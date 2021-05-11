45 главных достопримечательностей Коломны

В Коломну стоит приехать тем, кто хочет ощутить атмосферу старины. В городе с 900-летней историей сохранилось множество памятников архитектуры и культуры – кремль, купеческие особняки, историческая Соборная площадь. Не только паломников, но и многих путешественников привлекают старинные храмы и монастыри. Стены многих из них помнят посещения исторических личностей – Дмитрий Донского, Ивана Грозного.
Интересна Коломна и музейной жизнью. Есть в городе как традиционный краеведческий музей, так и музеи с необычной тематикой. Музей самоваров и музей льна, музей трамваев и музей патефонов – только на осмотр интересных коллекций можно потратить не один день. В частных мини-музеях полюбоваться экспонатами и попробовать себя в роли кузнеца, гончара, ткача или мыловара, а также отведать знаменитые коломенские пастилу и калачи.
Коломенский кремль
Мощная крепость построена в начале XVI века. Оборонительное сооружение предназначалось для обороны от татарских набегов. Стены его имеют общую протяженность почти 2 км, а толщина их достигает 4,5 метров. Сохранилось 7 башен, самой высокой является Коломенская – 31 метр. В конце XIX века часть кремлевских стен разобрали. В настоящее время восстановлены участки крепостных стен, отреставрированы старинные кладки.
Соборная площадь
Историческая площадь в центре Коломенского кремля, которую окружают церкви и храмы. Она возникла в XVI веке при постройке епископского и великокняжеского дворцов. Современный вид в городской планировке площадь получила в XVIII веке. Самым старым зданием Соборной площади является Успенский собор XVII века с расположенной отдельно колокольней. В 2007 году на площади открыли памятник Кириллу и Мефодию.
Успенский собор
Кафедральный собор, заложенный в 1379 году князем Дмитрием Донским. В XVII веке ветхое здание собора заменили новым, каменным, которое и сохранилось до настоящего времени. В основании новой постройки лежит белый камень первого храма. В это же время к Успенскому собору пристроили шатровую колокольню. В советское время храм подвергся разорению. Во время реконструкции 1990-ых годов восстановлена роспись стен.
Успенский Брусенский женский монастырь
Основан монастырь на территории Коломенского кремля в 1552 году. К XVIII веку все деревянные монастырские постройки заменили каменными. В начале XIX века возведена ограда с башенками в стиле псевдоготики. Колокольню XVIII века разрушили с приходом советской власти вместе с частью Крестовоздвиженского собора. Сохранился с середины XVI века храм Успения Пресвятой Богородицы, основанный по указанию Ивана Грозного.
Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
Женский монастырь основан в XIX веке. Он занимает территорию бывшего архиерейского дома, здания XVII века – Троицкой церкви 1705 года и белокаменные корпуса. К настоящему времени помимо Троицкой, сохранилась Покровская церковь, а также колокольня. В обители постоянно проживают около 80 человек. Сестры проводят экскурсии по монастырю, работают в мастерских, а также содержат питомник с редкими породами собак.
Пятницкие ворота
Сохранившиеся парадные ворота в Коломенском кремле. Проездная башня при воротах является единственная уцелевшей. Название воротам дано из-за церкви Параскевы Пятницы, расположенной неподалеку, на месте которой в дальнейшем построили Пятницкую часовню. Визуально башня Пятницких ворот напоминает Спасскую башню в Московском Кремле. Башню неоднократно реставрировали и сейчас она находится в хорошем состоянии.
Музейная фабрика пастилы (ул. Полянская 4)
Представляет собой большой комплекс – производство, лаборатория, магазин, сад. Ранее фабрикой владели купцы Чуприковы – они самые первые в Коломне начали производить необычную сладость. На экскурсии гостям рассказывают все нюансы изготовления коломенской пастилы, познакомят с купеческим родом Чуприковых. Завершает экскурсию чаепитие с дегустацией несколько видов пастилы по старинным рецептам.
Музей «Калачная»
Уникальный музей открылся в 2013 году. Его открытию предшествовала долгая и кропотливая процедура восстановления старинных рецептов коломенских калачей. По историческим чертежам восстановили специальную калачную печь, которая топится березовыми дровами. Посетителям музея предлагают театрализованную экскурсию с рассказом об истории выпечки, дегустацию, мастер-класс по замесу теста и изготовлению калачей.
