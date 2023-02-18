Мальчик-ликантроп или судебная ошибка?

Весной 1603 года три подруги пасли овец за пределами своей деревеньки. Жанна Габориан была уже взрослой, 18 лет. Её подруга Маргарита Пуарье на 3 года младше, а третьей девочке едва минуло 13 лет.

Они приглядывали за мирно жующими подопечными и беседовали о насущном. В последнее время в окрестных лесах расплодилось много волков. Один даже напал на Маргариту пару недель назад. А ещё несколько детей пропали. Предположительно их утащили серые хищники. Девочку спасла сучковатая палка, которой она смогла отбиться от зверя. Маргарита запомнила, что животное было меньше своих обычных сородичей и со светло-коричневой, а не серой шерстью.