эти бобики сделают как надо.
Правда и с воспитанием такого зверя придётся повозиться немало. Серьёзный тибетец будет воспринимать только такого же адекватного и волевого хозяина, который сможет спокойно, но обстоятельно установить правила поведения. В противном случае животина сама решит, как надо себя вести и по струночке ходить будет уже человек.
Именно их предки в незапамятные времена охраняли человека и его дом от диких зверей и непрошеных гостей. Причём именно охраняли и хранили, а не делали вид и брехали на каждый шорох. Мастиф очень чуток и прекрасно осознаёт собственную силу — настоящие собаки этой породы не стремятся сразу же кинуться в бой и разорвать противника на кусочки. Они умело взвешивают свои силы и применяют насилие только в крайнем случае. Но если нужно — тибетец будет сражаться за своих хозяев до последней капли крови.
Такими собак изначально и задумывали, а горный климат отшлифовал бобиков как бриллиант. Примечательно то, что в ДНК тибетских мастифов есть ген EPAS1, что принадлежит уникальной и давно вымершей группе псовых, что жили в Гималаях. Сегодня носителями этого гена являются ещё и гималайские волки, животинки не менее уникальные. Благодаря EPAS1 и собаки, и волки комфортно живут в горах, не испытывая кислородного голодания и прочих негативных последствий.
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