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В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за лошади

В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за лошади

Автор:
17 ноября 2023 23:25
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   борт   грузовой самолет   лошадь   стойло   стюардессы   
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Вылетевший из Нью-Йорка в Бельгию грузовой самолёт был вынужден снова вернуться в аэропорт. Виновницей происшествия стала лошадь, находившаяся на борту. Бедняга так испугалась, что вырвалась из своего стойла и устроила скачки на борту. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает AbcNews.

Самолёт исландской авиакомпании Air Atlanta Islandic 9 ноября совершал рейс Нью-Йорк (США) — Льеж (Бельгия), и помимо обычного груза перевозил лошадь. Надо сказать, что перевозка лошадей для соревнований — обычное дело для грузовых авиакомпаний. Транспортировка через Атлантику стоит от 5 000 до 13 000 евро.

Однако, в этот раз что-то пошло не так. Несмотря на свежее сено, питьевую воду и личного смотрителя, лошадка напугалась так, что вырвалась из специального загона и начала гарцевать по всему самолёту.

Инцидент произошел через 30 минут после взлета, когда самолет уже находился на высоте более 9,4 тысячи метров.

Из-за большого веса животного такая ситуация для воздушного судна может окончится весьма плачевно, поэтому пилот сообщил авиадиспетчерской службе о необходимости вернуться в аэропорт:

Мы грузовой самолет с живым животным, лошадью, на борту. Лошади удалось выбраться из стойла. С полетом проблем нет, но нам нужно вернуться.

Кстати, стюардам, успокоить дебоширку не удалось.

Грузовой самолет развернулся у побережья Бостона и сбросил около 20 тонн топлива над Атлантикой для посадки. Пилот запросил у диспетчера ветеринара в аэропорт, чтобы усмирить животное.

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Метки: США   борт   грузовой самолет   лошадь   стойло   стюардессы   
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KlyaksaZ
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