Американцы создают лунный багги

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Американский аэрокосмический стартап обнародовал проект космического вездехода. Необычная машина сможет перевозить двух астронавтов по лунной поверхности. Машина обладает массой технических преимуществ, хотя внешне выглядит как детская коляска.
Этот мини-вездеход похож на гигантскую детскую коляску, но на самом деле в ближайшие десятилетия он будет перевозить астронавтов по поверхности Луны! Багги, разработанный американским аэрокосмическим стартапом Venturi Astrolab, весьма мобилен: он может опускаться ближе к поверхности, поднимать полезные грузы с лунного грунта, нести их под днищем и перемещать в нужное место. Он будет построен для работы на лунном ландшафте, а впоследствии, говорят разработчики, его можно будет использовать для колонизации Марса.
Компания Venturi Astrolab планирует в ближайшие годы создать целый флот подобных марсоходов, чтобы попытаться стать «UPS, FedEx и Uber на Луне». Стартап планирует помогать НАСА и коммерческим компаниям установить долгосрочное присутствие на естественном спутнике Земли. Создатели, однако, пока не сообщили, сколько будет стоить марсоход.
Создатели дали космическому багги имя FLEX, что в расшифровке означает означает «гибкая логистика и исследования». Марсоход имеет модульную концепцию полезной нагрузки, которая позволяет ему перевозить множество различных объектов, если они соответствуют заданным стандартам по размеру и формы.
Багги может управляться дистанционно, маневрировать полуавтономно, а также может быть модифицирован для перевозки людей. Таким образом, астронавты смогут ездить на борту, управляя машиной на поверхности Луны или Марса.
Багги может управляться дистанционно, маневрировать полуавтономно, а также может быть модифицирован для перевозки людей. Таким образом, астронавты смогут ездить на борту, управляя машиной на поверхности Луны или Марса.
Venturi Astrolab, базирующаяся в Хоторне, штат Калифорния, была сформирована командой ведущих в отрасли экспертов по планетоходам и робототехнике.
По словам разработчиков, ранее каждый планетоход изготавливался на заказ и вводился в эксплуатацию примерно раз в десятилетие. При этом на него уходили миллиарды. FLEX, как утверждается, гораздо более совместим с конечной целью НАСА по поддержке устойчивого присутствия на Луне и Марсе, потому что разработан на основе модульного интерфейса полезной нагрузки, который поддерживает интермодальные перевозки от посадочного модуля к вездеходу и обратно и может изготавливаться серийно.
«Чтобы человечество действительно жило и устойчиво работало за пределами Земли, должна существовать эффективная и экономичная транспортная сеть на всем пути от стартовой площадки до конечного аванпоста, — говорит Джарет Мэтьюз, основатель и генеральный директор Astrolab. - В настоящее время существует пробел в последней миле, и Astrolab собирается заполнить его».
НАСА в настоящее время планирует отправить первую женщину вместе с астронавтами-мужчинами на Луну. Полет должен состояться в конце этого десятилетия. Однако миссия страдает от задержек: она уже однажды сместилась с 2024 на 2025 год, а теперь, как утверждают эксперты космического агентства США, состоится не раньше 2026 года.
Тем временем предприниматели-миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос работают над созданием спускаемых аппаратов для доставки людей на поверхность Луны в рамках сових компаний SpaceX и Blue Origin, а также рассматривают возможность более длительных миссий на Марс. Другие коммерческие фирмы разрабатывают роботизированные корабли для доставки грузов на Луну. Astrolab не стал спорить с гигантами, а нашел в космической программе собственную нишу.
Как заявил Мэтьюз, пока SpaceX и Blue Origin работают над решением проблемы транспортировки на дальние расстояния, он надеется, что его компания Venturi Astrolab «решит проблему местного транспорта» для космических объектов.
Джаред Мэтьюз начал свою карьеру в Лаборатории реактивного движения НАСА, работал над марсоходами Spirit и Opportunity, которые были запущены на Марс в 2003 году, а затем перешел в SpaceX. Свою собственную компанию он создал в январе 2020 года. Стартап уже построил полномасштабный прототип FLEX и недавно завершил его тест-драйв в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти.
