"Врачи настаивали, чтобы отказалась от ребёнка": беременные рассказали о тяжком выборе

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Беременность - это не только волшебное время для каждой женщины. Порой бывают и нервные моменты. Женщины поделились своими историями, когда их пугали и предостерегали врачи, однако всё обошлось.
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2. Во время беременности женщины регулярно проходят обследования, чтобы избежать возможных рисков
5. Конечно, бывают и противоположные случаи: когда говорили, что всё будет хорошо, а в итоге на свет рождался особенный ребёнок
А вы всегда прислушиваетесь к врачам?
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Метки: Беременные врачебная ошибка врачи дети рождение фото
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Вот некоторые странности:
"Верить всему, что говорят врачи сомнительное занятие" - ага, как и построение предложения, если вдуматься. Верить - это занятие, но сомнительное.
"Буду рожать до 55" - ну-ну, флаг в руки
"Сыну 14 лет - профессиональный футболист" - ага, в 14 лет, прям профессионал.
"Сказали на 6-м месяце прервать беременность" - кто сказал, что за бред, на таком сроке нельзя прерывать, только в случае смерти плода.
"aboрт" - смесь английских букв с русскими, зачем?
"мой рубанок здоров" - ну, столярам в помощь
"ставили высокий риск, а с третьим не стала сдавать этот анализ" - какой анализ, риск чего?
"поставили уродство плода" - нет такого диагноза
"Замерзшая беременность" - ага, беременность замёрзла, надо отогревать...
"ставят dауна" смесь английских букв с русскими, зачем?
"Что-то с хромосомами" - это не "что-то" транслокация хромосомы 21 на другие хромосомы. Если ДНК -тест это показал, значит будет даун 100%. Не надо песен, что после этого родился "абсолютно нормальный".
"Первое генетическое УЗИ" - нет такого исследования.
и т.п.
Отпрашиваюсь с работы и на машине во Владивосток, в "Дом материнства и детства". Там молодая врач-генетик нас выслушала, расспросила, составила родословную на каждого. В наших семьях были дети с отклонениями по двоюродным линиям.
Врач сказала: результаты анализов хоть и не в норме, но не много. Критичных показателей нет. По родословной линии прямого наследия нет. Потому с вероятностью в 98% у вас будет здоровый ребенок. Я обязана предложить вам сделать анализ, проба из пуповины, который на 100% выявит отклонения, но есть побочный эффект - с вероятностью в один процент плод умрет.
Конечно же мы подписали отказ.
Красавица, отличница, художница и спортсменка растет. Пятиклассница уже!