Храм Николы на Посаде
Один из самых старых храмов Коломны основан в XVI веке. Изначально храм носил название во имя Николы «Мокрого». Никольский храм в камне возвели в начале XVIII века на пожертвования прихожан. Храм имеет вид типичного купеческого. Он построен в стиле «Московского узорочья». Украшения из 105 резных кокошников, уничтоженных в XVIII, восстановили только в 1970-ых годах. От колокольни сохранился первый ярус.
Усадьба купцов Лажечниковых
Исторический памятник XVIII-XIX веков. В усадьбе провел детство и юность писатель И. И. Лажечников. Музей размещается здесь с 2010 года и представляет выставку «Коломна минувших столетий». Для посетителей проводят два интерактивных спектакля. В первом гости знакомятся с радушным хозяином Иваном Ивановичем. Второй спектакль знакомит гостей с секретами приготовления коломенской пастилы, которой угощают гостей.
Памятник Дмитрию Донскому
Открыт в 2007 году в честь победы русских войск в Куликовском сражении. Расположен рядом с Круглой башней Коломенского кремля. Автор проекта – архитектор Шаров, скульптор – Рукавишников. Высота памятника с постаментом – 12 метров. Бронзовая скульптура Донского имеет высоту 5,5 метров. Дмитрий Донской изображен в момент выезда на поле битвы. Он в полном вооружении восседает на коне, взгляд его тверд и решителен.
Конькобежный центр «Коломна»
Спортивный центр построен в 2006 году. В его состав входит ледовая арена и трибуны, вмещающие более 6000 зрителей. На арене проводит чемпионаты России, Европы, а также кубки мира. Есть медицинский восстановительный центр, бассейн с джакузи и сауной, тренажерный зал, зимний сад. Работают музей коньков, музей конькобежного спорта, есть небольшая археологическая экспозиция. При центре работает СДЮШОР.
Интерактивные музей Коломны
Это современные интересные музеи, где кроме осмотра музейных экспонатов, можно принять участие в различных мастер-классах и увидеть костюмированные презентации и представления.
Музей «Кузнечная Слобода»
Частный музей, посвященный кузнечному делу и народным ремеслам. Он открыт в 2010 году. Основа экспозиций музея – коллекция литых, кованых и деревянных изделий. Выставлены старинные доспехи, кованые предметы быта, охотничьи и рыбачьи принадлежности. Всего в коллекции музея около 7000 экспонатов. Гости смогут увидеть оборудованное рабочее место кузнеца, узнать особенности жизни наших предков.
Музейная мастерская «Дом посадских ремесел»
Здесь можно увидеть старинные предметы быта, утюги, самовары, патефоны, швейные машины, одежду конца XIX века. Многие вещи сделаны руками мастеров музея. Мастерская размещена в доме мещанина Макарова, построенном в XIX веке. Гости могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению изделий из глины, попробовать себя в роли кузнеца и выковать подкову или кочергу, сделать картину из шерсти или куклу-обережницу.
«Тайны Коломенской Медовуши»
Музей расположен во флигеле бывшего купеческого особняка. Основатели музея отреставрировали помещения, в том числе и винные погреба и воссоздали там удивительную атмосферу старинной эпохи. Пасечник и медовар рассказывают гостям историю коломенского пчеловодства, о старинных русских обрядах, связанных с медом. Гости попробуют самостоятельно приготовить медовый сбитень и попробуют несколько сортов меда.
Музей мыла «Душистые радости»
В музее воссоздана атмосфера мыльной лавки дореволюционного периода. В музее гости сразу ощущают букет изысканных ароматов, а экскурсоводы поведают о традициях российского мыловарения, косметических секретах наших предков, подробно расскажут о всех этапах производства мыла. В коллекциях музея есть мыло оригинальных форм, а также парфюмерия XIX века. Есть мастер-классы и продажа мыла ручной работы.
Кондитерская кухмейстера П. П. Шведова
Гостям музея проводят костюмированную экскурсию по кондитерскому цеху с интерьерами XIX века. На ней рассказывают секреты изготовления сладостей, знакомят с оригинальными старинными рецептами. Гости увидят процесс изготовления конфет в цехе и сами поучаствуют в мастер-классе. В конце экскурсии посетителей ожидает чаепитие и дегустация конфет собственного производства фабрики. Есть сувенирный магазин.
Лучшие музеи Коломны
Самые популярные и посещаемые музеи города, в которых стоит обязательно побывать.
Музей-навигатор «Актуальные древности Коломны»
Оригинальный современный музей нового формата. Он рассказывает о наследии Коломны, ее прошлом и настоящем. Предметы старины помогают узнать о традициях быта, существовавших ранее. Выставлены фарфоровые изделия 1830-ых годов, коломенская деньга XIV века, старинные ткани. Также гостям предлагают несколько авторских экскурсионных маршрутов по городу, в том числе маршруты с аудиогидом и велоэкскурсии.
Коломенский краеведческий музей
В фондах музея хранятся как исторические и природные экспонаты, так и произведения искусства. Часть экспозиций рассказывает историю города – про промышленное, торговое и военное развитие. Выставлены изделия коломенских ремесленников. Коллекция краеведческого музея насчитывает около 30 000 экспонатов. Ежегодно его посещают около 60 00 человек – это одно из самых посещаемых мест в городе у туристов.
Музей «Коломенский патефон»
Музей имеет оригинальную тематику не случайно. В Коломне с 1934 года работал завод портативных патефонов, и его продукция имела популярность во всей стране. Обширная музейная коллекция содержит не только патефоны, но и музыкальные шкатулки, граммофоны, фонографы. Экскурсоводы расскажут о истории музыкального развития, особенностях представленных моделей, дадут послушать записи на различных носителях.
Музей-усадьба «Дом самовара»
Частный музей, созданный на основе коллекции Буровых. В их уникальном собрании около 400 самоваров разных форм и размеров. Также есть небольшая выставка старинных предметов быта – утюгов, керосиновые лампы, посуда. Есть реконструкция старинной русской печи. В сувенирной лавке можно приобрести небольшие самовары, пряники, мед, сладости. При музее работает гостевой дом, рассчитанный на 17 постояльцев, и кафе.
Культурный центр «Дом Озерова»
Расположен в здании, являющимся архитектурным памятником XVIII века в стиле классицизма. Это бывший купеческий особняк, в котором сейчас размещаются временные выставки на различные тематики. С момента основания в 1980-ых годах проведено более 800 выставок. В трех залах размещают произведения графики, живописи, скульптуры, народного творчества, фотографии. В залах с отличной акустикой часто проводят концерты.
Музей льна и быта русской женщины
Расположен в музейном квартале исторической части города. На экскурсии гостям рассказывают историю льна, особенности его производства, про работу ткацкого станка, прялки и изготовление пряжи. Можно осмотреть льняные изделия – рубашки, скатерти, рушники. Одна из экспозиций показывает быт крестьянской жизни в XIX веке среди интерьеров, стилизованных под русскую избу. Можно сделать фото в старинном костюме.
Частная галерея «Музей любимой игрушки»
Работает с 2014 года. Основатель галереи – рукодельница Ирина Куликова, которая сама делает мягких мишек «Тедди», и занимается реставрацией старых игрушек. Коллекция музея включает в себя настольные игры, мягкие игрушки, игрушечные солдатики, детскую железную дорогу. Особенно много в музее кукол – они привезены из разных стран. Есть куклы фарфоровые, из папье-маше, винила, терракотовые, пластмассовые.
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»
Необычный музей, показывающий жизнь коммунальной квартиры. Длинный коридор бывшие жильцы квартиры называли «Коломенским Арбатом». Музей хранит дух советской «коммуналки» и диссидентства. В галерее-мастерской творят современные художники, чьи работы и выставляются в резиденции. Они создают творческие работы разных форматов, которые становятся частью культуры современной Коломны. Основатель музея – писатель Ерофеев.
Музей трамваев
Открылся в 2016 году. Инициатор создания музея – коллекционер Андрей Мясников. Он основал музей в Коломне, ведь именно в этом городе собрали первый в стране электрический трамвай. Мясников собрал около 200 моделей трамваев из разных стран – Англии, США, Германии. Они показывают историю развития электрического транспорта в России и в других странах. В коллекции музея есть архивные документы и фотографии.
