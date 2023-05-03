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Чёрный Плащ Средневековья: Алонсо Салазар-и-Фриас

Чёрный Плащ Средневековья: Алонсо Салазар-и-Фриас

Автор:
03 мая 2023 10:32
Сообщество : Истории
Метки: Алонсо Салазар-и-Фриас   Ведьма   Инквизиция   Испания   интересно   история   спасение   средневековье   суд   супрема   
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Средние века – эпоха очень неоднозначная. И опасная. Поскольку охота на ведьм и всё такое. И сегодня ты богобоязненная пастушка или прачка. А завтра соседке твои густые волосы не понравились или новое платье. И, пожалуйте в казематы и на костёр, госпожа ведьма.

Но нашёлся в Испании один смельчак, решивший, что пора ломать хребет системе. В 1609 году супрема – испанская инквизиция активизировалась. Что примечательно, пресловутый «Молод ведьм» в этой стране не котировался: испанцы прибегали к своей методике, почти без пыток. И так умело забалтывали со свойственным им темпераментом обвиняемых, что те запутывались в собственных показаниях и через пару дней признавались и совершали последнюю в своей жизни прогулку – на костёр.

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В общем, в начале века псы господни приговорили 11 ведьм. Сожгли заживо только 6: остальные до «знаменательного» дня не дожили. Прибыла следующая партия, а за ними толпа родственников, стенающих, что их жёны, матери и сёстры не виновны в колдовстве. И решил обвинитель Алонсо Салазар-и-Фриас – самый молодой из инквизиторов, принимающих участие в расследовании, внять их мольбам и перепроверить кое-какие факты. И выяснилось, что обвинённые в теснейшей связи с дьяволом дамы никак не могли этого совершить: медики подтвердили их девство в буквальном смысле.

Детальное обследования овчарни, где по свидетельским показаниям собирались на шабаши ведьмы, показало, что это старый полуразрушенный сарай с изрядным слоем навоза да дырявой крышей. Почесал Алонсо буйну голову, да и пришёл к выводу, что ведьм-то и не было.

Он поделился открытием с коллегами (а работали они тройкой с ещё двумя собратьями, имена которых Алонсо Бесерра-и-Олкин и Хуан дель Валье Альварадо). Те посмотрели на коллегу как на умалишённого не поверили. Ну, как не поверили – может, и поверили, но им хотелось денег и карьерного роста. Тем более что почва была вполне себе благодатной – порядка 2 тыс. ведьм по всей стране уже просто жаждали признаться и гордо взойти на костёр.

А инквизиция к доводам идейного служителя прислушалась. И дополнила тощую методичку уточнением – дескать, если колдунья искренне раскается, то обвинения будут сняты. И костёр очищающий мимо. По всей Наварре и Басконии раздавались радостные вопли раскаяния. Алонсо и Хуан поймали отвисшие челюсти и грустно осознали, сколько денежек проплыло мимо.

И ожидаемо ополчились на молодого коллегу. И в ход пошли скандалы, интриги, расследования доносы, наговоры, фальсификация документов. Потом тёзку деятельного инквизитора и вовсе перевели в другое место. А заменивший его инквизитор Антонио де Аранда-и-Аларкон принял сторону Алонсо.

Около 10 лет бился испанец за правду. И в итоге когда предстал перед советом инквизиторов, то добился полной отмены охоты на ведьм.

Заслуга ли в этом исключительно Алонсо? Или у супремы появились более приоритетные задачи, в частности, борьба с атеистами и масонами за пределами  страны? В любом случае через пару столетий о ведьмах вообще забыли. Впоследствии мелкие разбирательства имели место, но «ведьм» просто изгоняли или брали с них денежный штраф.

А Алонсо Салазар-и-Фриас своим  примером  доказал, что и один в поле воин. Ведь в Испании было уничтожено значительно меньше ведьм и колдунов по сравнению с соседними странами. Его методику взяла на вооружение и римская инквизиция. А сам юрист позднее занял пост одного из глав супремы и стал не только очень влиятельным, но и человеком, спасшим тысячи потенциальных невинных жертв.

Источник:

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Метки: Алонсо Салазар-и-Фриас   Ведьма   Инквизиция   Испания   интересно   история   спасение   средневековье   суд   супрема   
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Ivan Полчаса назад
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ghor 21 минуту назад
Полная херь.
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