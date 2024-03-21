В России палаточным лагерям будут присваивать звёзды за уют и сервис

Весна - самое время для планирования летнего отпуска. Среди россиян много тех, кто любит отдыхать в палатках, но нужно помнить, что останавливаться можно не везде. Штраф за водоохранную зону для граждан составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей, а для организации - от 200 до 400 тыс. руб.

Итак, останавливаться можно на отдалении 50 метров от берега озера, на отдалении от берега моря - на 500 м от берега. Стоянка у рек зависит от её протяжённости: до 10 км — 50 м нужно отступить от берега, от 10 до 50 км — 100 м, свыше 50 км — 200 м.