Сотрудники ФСБ задержали главу МЧС Самарской области

Никогда не догадаетесь, за что задержали генерал-майора.
Утром 18 декабря в Самаре задержали начальника главного управления МЧС по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко. Главного спасателя подозревают в вымогательстве денег у подчинённых. По данным следствия, Бойко требовал откаты от сумм, которые его подчинённые получали (тоже, разумеется, незаконно) при проведении проверки пожарной безопасности на предприятиях.
"По версии следствия, руководитель получал так называемый откат за то, что закрывал глаза на коррупционную деятельность своих сотрудников", — подтвердил версию журналистов источник в правоохранительных органах.
Олег Бойко занимает должность руководителя ГУ МЧС по Самарской области с 2014 года. Сколько за это время он успел положить в карман откатов, неизвестно. Но речь, вероятно, идёт о десятках миллионов рублей.
Сейчас сотрудники управления экономической безопаности МВД по Самарской области и их коллеги из СК и ФСБ проводят обыски в пяти кабинетах и доме Бойко. Сообщается, что задержанного в скором времени доставят в Москву.
Олегу Бойко 56 лет. До назначения руководителем самарского главка МЧС он был первым заместителем начальника управления. В структуре областного МЧС работает с 2000-х годов. Известно, что в 2019 году его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
UPD: по уточнённой информации, дело не в вымогательстве денег у подчинённых. Бойко подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от группы компаний "Витязь", которые отвечают за пожарную безопасность коммерческих и государственных объектов в Самарской области. По данным следствия, генерал-майору вручили банковскую карту, с которой тот снимал деньги. Вместе с ним задержали и руководителей "Витязя" — Яна Гущина и Елену Тютюнник. У последних изъята "чёрная бухгалтерия", подтверждающая передачу взяток руководителю областного МЧС. Возбуждены уголовные дела по ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере).
Источник:
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Звучит как вымогал у вымогателей
Неужели - *страшным шепотом* - брал? Да не, не может быть! Вы фсе врети!