Музей боевой славы
Находится на территории Мемориального парка. Он работает с 2010 года. Выставки музея посвящены истории военного дела Коломны начиная со Средних веков и до наших дней. Среди экспонатов музея есть и предметы из частных архивов жителей города. В одном из залов размещена электронная Книга памяти. Особый интерес вызывает диорама, демонстрирующая 82-миллимитровый миномет, чертежи которого сделали в Коломенском инженерном бюро.
Культовые места и достопримечательности
Самые известные церкви и храмы города. Знаменитые православные соборы и монастыри Коломны.
Храм Воскресения Словущего
Относится к Успенскому собору. Старинный храм, точная дата основания которого неизвестна. В летописях есть запись про венчание в храме князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии Суздальской в 1366 году – эту дату принято считать началом истории храма. Неоднократно подвергался перестройкам, после закрытия в 1929 году у древнего храма разрушили колокольню, ограду, главу. В 2003 году началось восстановление храма.
Храм Николы Гостиного
Построен в 1501 году. Перестроен в 1848 году в псевдорусском стиле с некоторыми элементами классицизма и в таком виде сохранилась до наших дней. Колокольня с 6 колоколами лишилась верхнего яруса в советское время. Храм предназначался для «гостей» – купцов, занимающихся международной торговлей. С 1509 года сохранилась одна их главных святыней церкви – Евангелие, написанное специально по заказу священника П. Никольского.
Иоанно-Предтеченская церковь
Православный храм. Его основание считается одной из самых древних построек в Московской области. Стены четверика из грубо отесанного белого камня сохранились до наших дней с XIV века. В XVI веке верхнюю часть здания перестроили с использованием гладко отесанного камня и кирпича. Шатровая колокольня появилась в 1780 году. Здание церкви увенчано звонницей. С XVI века сохранился блок с резным изображением мифического зверя.
Троицкая церковь в Щурове
Церковь в историческом районе города построена в начале XX века. Ранее, в XVIII веке, на этом месте находилась деревянная церковь, построенная княгиней Голицыной. Каменный храм Святой Троицы воздвигнут на средства владельца цементного завода Липгарда, купцов и фабрикантов. В 1991 году церковь вернули верующим, после длительного запустения в советские времена, началось ее восстановление.
Церковь Иоанна Богослова
Расположена на площади Двух Революций. Ранее деревянная церковь с таким названием находилась у ворот кремля. После пожара, уничтожившего церковь из дерева, приняли решение о строительстве каменного здания. Его строительство закончили в 1756 году. К 1828 году завершены работе по перестройке церкви, а также роспись стен. В середине XVIII века возведена высокая колокольня в стиле ампир. Ее высота составляет 67 метров.
Церковь Богоявления в Гончарах
Православная церковь, которая с 1940-х по 1980-ые была кафедральным храмом. Это единственная церковь в Коломне, которую не закрыли в советское время. В ней сохранились реликвии и святыни. Старинная церковь основана в XVI веке и до 1680 года носила название церковь Спаса Нерукотворного. В начале XIX века церковь перестроили в стиле классицизма, пристроили колокольню, трапезную и два придела.
Старо-Голутвин монастырь
Мужской монастырь расположен на окраине Коломны. Он основан в XIV веке. Считается, что первым настоятелем монастыря был ученик Сергея Радонежского. Остатки первоначального фундамента до сих пор можно увидеть в подклете Богоявленского храма XVIII века – ныне самом старом на территории обители. В XVI веке благосостояние и значимость монастыря сильно выросли. Его посещали великие князья Иван III и Иван Грозный.
Лучшие парки и скверы Коломны
Самые красивые места для отдыха и прогулок на свежем воздухе.
Сквер Блюдечко
Расположен на территории кремля. Считается самым древним местом Коломны. Раскопки подтвердили наличие древнего поселения на этом месте, с которого и началось развитие города. Ученые относят древнее поселение к железному веку. На месте сквера находились оборонительные укрепления. Сейчас сквер является местом для прогулок горожан. Необычное имя у него появилось в XIX веке из-за круглой формы.
Мемориальный парк
Находится в центральной части города на месте Петропавловского кладбища. В военное время этот участок города использовали для массовых захоронений погибших на фронте и умерших в Коломенской больнице. В 1970 году на этом месте открыли Мемориальный парк, установили Вечный огонь. На Аллее боевой славы размещены памятники героям-коломенцам, погибшим во Второй Мировой Войне, а также участвующим в локальных конфликтах.
