AWEC — самый большой ветропарк в Западном полушарии

В 2010-м году компания Southern California Edison подписала соглашение сроком на 25 лет с правительством Калифорния. Штат обязался выкупить произведённую электроэнергию. Хотя на ветряном перевале Техапачи в Калифорнии первые ветряные электростанции возводили ещё в семидесятых годах XX века. Местность Техапачи примечательна тем, что здесь круглый год дуют ветры.