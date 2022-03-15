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Американцы создают лунный багги

Американцы создают лунный багги (12 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 14:44
Сообщество : Космос
Метки: США   интересно   космическая техника   космос   лунный вездеход   необычно   новинка   стартап   
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Американский аэрокосмический стартап обнародовал проект космического вездехода. Необычная машина сможет перевозить двух астронавтов по лунной поверхности. Машина обладает массой технических преимуществ, хотя внешне выглядит как детская коляска.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   интересно   космическая техника   космос   лунный вездеход   необычно   новинка   стартап   
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10  комментариев
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186
Просто прохожий 2 часа назад
Супер. Сша- страна №1 по распилу бабла. Наверно в Голливуде собрались снимать новый фантастический фильм с неграми и 3,14..рами в главных ролях. И это сейчас, в смутное время, в стране которая никогда больше не будет на луне( а может никогда и не была), а тем более на марсе. Думаю что сейчас что у амеров, что у хохлов шанс побывать на луне одинаков.
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10k
MihailoSerbiya 21 минуту назад
Смешно! Толко Путин может превратит мултик в реалност .А ети 3,14дораси на чем будут етот мултик в космос отправлят ? РД 180 и РД 181 РФ болше не продаёт Америке .Ааа даааа ,понял ,новое кино создатут как висаживаюс на Луну .
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17k
speaktr-st Полчаса назад
Эээ. У них же есть уже лунный автомобиль: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунный_автомобильhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Лунный_автомобиль

Что там еще разрабатывать? Или они рестайлинг хотят сделать?
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1k
Пошляк Стебаныч Час назад
Хорошие мультики...
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905
Hallo FreeSpace Час назад
Вообще самое время для полета на луну ))
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а закидывать в космос будут томагавками.
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1k
poбт 2 часа назад
"НАСА обратилось к компаниям с призывом разработать «лунный вездеход»"
а со старым че? тоже чертежи потеряли?
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43k
Максим Т. 3 часа назад
Главное - полноразмерная запаска
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17k
homerchik 3 часа назад
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