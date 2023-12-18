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Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области

Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области

Автор:
18 декабря 2023 12:05
Сообщество : Криминал
Метки: Самарская область   ФСБ   генерал-майор   глава МЧС   задержание   коррупция   откаты   
4315
2

Никогда не догадаетесь, за что задержали генерал-майора.

Утром 18 декабря в Самаре задержали начальника главного управления МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Главного спасателя подозревают в вымогательстве денег у подчинённых. По данным следствия, Бойко требовал откаты от сумм, которые его подчинённые получали (тоже, разумеется, незаконно) при проведении проверки пожарной безопасности на предприятиях.



"По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников", — подтвердил версию журналистов источник в правоохранительных органах.

Олег Бойко занимает должность руководителя ГУ МЧС по Самарской области с 2014 года. Сколько за это время он успел положить в карман откатов, неизвестно. Но речь, вероятно, идёт о десятках миллионов рублей.


Сейчас сотрудники управления экономической безопаности МВД по Самарской области и их коллеги из СК и ФСБ проводят обыски в пяти кабинетах и доме Бойко. Сообщается, что задержанного в скором времени доставят в Москву.


Олегу Бойко 56 лет. До назначения руководителем самарского главка МЧС он был первым заместителем начальника управления. В структуре областного МЧС работает с 2000-х годов. Известно, что в 2019 году его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.


UPD: по уточнённой информации, дело не в вымогательстве денег у подчинённых. Бойко подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от группы компаний "Витязь", которые отвечают за пожарную безопасность коммерческих и государственных объектов в Самарской области. По данным следствия, генерал-майору вручили банковскую карту, с которой тот снимал деньги. Вместе с ним задержали и руководителей "Витязя" — Яна Гущина и Елену Тютюнник. У последних изъята "чёрная бухгалтерия", подтверждающая передачу взяток руководителю областного МЧС. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере).

Источник:

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Метки: Самарская область   ФСБ   генерал-майор   глава МЧС   задержание   коррупция   откаты   
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54
Dmitry N 2 часа назад
Побольше бы таких сажали!
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77
aleksey090 2 минуты назад
"По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников",

Звучит как вымогал у вымогателей
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341
Абвгд Еёжзиклмн 7 минут назад
Видимо, когда-то, курсы повышения валют..., ой, тьфу ты, квалификации проходил у самого Ганеева))
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21k
kσρβγς 11 минут назад
"Никогда не догадаетесь, за что задержали генерал-майора."

Неужели - *страшным шепотом* - брал? Да не, не может быть! Вы фсе врети!
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204
babai65 13 минут назад
Судят не за то что украл, а за то что попался. Делиться нужно вовремя.
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337
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Здравствуй, Бойко-Новый Год!
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2
ozap 38 минут назад
Никогда такого не было, и вот опять
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29k
Макарыч 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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92k
sapér Vodička 41 минуту назад
Ссылка coub.com
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30k
Ваня 42 минуты назад
был друг, отличный музыкант, его полный тезка...
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5k
Григорий 48 минут назад
все говно кончается на О! поговорка из 95-96 года, первый раз услыхал и запомнилась! национальность указывать глупо.
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75k
ПАРДОНТЕ 48 минут назад
это жизнь такая
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47
sioma08 52 минуты назад
Наел харю...
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2k
Igor Grishaev 53 минуты назад
Не успел уйти на пенсию
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4k
просто Дмитрий 54 минуты назад
это какой-то сбой в генной инженерии Российских военных
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7k
Roman 59 минут назад
Злые языки поговаривают, что у них прямо на утренней планёрке разнарядки дают: кто, с какой конторы и сколько принести должен к вечеру.
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6k
CruelAsm 59 минут назад
С ума сойти.
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10k
МихА Час назад
Я работал как то в подобной ревизионной структуре... Там было всё просто, начальник посылал на сладкие точки тех подчиненных которые ему дольку приносили и несли с удовольствием т.к. и сами оставались в хорошем плюсе. А те кто не делился и были замечены в этом, ходили в самую жопу, где нейух взять кроме геммороя и проблем.
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2k
Иван Иванов Час назад
Какой кругленький
Хорошо кушает наверное
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2k
Максим Макашев Час назад
Ну ЙОХАНЫЙ БАБАЙ! Этим то ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ???
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294
Серега Час назад
Сейчас кучу минусов понаставят,но откаты на главе области не заканчиваются.Идут до самого верха.А ловят и сажают тех,кто начинает крысить.
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