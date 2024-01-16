12 самых больших частных домов в мире, в которых можно было бы разместить население маленького города

В мире полно невероятных небоскрёбов и других габаритных архитектурных сооружений. Однако существует ряд захватывающих по своему величию и роскоши частных домов, которые поражают своими размерами и уникальным дизайном. Ведь такие постройки увидишь далеко не каждый день!
Их владельцы — известные бизнесмены, знаменитости и члены королевских семей. Они сделали эти дома не только символом своего богатства, но и архитектурного великолепия. Предлагаем вам полюбоваться ими прямо сейчас.
Антилия представляет собой один из самых изысканных и дорогих домов в мире. 27-этажный дом, принадлежащий бизнес-магнату Мукешу Амбани, оценивается в сумму от 1 до 2 миллиардов долларов. Архитекторы из Чикаго спроектировали конструкцию, способную выдержать сильные землетрясения. Один её этаж имеет такую же высоту, как и двухэтажное здание. В Антилии есть собственные кафе-мороженое, мегахрам и кинотеатр на 50 человек.
Площадь дома составляет более 6 тысяч квадратных метров. Строение было спроектировано таким образом, чтобы оно могло выдерживать землетрясения, торнадо и даже взрывы бомб.
В этом доме есть 11 кухонь, 14 спален, 32 ванные комнаты, гараж на 30 автомобилей, боулинг, крытый каток, пять бассейнов, видеозал, кинотеатр, фитнес-центр, винный погреб на 20 тысяч бутылок и 2 теннисных корта. Площадь строения составляет более 8 тысяч квадратных метров .
В 1919 году финансист и филантроп Отто Герман Кан построил культовый замок во французском стиле на самой высокой точке Лонг-Айленда. Он использовал летний дом на 127 комнат, чтобы развлекать известных гостей со всего мира, включая голливудскую элиту и глав государств.
Дом на протяжении долгого времени являлся собственностью миллиардерши Лили Сафры – супруги бразильского банкира Эдмонда Сафры. Невероятно роскошное строение расположено на участке, площадь которого составляет 202 тысячи квадратных метров.
Этот дом является бывшей собственностью президента США Дональда Трампа. Сейчас он принадлежит российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Площадь виллы составляет 3000 квадратных метров.
Этот дом занимает площадь около 16 тысяч квадратных метров, что делает его одним из самых больших частных строений в мире. Джордж Вашингтон Вандербильт II построил этот дом, вдохновляясь французскими замками. Он был завершен в 1895 году и является отражением процветания и богатства конца 19 века. Замок имеет более 250 комнат.
Особняк Сафра — это огромное поместье, чья площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. В нём есть 130 комнат, крытый и открытый бассейны. Что находится внутри, точно неизвестно, поскольку члены семьи Сафра любят вести скрытный образ жизни. Известно, что у них есть несколько супердорогих объектов недвижимости по всему миру.
Этот дом стоимостью 1,4 миллиарда долларов внесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в мире жилая резиденция главы государства. Эта скромная обитель расположена в самом сердце столицы Брунея Бандар-Сери-Бегаван и открыта для посетителей только три дня в году.
Общая площадь дворцового комплекса составляет 200 тысячи квадратных метров. Общее количество комнат во дворце — 1788, а также 257 ванных комнат, 18 лифтов и 5 бассейнов.
В этом поместье площадью 9 тысяч квадратных метров есть кинотеатр на 36 мест, боулинг, автогалерея, вмещающая 30 автомобилей, и ночной клуб. Мало того, он может похвастаться 20 спальнями, 30 ванными комнатами и пятью бассейнами.
Площадь дома составляет 254 тысячи квадратных метров. В нём 39 ванн и 29 спален. На территории также есть корт для сквоша, кегельбан, баскетбольная площадка, теннисные корты и несколько бассейнов.
Дворец Лакшми Вилас был построен по приказу Махараджи Саяджирао Гаеквада III, правителя Бароды (1875-1939). Дворец занимает площадь 2 квадратных километра . Он включает в себя два огромных двора, усеянных деревьями и фонтанами. Огромные сады окружены полями для гольфа, площадками для игры в крикет и крытыми теннисными кортами. Во дворце есть железнодорожные пути, которые предназначены для перевозки членов королевской семьи.
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