Нелепые ошибки, которые стали достоянием общественности

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Порой на рекламных плакатах и стендах можно увидеть забавные ошибки и опечатки. Виновных явно наказали за незнание языка!
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"-Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!"