В США грузовой самолет вернулся в аэропорт из-за лошади

Самолёт исландской авиакомпании Air Atlanta Islandic 9 ноября совершал рейс Нью-Йорк (США) — Льеж (Бельгия), и помимо обычного груза перевозил лошадь. Надо сказать, что перевозка лошадей для соревнований — обычное дело для грузовых авиакомпаний. Транспортировка через Атлантику стоит от 5 000 до 13 000 евро.

Однако, в этот раз что-то пошло не так. Несмотря на свежее сено, питьевую воду и личного смотрителя, лошадка напугалась так, что вырвалась из специального загона и начала гарцевать по всему самолёту.

Инцидент произошел через 30 минут после взлета, когда самолет уже находился на высоте более 9,4 тысячи метров.