45 главных достопримечательностей Коломны

Интересна Коломна и музейной жизнью. Есть в городе как традиционный краеведческий музей, так и музеи с необычной тематикой. Музей самоваров и музей льна, музей трамваев и музей патефонов – только на осмотр интересных коллекций можно потратить не один день. В частных мини-музеях полюбоваться экспонатами и попробовать себя в роли кузнеца, гончара, ткача или мыловара, а также отведать знаменитые коломенские пастилу и калачи.

Коломенский кремль

Мощная крепость построена в начале XVI века. Оборонительное сооружение предназначалось для обороны от татарских набегов. Стены его имеют общую протяженность почти 2 км, а толщина их достигает 4,5 метров. Сохранилось 7 башен, самой высокой является Коломенская – 31 метр. В конце XIX века часть кремлевских стен разобрали. В настоящее время восстановлены участки крепостных стен, отреставрированы старинные кладки.