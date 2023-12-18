Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области

Олег Бойко занимает должность руководителя ГУ МЧС по Самарской области с 2014 года. Сколько за это время он успел положить в карман откатов, неизвестно. Но речь, вероятно, идёт о десятках миллионов рублей.





Сейчас сотрудники управления экономической безопаности МВД по Самарской области и их коллеги из СК и ФСБ проводят обыски в пяти кабинетах и доме Бойко. Сообщается, что задержанного в скором времени доставят в Москву.





Олегу Бойко 56 лет. До назначения руководителем самарского главка МЧС он был первым заместителем начальника управления. В структуре областного МЧС работает с 2000-х годов. Известно, что в 2019 году его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.





UPD: по уточнённой информации, дело не в вымогательстве денег у подчинённых. Бойко подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от группы компаний "Витязь", которые отвечают за пожарную безопасность коммерческих и государственных объектов в Самарской области. По данным следствия, генерал-майору вручили банковскую карту, с которой тот снимал деньги. Вместе с ним задержали и руководителей "Витязя" — Яна Гущина и Елену Тютюнник. У последних изъята "чёрная бухгалтерия", подтверждающая передачу взяток руководителю областного МЧС. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере).