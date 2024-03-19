Титуба: загадочный персонаж, активировавший охоту на салемских ведьм

После смерти владельца плантации Титуба попала в руки Сэмюэля Пэрриса, который привёз женщину в Массачусетс в 1680 году. Её участие в последующих процессах над ведьмами сыграло решающую роль: она стала одной из первых, кого обвинили в колдовстве. И именно показания Титубы легли в основу всего последующего дела и процесса.

В 1689 году Сэмюэл Пэррис стал пастором деревни Салем и перевёз туда семью. Титуба отправилась с ними и проводила время, заботясь о его детях. Особенно близка она была с девятилетней Элизабет, которую домашние ласково звали Бетти.