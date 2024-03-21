В России палаточным лагерям будут присваивать звёзды за уют и сервис

Кемпинги будут оцениваться более чем по 60 параметрам.
В Роскачестве рассказали, что кемпингам будут присваиваться звёзды, так же как и отелям. Кемпинг - это лагерь под открытым небом, чаще палаточный. Если несколько десятков лет назад можно было остановиться там, где удобно, то сейчас остановиться с палатками можно с комфортом в зонах кемпинга. Там есть охрана, администрация, санитарные модули, детские площадки и разные другие удобства. Теперь у кемпингов также будут звёзды и рейтинг.
Роскачество вместе с Национальным союзом профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма будут присваивать звезды российским кемпингам, как отелям… Классификация добровольная и уже работает в полную силу, - сообщили в министерстве.
Присвоение звёзд кемпингам поможет владельцам улучшить качество услуг и развить туризм внутри страны.
Оценивать пространства для отдыха будут по 25 базовым и 40 дополнительным критериям. Среди них качество дорог, размер участка, охрана территории и режим работы администрации, наличие гриль-зон, кухонь, кафе, детских и игровых площадок, число и расположение санитарных модулей.
Весна - самое время для планирования летнего отпуска. Среди россиян много тех, кто любит отдыхать в палатках, но нужно помнить, что останавливаться можно не везде. Штраф за водоохранную зону для граждан составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей, а для организации - от 200 до 400 тыс. руб.
Итак, останавливаться можно на отдалении 50 метров от берега озера, на отдалении от берега моря - на 500 м от берега. Стоянка у рек зависит от её протяжённости: до 10 км — 50 м нужно отступить от берега, от 10 до 50 км — 100 м, свыше 50 км — 200 м.
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