15 фотографий заброшенного, но все еще сказочного русского терема возрастом 120 лет

В обширных лесах северо-запада России, недалеко от города Чухлома в Костромской области, есть небольшая территория, на которой сохранились весьма характерные образцы деревянных домов. Один из самых замечательных до сих пор стоит в бывшей деревне Погорелово недалеко от реки Вига.
Особняк в Погорелово
Был построен в 1902 году Иваном Поляшовым, который благодаря своим природным способностям и трудолюбию стал богатым подрядчиком. Он работал в Санкт-Петербурге, но не забывал и родную деревню, где возвел грандиозный деревянный терем. Массивное бревенчатое строение выдержало разрушительные воздействия времени как снаружи, так и на большей части интерьера, сохранившись до наших дней.
Плотницкая готика
На первый взгляд, внешний вид дома Поляшова кажется немного деревенским, но его отделка фасада демонстрирует влияние городского дизайна в деталях, таких как оконные обрамления в стиле барокко.
Стиль Ропета
Он характеризуется огромным количеством мелких повторяющихся деталей. Стиль назван в честь художника Ивана Ропета и прекрасно показан в работе Поляшова.
Солнце, кокошники и павлины
Именно эти образы Поляшов брал в качестве идеи для деревянных орнаментов.
Неоклассика снаружи
Этот архитектурный жанр выдержан во внешней симметрии дома, окон, балконов и карнизов.
Современность внутри
Зато в интерьере автор Поляшов отступил от неоклассики в пользу современной стилистики: в центре стояла огромная лестница, а по краям были рассредоточены комнаты.
Скрытая строгая геометрия
Она почти незаметна за цветочными узорами и арабесками, но четко просматривается в потолочных линиях, резьбе по дереву и оформлении стен.
Жизнь на первом этаже
На Русском Севере отапливать двухэтажные дома тяжело и затратно, а потому холодными зимами вторым этажом почти не пользовались, обходясь первым. Поэтому там располагались все нужные комнаты. От гостиной…
…и столовой
…до ниши для завтрака
Так называли небольшой закуток со столом и парой стульев, где могли позавтракать члены семьи, не накрывая огромный стол для гостей.
Брошенный терем
Иван Поляшов покинул этот мир в 1935 году. Его дети недолго жили в тереме отца: кто-то ушел на войну, кто-то отправился искать счастье в соседние города и села, кто-то решил покорить Санкт-Петербург и Москву. Погорелово быстро увядало, и люди покидали эти земли.
Новый шанс
Уже в 1970-х терем Поляшова стоял пустым, ветхий и облупленный от ветра и солнца. Но его увидел Анатолий Жигалев, московский художник. Он влюбился в сказочный дом с первого взгляда и решил поселиться в нем, чтобы сберечь его для потомков.
Верный смотритель
Уже 50 лет Жигалев с первой весенней оттепели до осенних заморозков проводит в Погорелово. Деревня давно пустует, но терем стоит, привлекая туристов и любителей такой исконно русской архитектуры. Жигалев украшает комнаты утварью, красит крыши, крепит половицы и оконные ставни. Он как добрый доктор, который навещает старика и поддерживает его.
Музей
Сейчас Анатолий организовал небольшой музей в доме, и каждый может посмотреть, как жили Поляковы и насколько талантливым мастером был Иван. Трудности только создает дорога: уж слишком далеко находится дом от внешнего мира.
Деревянный клад
Такие фотографии становятся настоящим кладом для фотохудожников, которые посещают дом Полякова и каждый раз среди старых стен находят новый глоток красоты.
Источник:
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Понравилось123
Потому и сохранился до наших дней, иначе не осталось бы от него ни чего. Народ к сожалению бесчувственный в большинстве своём.