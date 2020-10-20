AWEC — самый большой ветропарк в Западном полушарии

Название AWEC является аббревиатурой, расшифровывается следующим образом: Alta Wind Energy Center (Центр Ветроэнергетики Альта).
Комплекс ветрогенераторов расположен в пустыне Калифорнии на площади 1300 Га. Но всё же он уступает и мощностью и размерами гигантскому китайскому ветропарку Ганьсу.
В настоящее время мощность AWEC составляет 1,5 Гигаватта.
Годовой чистый объем производства составляет 3 179 ГВт · ч.
В 2010-м году компания Southern California Edison подписала соглашение сроком на 25 лет с правительством Калифорния. Штат обязался выкупить произведённую электроэнергию. Хотя на ветряном перевале Техапачи в Калифорнии первые ветряные электростанции возводили ещё в семидесятых годах XX века. Местность Техапачи примечательна тем, что здесь круглый год дуют ветры.
На строительство этого ветропарка было затрачено почти $1 200 000 000.
Ежегодно строятся новые ветрогенераторы. Каждый год мощность парка увеличивается на 90-250 МВт.
Местность Техапачи отличается низким количеством осадков, сильными ветрами, поэтому в плане хозяйствования ветроэнергетика является одним из лучших направлений деятельности.
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Источник:
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