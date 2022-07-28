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17 малышей, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни

17 малышей, которые несмотря на свой возраст уже успели познать всю суть этой жизни

Автор:
28 июля 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эмоции   дети   милота   рождение   старички   фото   
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Они смотрят на окружающий мир, как уже стрелянные воробьи, знающие об этой жизни всё. Возможно, они совсем немного подрастут и поделятся c нами всеми премудростями, которые уже даны им от рождения.

Большинство маленьких детей похожи друг на друга. Улыбчивые, пухлощёкие, любопытные и абсолютно невинные. Однако в некоторых семьях появляются малыши, которые озадачат любого взрослого своим серьёзным видом. Глядя на них, складывается впечатление, что это взрослые или даже пожилые люди, оказавшиеся в телах малявок по чистой случайности.


Вживается в роль серьёзного рыбака

×
×

В этом ребёнке больше энергии старика, чем в двух стариках позади него.


Верните меня туда, откуда я пришёл

Боже, где я?

Малыш похож на мужчину средних лет, который нажил себе пивное пузико

Я не одобряю этого

Маленький старичок

Когда увидел цены некоторых продуктов

Кажется, у кого-то большие проблемы

Вы бы тоже разозлились, если бы кто-то свернул вас и засунул в маленькую розовую сумку, а затем сфотографировал.


Чем ты можешь удивить меня?

Я ещё раз спрашиваю, где моё молоко?

Представительный молодой человек

Он так похож на отца моей невестки.

Он размышляет, следует ли ему сохранить свою должность ещё на 4 года или просто уйти в отставку и, наконец, насладиться жизнью.


Как же тяжело быть взрослым

Юный гений

Ему только не хватает кольца на безымянном пальце

Он мог бы быть вышибалой в детском саду. Милый.


Лучше не злите меня

Две минуты от рождения и мой племянник полностью разочарован в нас


Он почти идеальный треугольник.


Он не злится, он разочарован

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Эмоции   дети   милота   рождение   старички   фото   
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