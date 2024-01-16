12 самых больших частных домов в мире, в которых можно было бы разместить население маленького города

Этот дом стоимостью 1,4 миллиарда долларов внесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая в мире жилая резиденция главы государства. Эта скромная обитель расположена в самом сердце столицы Брунея Бандар-Сери-Бегаван и открыта для посетителей только три дня в году.

Общая площадь дворцового комплекса составляет 200 тысячи квадратных метров. Общее количество комнат во дворце — 1788, а также 257 ванных комнат, 18 лифтов и 5 бассейнов.