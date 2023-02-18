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Мальчик-ликантроп или судебная ошибка?

Мальчик-ликантроп или судебная ошибка?

Автор:
18 февраля 2023 19:57
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Жан Гренье   болезнь   волк   история   ликантропия   оборотень   признание   странно   суд   факт   
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Это дело давно минувших столетий. Очень странное и пугающее, особенно с учётом того, что обвиняемым стал 13-летний подросток.

Французский судья Пьер де Ланкр в 1612 году написал книгу, посвящённую потусторонним тёмным и светлым сущностям, в которой описал этот случай. История произошла с 13-летним мальчиком Жаном Гренье.

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Весной 1603 года три подруги пасли овец за пределами своей деревеньки. Жанна Габориан была уже взрослой, 18 лет. Её подруга Маргарита Пуарье на 3 года младше, а третьей девочке едва минуло 13 лет.

Они приглядывали за мирно жующими подопечными и беседовали о насущном. В последнее время в окрестных лесах расплодилось много волков. Один даже напал на Маргариту пару недель назад. А ещё несколько детей пропали. Предположительно их утащили серые хищники. Девочку спасла сучковатая палка, которой она смогла отбиться от зверя. Маргарита запомнила, что животное было меньше своих обычных сородичей и со светло-коричневой, а не серой шерстью.

В это время завыли псы, приглядывавшие за овцами, и девушки помчались узнать, что случилось. В балке на большом пне сидел мальчик по виду 8-9 лет (в действительности ему было уже 13). Тощий, сероглазый, со спутанными рыжеватыми волосами. Изо рта виднелись кончики клыков. Ногти парнишки были заострёнными и странно длинными, а одежда являла собой жалкое подобие костюма – драные лохмотья, через прорехи в которых виднелось худое грязное тело.

Паренёк сообщил, что он – сын священника. И зовут его Жан Гренье. Он заключил сделку с Дьяволом, продал свою бессмертную душу повелителю тёмных сил. А взамен получил возможность оборачиваться волком. Для этого нужно натянуть особую шкуру, которой снабдил его Дьявол. А чтобы принять человеческий облик, воспользоваться волшебной мазью.

Сделал это Жан, чтобы есть детей. И подростков, особенно вкусных и нежных молоденьких девушек. И с несколькими он уже успел расправиться.

Когда девушки вернулись домой, то рассказали о встрече родителям. Те отмахнулись: какие ещё волки и мальчики-оборотни? Всё это фантазии впечатлительных подростков. Но потом всё же решили обратиться к стражам закона.

Паренька допросили. Жан ничего не стал скрывать. Он рассказал, что сбежал из дома после смерти матери. Пытался зарабатывать подённой работой, но оказался слишком слаб для этого и не справлялся. Однажды встретил в лесу человека, который предложил ему выход, дал волчью шкуру и мазь и заставил подписать кровью договор.

Всё это могло сойти за юношеские фантазии или бред душевнобольного, но Жан подробно описал случаи исчезновения детей и подростков, которые действительно имели место. Дал приметы пропавших и поведал, что он порвал и съел их. Так приказал хозяин – тот самый человек из леса.

Впрочем, признание легко объяснялось: мальчишка болтался по окрестным деревням, когда искал работу, слышал все последние новости, в том числе и касаемо исчезновений людей, которые общественность приукрашивала несуществующими подробностями для пущей жути.

Но тут в дело вступила Пуарье. Маргарита заявила, что собственными глазами видела, как Жан превращался в волка – того самого, небольшого по размеру и нетипичной масти. И может подтвердить это под присягой.

На тот момент французские суды уже перестали рассматривать преступления, связанные с ликантропией, как мистические. Считающие себя оборотнями обвиняемые страдали душевной болезнью. И нуждались в лечении, а не наказании. Так произошло и с Жаном (к счастью для него, а ведь мог отправиться на костёр). Мальчика ввиду его нездоровья и глупости отправили в заточение в монастырь. Где под присмотром братьев он должен был трудиться, молиться, чтобы, возможно, стать здоровым.

Вышеупомянутый судья навестил Гренье в монастыре спустя 7 лет после происшествия. Парень был худым, выглядел моложе своего возраста, вёл себя очень скованно. Кончики клыков действительно торчали из-под губы, а ногти были длинными и заострёнными и напоминали звериные когти. Тогда Гренье и поведал Пьеру де Ланкру эту историю. Заявив, что за это время Повелитель навещал его два раза и пообещал, что скоро он получит свободу и сможет сеять страх и смерть по всей стране в образе волка.

Гренье не дождался исполнения обещаний Дьявола: парень умер в монастыре через полгода после беседы с судьёй и был предан земле.

Хотя… Как знать: ведь оборотень мог просто сменить место дислокации и шастать по земле, периодически нападая на селян и утаскивая их в лес, где они находили свою гибель и больше уже никому не могли рассказать о странном тощем волке необычного окраса.

Источник:

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Метки: Жан Гренье   болезнь   волк   история   ликантропия   оборотень   признание   странно   суд   факт   
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Ваня Час назад

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Алексей 22 минуты назад
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