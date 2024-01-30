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Нелепые ошибки, которые стали достоянием общественности

Нелепые ошибки, которые стали достоянием общественности

Автор:
30 января 2024 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   нелепые ошибки   опечатки   ошибки   русский язык   фото   
1637
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Порой на рекламных плакатах и стендах можно увидеть забавные ошибки и опечатки. Виновных явно наказали за незнание языка!

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Метки: Прикол   забавно   нелепые ошибки   опечатки   ошибки   русский язык   фото   
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10  комментариев
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62k
pynh Час назад
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смотря что собирать...
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2k
Alex 59 минут назад
У меня такое объявление в лифте было. Сразу вспоминается классика:

"-Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!"

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20k
Bill Час назад
Что не так с "призраком оперы"?
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3k
Наталья Час назад
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опера - оперетта?
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Спелая кукурузинка

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