Тем временем предприниматели-миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос работают над созданием спускаемых аппаратов для доставки людей на поверхность Луны в рамках сових компаний SpaceX и Blue Origin, а также рассматривают возможность более длительных миссий на Марс. Другие коммерческие фирмы разрабатывают роботизированные корабли для доставки грузов на Луну. Astrolab не стал спорить с гигантами, а нашел в космической программе собственную нишу.
Как заявил Мэтьюз, пока SpaceX и Blue Origin работают над решением проблемы транспортировки на дальние расстояния, он надеется, что его компания Venturi Astrolab «решит проблему местного транспорта» для космических объектов.
Джаред Мэтьюз начал свою карьеру в Лаборатории реактивного движения НАСА, работал над марсоходами Spirit и Opportunity, которые были запущены на Марс в 2003 году, а затем перешел в SpaceX. Свою собственную компанию он создал в январе 2020 года. Стартап уже построил полномасштабный прототип FLEX и недавно завершил его тест-драйв в калифорнийской пустыне недалеко от Долины Смерти.
Отставной астронавт НАСА и Канадского космического агентства, инженер и писатель Крис Хэдфилд, входящий в совет консультантов Astrolab, принял участие в пятидневных полевых испытаниях, чтобы высказать свое мнение о конструкции и характеристиках корабля. «По мере того, как мы переходим от эпохи «Аполлона», которая была сосредоточена на чистом исследовании, к настоящему времени, когда люди будут жить на Луне в течение более длительного времени, оборудование должно меняться, — заявил Хэдфилд. - Когда мы где-то обустраиваемся, нам нужно не просто перевезти людей из одного места в другое, нам нужно перевезти оборудование, грузы, технику для жизнеобеспечения и многое другое».
«Мобильность - ключевое качество подобной машины, - говорит Хэдфилд. - Мне было не только приятно управлять FLEX, но и увидеть его размер, возможности и получить интуитивное представление о том, на что способен этот вездеход».
Создатели космического багги стремились, чтобы FLEX мог перевозить как можно больше груза, для этого и была разработана его модульная конструкция. Мэтьюзу понравилась идея стандартизированной полезной нагрузки, используемая, к примеру, для изготовления морских контейнеров в соответствии с определенными международными стандартами. «Мы разработали мобильную платформу, которая может использоваться для любой необходимой полезной нагрузки, чтобы она могла работать в рамках любых транспортных систем», — говорит он.
Создатели космического багги стремились, чтобы FLEX мог перевозить как можно больше груза, для этого и была разработана его модульная конструкция. Мэтьюзу понравилась идея стандартизированной полезной нагрузки, используемая, к примеру, для изготовления морских контейнеров в соответствии с определенными международными стандартами. «Мы разработали мобильную платформу, которая может использоваться для любой необходимой полезной нагрузки, чтобы она могла работать в рамках любых транспортных систем», — говорит он.
FLEX способен к выполнению широкого круга задач, поскольку может собирать, транспортировать и размещать любые объекты, которые соответствуют стандартному открытому интерфейсу, подчеркивают в компании. По словам создателей, итоговый вариант марсохода будет весить около 500 кг и будет специально приспособлен для работы на лунном рельефе.
FLEX будет иметь изоляцию и «достаточную внутреннюю емкость батареи», чтобы выдержать лунную ночь, двухнедельный период, когда луна погрузится во тьму, а температура может упасть ниже -130° по Цельсию. Компания заявила, что марсоход сможет сохранять и использовать собственную энергию в течение 100 - 300 часов в ночное время на южном полюсе Луны, а затем, когда Солнце снова взойдет, начнет использовать для выработки электроэнергии свои внешние солнечные батареи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что там еще разрабатывать? Или они рестайлинг хотят сделать?
а со старым че? тоже чертежи потеряли?