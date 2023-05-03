Чёрный Плащ Средневековья: Алонсо Салазар-и-Фриас

В общем, в начале века псы господни приговорили 11 ведьм. Сожгли заживо только 6: остальные до «знаменательного» дня не дожили. Прибыла следующая партия, а за ними толпа родственников, стенающих, что их жёны, матери и сёстры не виновны в колдовстве. И решил обвинитель Алонсо Салазар-и-Фриас – самый молодой из инквизиторов, принимающих участие в расследовании, внять их мольбам и перепроверить кое-какие факты. И выяснилось, что обвинённые в теснейшей связи с дьяволом дамы никак не могли этого совершить: медики подтвердили их девство в буквальном смысле.

Детальное обследования овчарни, где по свидетельским показаниям собирались на шабаши ведьмы, показало, что это старый полуразрушенный сарай с изрядным слоем навоза да дырявой крышей. Почесал Алонсо буйну голову, да и пришёл к выводу, что ведьм-то и не было.