Почта России отжигает: коротко о том, что творится в отделениях

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Байки о том, что Почта России не справляется со своими обязанности - уже не байки. Это даже не мемы. Но надо признать, что в последнее время они стали гораздо быстрее доставлять посылки. А какой у вас опыт взаимодействия с почтой?
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А, в провинции иначе.
Что же касается мятых посылок, то все транспортные компании косячат.
Короче, тётки замялись, начали что-то бубнить, мол, интернет у них слабый, оформить они не могут... потом стали что-то открывать, пытаться... Минут через 10 я понял, что мне самому оформить будет быстрее. Открыл смарт и оформил через свой ЛК, и даже оплатил сразу... Вот так надо работать!
Скажу так - по части сервиса за последние годы стало гораздо лучше, электронные очереди, отслеживание, ускоренная выдача и т.п.
А вот по части скорости доставки - ничего не меняется последние 20 лет.
Проблема в том что у них радиально-сортировочная система осталась с советских времён, а поток посылок увеличился многократно.
Пример - у меня посылка из Москвы в Москву шла восемь дней, ВОСЕМЬ, Карл!!!!. Побывала аж в четырёх сортировочных центрах. в том числе в Шарапово и в Домодедово.
В общем, с этим надо просто смириться.
Зато цены у них самые низкие, люди вежливые.
Так что всегда ставлю им 5 звёзд в приложении...
Друг заказывает у меня новую позицию. Я упаковываю и отношу на пункт ОЗОНа и сдаю товар, получать товар друг должен в том же пункте, что я и сдавал. В результате товар уезжает из пункт в сортировочную(за МКАД), а потом через день приезжает обратно на пункт ОЗОНа.
З.Ы. Правда этот косяк уже поправили теперь товар остается на пункте, но буквально полгода назад товар просто так катался из пунктов А-В-А