Парк Мира
Одно из главных культурных и досуговых мест в Коломне. Парк открыт в 1948 году. Он занимает большую территорию с зелеными зонами, аллеями, пешеходными дорожками, фонарями. В парке есть аттракционы. Особенно интересно колесо обозрения высотой 26 метров, с которого открывается отличный вид на город. Есть кафе и торговые лотки по продаже мороженого и сахарной ваты. В центре парка расположен большой фонтан.
Городские памятники и скульптуры
Наиболее известные и интересные памятники и монументы в Коломне.
Памятник Водовозу
Скульптура открыта в 2012 году в месте, где водовозы черпали воду из Москва-реки, чтобы доставить ее в Коломну. Продавали воду ведрами – две копейки за одно ведро. С появлением водопровода профессия водовоза стала неактуальна. Скульптура призвана увековечить память об этой нелегкой профессии. Водовоз изображен рядом с бочкой. Автор скульптуры кузнец Якушев придал его лицу черты сходства с телеведущим Якубовичем.
Шевлягинская бассейка
Памятник историческому водопроводу, который появился в Коломне в начале XX века. Он представляет собой копию колонки, вид которой воссоздан по дореволюционным чертежам. Ее корпус имеет 8 граней и украшен резными изображениями цветов. В сутки через такую колонку проходило около 72 000 ведер воды. Памятник бассейке открыли в 2013 году на площади пяти углов. Колонка действующая, и подключена к водопроводу.
Памятник борцам двух революций
Открыт в 1958 году на месте братской могилы. В 1918 году здесь похоронили людей, погибших во время народных волнений в конце 1917 года. Спустя 10 лет сюда же перезахоронили 26 жертв карательных мер 1905 года. В 1957 году в общую братскую могилу поместили останки гимназиста Вани Маркова, погибшего в 1905 году. Памятник представляет собой белый обелиск, на табличке которого 30 фамилий жертв обеих революций.
Памятник паровозу Л-0012
Памятник первому магистральному грузовому паровозу, построенному в Коломне расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Эта модель являлась одной из лучших в стране. Начиная с 1945 года в течении 10 лет выпущено около 4000 подобных локомотивов. Конструкторы-разработчики получили за проект паровоза Сталинскую премию. Буква «Л» в названии означает фамилию одного из создателей проекта – Лебедянский.
Шкала уровней паводковых вод
Оригинальная конструкция расположена у памятника Водовозу. Внешне шкала выполнена изящно и напоминает открытые страницы книги. Декоративная и художественно оформленная шкала показывает уровень самых больших значений паводковых вод в разные годы. Весной река Москва часто выходит из берегов и затапливает прибрежную территорию. Из данных шкалы видно, что в 2010 и 2011 году паводковая вода почти полностью скрывала площадь.
Достопримечательности в окрестностях Коломны
Интересные места рядом с городом, куда можно съездить в выходные на машине.
Бобренев монастырь
Мужской монастырь в 3 км от Коломны. Датой основания принято считать 1578 года, однако точное время и обстоятельства его строительства неизвестны. В XVII-XVIII века на территории монастыря появились каменные соборы и церкви, хозяйственные постройки. В настоящее время отреставрированы многие сооружения монастыря, в том числе церковь Рождества Богородицы 1790 года, имеющая уникальную акустику.
Музей-мастерская Николая Абакумцева
Находится в живописном месте в поселке Пески в 21 км от Коломны. Скульптуры мастера расположены как в выставочном зале, так и под открытым небом среди вековых сосен. Экскурсия по музею знакомит посетителей не только с работами Абакумцева, но и со всеми этапами изготовления скульптур, начиная с разработки эскиза. На террасе музея можно выпить чай на сосновых шишках и травах из самовара.
Контактный зоопарк «Горки»
Основан на базе фермерства «Макшеевский». Территорию переоборудовали и благоустроили, вольеры для животных сделали более комфортными. В контактном зоопарке можно не только смотреть на животных, но и кормить их и играть с ними. Здесь живут страусы, пони, павлины, буйвол, ламы, верблюд, як – всего около 50 видов птиц и животных. Посетителям, особенно детям, наиболее интересны «животные семьи», где есть детеныши.
Источник:
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