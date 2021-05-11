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45 главных достопримечательностей Коломны

45 главных достопримечательностей Коломны (46 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   города   коломна   красота   природа   фото   
148
46

В Коломну стоит приехать тем, кто хочет ощутить атмосферу старины. В городе с 900-летней историей сохранилось множество памятников архитектуры и культуры – кремль, купеческие особняки, историческая Соборная площадь. Не только паломников, но и многих путешественников привлекают старинные храмы и монастыри. Стены многих из них помнят посещения исторических личностей – Дмитрий Донского, Ивана Грозного.

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Метки: Россия   города   коломна   красота   природа   фото   
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