Тибетский мастиф: они и правда такие гигантские, или это всё маркетинговый трюк

Именно их предки в незапамятные времена охраняли человека и его дом от диких зверей и непрошеных гостей. Причём именно охраняли и хранили, а не делали вид и брехали на каждый шорох. Мастиф очень чуток и прекрасно осознаёт собственную силу — настоящие собаки этой породы не стремятся сразу же кинуться в бой и разорвать противника на кусочки. Они умело взвешивают свои силы и применяют насилие только в крайнем случае. Но если нужно — тибетец будет сражаться за своих хозяев до последней капли крови.