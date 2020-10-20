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AWEC — самый большой ветропарк в Западном полушарии

AWEC — самый большой ветропарк в Западном полушарии (7 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: AWEC   Техапачи   ветрогенератор   ветрогенераторы   ветропарк   ветропарки США   калифорния   
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Название AWEC является аббревиатурой, расшифровывается следующим образом: Alta Wind Energy Center (Центр Ветроэнергетики Альта).

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Метки: AWEC   Техапачи   ветрогенератор   ветрогенераторы   ветропарк   ветропарки США   калифорния   
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1  комментарий
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621
Victor Полчаса назад
интересно на сколько км их слышно?
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