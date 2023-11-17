В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за лошади

Вылетевший из Нью-Йорка в Бельгию грузовой самолёт был вынужден снова вернуться в аэропорт. Виновницей происшествия стала лошадь, находившаяся на борту. Бедняга так испугалась, что вырвалась из своего стойла и устроила скачки на борту. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает AbcNews.
Самолёт исландской авиакомпании Air Atlanta Islandic 9 ноября совершал рейс Нью-Йорк (США) — Льеж (Бельгия), и помимо обычного груза перевозил лошадь. Надо сказать, что перевозка лошадей для соревнований — обычное дело для грузовых авиакомпаний. Транспортировка через Атлантику стоит от 5 000 до 13 000 евро.
Однако, в этот раз что-то пошло не так. Несмотря на свежее сено, питьевую воду и личного смотрителя, лошадка напугалась так, что вырвалась из специального загона и начала гарцевать по всему самолёту.
Инцидент произошел через 30 минут после взлета, когда самолет уже находился на высоте более 9,4 тысячи метров.
Из-за большого веса животного такая ситуация для воздушного судна может окончится весьма плачевно, поэтому пилот сообщил авиадиспетчерской службе о необходимости вернуться в аэропорт:
Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошади удалось выбраться из стойла. С полетом проблем нет, но нам нужно вернуться.
Кстати, стюардам, успокоить дебоширку не удалось.
Грузовой самолет развернулся у побережья Бостона и сбросил около 20 тонн топлива над Атлантикой для посадки. Пилот запросил у диспетчера ветеринара в аэропорт, чтобы усмирить животное.
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