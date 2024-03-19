Титуба: загадочный персонаж, активировавший охоту на салемских ведьм

Салемские процессы над ведьмами запомнились как одна из самых кровавых и печальных страниц в истории. Во время судебных процессов большая часть северо-восточной части колоний была охвачена страхом и паранойей благодаря пуританским идеалам того времени. Возникли подозрения в колдовстве и поклонении дьяволу, которые по пуританским обычаям карались смертью.
Искоркой, из которой разгорелось пламя последующего кровавого процесса, стала женщина по имени Титуба.
О ранней жизни Титубы мало что известно. Однако историки сходятся во мнении, что она была ребёнком коренного племени Центральной или Южной Америки, возможно, даже Барбадоса. В какой-то момент она попала в рабство и была продана на плантацию Томпсонов на Барбадосе, где стала кухаркой.
После смерти владельца плантации Титуба попала в руки Сэмюэля Пэрриса, который привёз женщину в Массачусетс в 1680 году. Её участие в последующих процессах над ведьмами сыграло решающую роль: она стала одной из первых, кого обвинили в колдовстве. И именно показания Титубы легли в основу всего последующего дела и процесса.
В 1689 году Сэмюэл Пэррис стал пастором деревни Салем и перевёз туда семью. Титуба отправилась с ними и проводила время, заботясь о его детях. Особенно близка она была с девятилетней Элизабет, которую домашние ласково звали Бетти.
В начале 1692 года Бетти и её двоюродная сестра Эбигейл Уильямс начали испытывать приступы боли. Они также необъяснимо пропадали на некоторое время. Девочки кричали, прятались под столами и кроватями, периодически принимая странные позы. Ещё они жаловались, что их тела кто-то невидимый колет иглами и булавками. Врачи не смогли выяснить причину и утверждали, что их, должно быть, околдовали ведьмы.
Девочки обвинили Титубу и ещё двух женщин – своего рода изгоев Сару Гуд и Сару Осборн, в том, что они ведьмы, поскольку видели этих женщин во время галлюцинаций. Это было принято судами того времени как свидетельство, которое считалось веским доказательством колдовства.
Во время допросов Сара Гуд и Сара Осборн решительно отрицали выдвинутые против них обвинения. Но они не были готовы к тому, что их ожидало впереди. Титуба заняла центральное место в процессе и дала красочные и убедительные показания, в которых утверждала, что дьявол пришёл, чтобы навредить детям. Мало того, у него были сообщники: две женщины, которые также предстали перед судом.
Существует отчёт о её показаниях, в котором Титуба цитирует следующие слова: «Сара Гуд и Сара Осборн хотели, чтобы я причинила вред детям, но я не стала... Нет, это четыре женщины и один мужчина, они причинили вред детям, а затем свалили всё на меня. И они сказали мне, что если я не причиню вреда детям, то они причинят вред мне».
Даже не имея образования, Титуба смогла вложить в своё свидетельство достаточно эмоций, чтобы семена подозрений, брошенные в благодатную почву разума жителей Салема, дали щедрые плоды.
Титуба продолжила давать показания, чтобы включить в них больше «заговорщиков».
История Титубы набирала обороты. От двух заговорщиков она перешла к четырём, девяти. Постепенно дело дошло почти до пятисот. Каждый раз, когда женщину допрашивали, рассказ менялся, делая её всё более ценной для суда.
В показаниях были описания существ, которые стояли рядом с дьяволом. Она также рассказала о книге, заполненной именами людей, заключивших договор с дьяволом. И хотя Титуба якобы не могла расшифровать имена, кроме тех, что принадлежали двум первым женщинам, эта неясность означала, что она могла продолжить свою историю, чтобы обвинить любого.
К концу процесса 19 мужчин и женщин были повешены за колдовство, а ещё 5 погибли в тюрьме. Сама Титуба была помещена за решётку. Её заявления позволили отвлечь от неё внимание.
Пока Титуба находилась в тюрьме, многие люди признавались в своих грехах, используя фрагменты её свидетельства, чтобы добавить достоверности своим собственным показаниям.
В конце концов, Титуба попыталась взять свое признание обратно, заявив, что дала показания, потому что Сэмюэл Пэррис избил её и велел оболгать односельчан. Когда она предстала перед судом за связь с дьяволом, присяжные решили её оправдать. Тюремные штрафы оплатил, предположительно, тайный спонсор. Вместе с этим неизвестным благодетелем она, вероятно, покинула эти земли.
О последующей жизни Титубы больше нет данных, но её роль в истории продолжает оставаться объектом исследования пытливых умов.
Что касается девочек, с которых всё началось, современные исследователи предположили, что причиной галлюцинаций и поведения могло стать отравление ржаным хлебом, поражённым спорыньей, летаргический энцефалит и, что самое страшное, просто детская забава – оговор, результатом которого стали десятки отнятых жизней.
Источник:
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по сабжу - в относительно небольшой общине, где все друг друга знают, порядочную добрую женщину не так-то просто обвинить в том, что она не совершала. походу этих тёток их соседи сильно не любили.