17 малышей, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни

Они смотрят на окружающий мир, как уже стрелянные воробьи, знающие об этой жизни всё. Возможно, они совсем немного подрастут и поделятся c нами всеми премудростями, которые уже даны им от рождения.
Большинство маленьких детей похожи друг на друга. Улыбчивые, пухлощёкие, любопытные и абсолютно невинные. Однако в некоторых семьях появляются малыши, которые озадачат любого взрослого своим серьёзным видом. Глядя на них, складывается впечатление, что это взрослые или даже пожилые люди, оказавшиеся в телах малявок по чистой случайности.
Вживается в роль серьёзного рыбака
В этом ребёнке больше энергии старика, чем в двух стариках позади него.
Верните меня туда, откуда я пришёл
Боже, где я?
Малыш похож на мужчину средних лет, который нажил себе пивное пузико
Я не одобряю этого
Маленький старичок
Когда увидел цены некоторых продуктов
Кажется, у кого-то большие проблемы
Вы бы тоже разозлились, если бы кто-то свернул вас и засунул в маленькую розовую сумку, а затем сфотографировал.
Чем ты можешь удивить меня?
Я ещё раз спрашиваю, где моё молоко?
Представительный молодой человек
Он так похож на отца моей невестки.
Он размышляет, следует ли ему сохранить свою должность ещё на 4 года или просто уйти в отставку и, наконец, насладиться жизнью.
Как же тяжело быть взрослым
Юный гений
Ему только не хватает кольца на безымянном пальце
Он мог бы быть вышибалой в детском саду. Милый.
Лучше не злите меня
Две минуты от рождения и мой племянник полностью разочарован в нас
Он почти идеальный треугольник.
Он не злится, он разочарован
Источник:
АНТИФИШКИ
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