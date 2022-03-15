Американцы создают лунный багги

НАСА в настоящее время планирует отправить первую женщину вместе с астронавтами-мужчинами на Луну. Полет должен состояться в конце этого десятилетия. Однако миссия страдает от задержек: она уже однажды сместилась с 2024 на 2025 год, а теперь, как утверждают эксперты космического агентства США, состоится не раньше 2026 года.

Тем временем предприниматели-миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос работают над созданием спускаемых аппаратов для доставки людей на поверхность Луны в рамках сових компаний SpaceX и Blue Origin, а также рассматривают возможность более длительных миссий на Марс. Другие коммерческие фирмы разрабатывают роботизированные корабли для доставки грузов на Луну. Astrolab не стал спорить с гигантами, а нашел в космической программе собственную нишу.

Как заявил Мэтьюз, пока SpaceX и Blue Origin работают над решением проблемы транспортировки на дальние расстояния, он надеется, что его компания Venturi Astrolab «решит проблему местного транспорта» для космических объектов.

Джаред Мэтьюз начал свою карьеру в Лаборатории реактивного движения НАСА, работал над марсоходами Spirit и Opportunity, которые были запущены на Марс в 2003 году, а затем перешел в SpaceX. Свою собственную компанию он создал в январе 2020 года. Стартап уже построил полномасштабный прототип FLEX и недавно завершил его тест-драйв в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти.