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В России палаточным лагерям будут присваивать звёзды за уют и сервис

В России палаточным лагерям будут присваивать звёзды за уют и сервис

Автор:
21 марта 2024 18:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Роскачество   Россия   кемпинг   отдых   отели   сервис   туризм   туризм в России   
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Кемпинги будут оцениваться более чем по 60 параметрам.

В Роскачестве рассказали, что кемпингам будут присваиваться звёзды, так же как и отелям. Кемпинг - это лагерь под открытым небом, чаще палаточный. Если несколько десятков лет назад можно было остановиться там, где удобно, то сейчас остановиться с палатками можно с комфортом в зонах кемпинга. Там есть охрана, администрация, санитарные модули, детские площадки и разные другие удобства. Теперь у кемпингов также будут звёзды и рейтинг.

Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звезды российским кемпингам, как отелям… Классификация добровольная и уже работает в полную силу, - сообщили в министерстве.

Присвоение звёзд кемпингам поможет владельцам улучшить качество услуг и развить туризм внутри страны.

Оценивать пространства для отдыха будут по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них качество дорог, размер участка, охрана территории и режим работы администрации, наличие гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей.

Весна - самое время для планирования летнего отпуска. Среди россиян много тех, кто любит отдыхать в палатках, но нужно помнить, что останавливаться можно не везде. Штраф за водоохранную зону для граждан составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей, а для организации - от 200 до 400 тыс. руб.
Итак, останавливаться можно на отдалении 50 метров от берега озера, на отдалении от берега моря - на 500 м от берега. Стоянка у рек зависит от её протяжённости: до 10 км — 50 м нужно отступить от берега, от 10 до 50 км — 100 м, свыше 50 км — 200 м.

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Метки: Роскачество   Россия   кемпинг   отдых   отели   сервис   туризм   туризм в России   
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1  комментарий
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Teodor 15 минут назад
Бредятина. Расскажите про природоохранную зону папикам, что понастроили вилл прям на берегах, да еще и частных причалов понаставили. А если мне понадобится на рыбалку смотаться, я уж как-нибудь переночую в палатке - природа переживет.
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