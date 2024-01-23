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Почта России отжигает: коротко о том, что творится в отделениях

Почта России отжигает: коротко о том, что творится в отделениях

Автор:
23 января 2024 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   почта   почта россии   почта рф   смешно   фото   
1307
14

Байки о том, что Почта России не справляется со своими обязанности - уже не байки. Это даже не мемы. Но надо признать, что в последнее время они стали гораздо быстрее доставлять посылки. А какой у вас опыт взаимодействия с почтой?

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Метки: Прикол   забавно   почта   почта россии   почта рф   смешно   фото   
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8  комментариев
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
Ругают Почту России зажравшиеся у которых в соседнем подъезде Красное-Белое, Пятёрочка напротив и то лень, курьера заказывают.
А, в провинции иначе.
Что же касается мятых посылок, то все транспортные компании косячат.
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7k
klop 2 минуты назад
Половина фотошоп. Минус за пост.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
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18k
Голос Вселенной 14 минут назад
Года три назад был у родственников под Краснодаром, ПГТ. И надо было отправить посылку к себе в Мск (ну чтобы самолетом с собой не тащить лишнее). Запаковал я в коробку, замотал скотчем, все аккуратно. Заношу в отделение, там две женщины, клиентов нет, тишина. Говорю, мол, посылку отправить, а они - оформили? Я говорю нет,... Ну оформляйте... Я им - что значит оформляйте? Они мне - оформляйте, мы без оформления не берем... Что значит не берем???? Ничего, что оформить и принять посылку - ваша ПРЯМАЯ обязанность? Это и есть ваша работа! Вы знали об этом?..
Короче, тётки замялись, начали что-то бубнить, мол, интернет у них слабый, оформить они не могут... потом стали что-то открывать, пытаться... Минут через 10 я понял, что мне самому оформить будет быстрее. Открыл смарт и оформил через свой ЛК, и даже оплатил сразу... Вот так надо работать!
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3k
Past 15 минут назад
Комментарий к фото
Ну а что? Как пункт выдачи посылок дельная вещь. Пару раз в неделю приезжает машина с посылками, а в самой деревне сотрудник сидит на полставки, который принимает и потом их выдает жителям. Все лучше чем в город кататься.
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4k
Enigma Kuutar 17 минут назад
Если честно, то это уже не почта, а сельпо какое-то. И ладно если действительно в какой деревеньке, а то рядом куча сетевиков, так ещё на почте всякое продают.
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8k
vasilykopkov 20 минут назад
Пользуюсь их услугами довольно часто, особых претензии нет.
Скажу так - по части сервиса за последние годы стало гораздо лучше, электронные очереди, отслеживание, ускоренная выдача и т.п.
А вот по части скорости доставки - ничего не меняется последние 20 лет.
Проблема в том что у них радиально-сортировочная система осталась с советских времён, а поток посылок увеличился многократно.
Пример - у меня посылка из Москвы в Москву шла восемь дней, ВОСЕМЬ, Карл!!!!. Побывала аж в четырёх сортировочных центрах. в том числе в Шарапово и в Домодедово.
В общем, с этим надо просто смириться.
Зато цены у них самые низкие, люди вежливые.
Так что всегда ставлю им 5 звёзд в приложении...
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