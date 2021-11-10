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15 фотографий заброшенного, но все еще сказочного русского терема возрастом 120 лет

15 фотографий заброшенного, но все еще сказочного русского терема возрастом 120 лет (16 фото)

Автор:
10 ноября 2021 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   в мире   дом   изба   красота   терем   фото   
4404
16

В обширных лесах северо-запада России, недалеко от города Чухлома в Костромской области, есть небольшая территория, на которой сохранились весьма характерные образцы деревянных домов. Один из самых замечательных до сих пор стоит в бывшей деревне Погорелово недалеко от реки Вига.

Особняк в Погорелово

Был построен в 1902 году Иваном Поляшовым, который благодаря своим природным способностям и трудолюбию стал богатым подрядчиком. Он работал в Санкт-Петербурге, но не забывал и родную деревню, где возвел грандиозный деревянный терем. Массивное бревенчатое строение выдержало разрушительные воздействия времени как снаружи, так и на большей части интерьера, сохранившись до наших дней.

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Плотницкая готика

На первый взгляд, внешний вид дома Поляшова кажется немного деревенским, но его отделка фасада демонстрирует влияние городского дизайна в деталях, таких как оконные обрамления в стиле барокко.

Стиль Ропета

Он характеризуется огромным количеством мелких повторяющихся деталей. Стиль назван в честь художника Ивана Ропета и прекрасно показан в работе Поляшова.

Солнце, кокошники и павлины

Именно эти образы Поляшов брал в качестве идеи для деревянных орнаментов.

Неоклассика снаружи

Этот архитектурный жанр выдержан во внешней симметрии дома, окон, балконов и карнизов.

Современность внутри

Зато в интерьере автор Поляшов отступил от неоклассики в пользу современной стилистики: в центре стояла огромная лестница, а по краям были рассредоточены комнаты.

Скрытая строгая геометрия

Она почти незаметна за цветочными узорами и арабесками, но четко просматривается в потолочных линиях, резьбе по дереву и оформлении стен.

Жизнь на первом этаже

На Русском Севере отапливать двухэтажные дома тяжело и затратно, а потому холодными зимами вторым этажом почти не пользовались, обходясь первым. Поэтому там располагались все нужные комнаты. От гостиной…

…и столовой

…до ниши для завтрака

Так называли небольшой закуток со столом и парой стульев, где могли позавтракать члены семьи, не накрывая огромный стол для гостей.

Брошенный терем

Иван Поляшов покинул этот мир в 1935 году. Его дети недолго жили в тереме отца: кто-то ушел на войну, кто-то отправился искать счастье в соседние города и села, кто-то решил покорить Санкт-Петербург и Москву. Погорелово быстро увядало, и люди покидали эти земли.

Новый шанс

Уже в 1970-х терем Поляшова стоял пустым, ветхий и облупленный от ветра и солнца. Но его увидел Анатолий Жигалев, московский художник. Он влюбился в сказочный дом с первого взгляда и решил поселиться в нем, чтобы сберечь его для потомков.

Верный смотритель

Уже 50 лет Жигалев с первой весенней оттепели до осенних заморозков проводит в Погорелово. Деревня давно пустует, но терем стоит, привлекая туристов и любителей такой исконно русской архитектуры. Жигалев украшает комнаты утварью, красит крыши, крепит половицы и оконные ставни. Он как добрый доктор, который навещает старика и поддерживает его.

Музей

Сейчас Анатолий организовал небольшой музей в доме, и каждый может посмотреть, как жили Поляковы и насколько талантливым мастером был Иван. Трудности только создает дорога: уж слишком далеко находится дом от внешнего мира.

Деревянный клад

Такие фотографии становятся настоящим кладом для фотохудожников, которые посещают дом Полякова и каждый раз среди старых стен находят новый глоток красоты.

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Метки: Россия   в мире   дом   изба   красота   терем   фото   
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16  комментариев
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36k
Alex 6 часов назад
Красивый. Отреставрировать бы его
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3k
RelaniumZ 16 минут назад
Сколько труда и красоты! Особенно если знать на каком "оборудовании", практически в ручную вся эта красота резная и потолочная делалась в 1909г. Просто восхижение вместо слов
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5k
disevenvis 2 часа назад
Красивый терем
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20
eclairbear 2 часа назад
Красивый дом. Жалко что в таком состоянии. В других странах такой дом объявляют памятником и сохраняют.
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16k
ЦСКА 3 часа назад
На северо-западе???
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5k
Горец Ю 4 часа назад
Какая красота...
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147k
anthrax 5 часов назад
Красотища неимоверная.Просто сказка.Я в восхищении. И низкий поклон Жигалеву за то,что не даёт умереть этой красоте.Я бы тоже жил там с огромным удовольствием.Это -бесподобно.Спасибо за пост.5+++
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3k
Valey 5 часов назад
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
Был там в 18 году, к сожалению терем был закрыт. Дорога сложная ,но проходимая
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1k
lerich 5 часов назад
И, заметьте, ни одна задница от общества охраны объектов культурного наследия здесь не появлялась. Нахрен им не нужно это культурное наследие. Вот, если бы застройщик тут образовался и посягнул на этот земельный участок, тут же поднялась бы вонь, типа, культурное наследие уничтожают. Но застройщика нет, ему тоже такие дальние е...ня не нужны.
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6k
Енот Потаскун 6 часов назад
Трудности только создает дорога: уж слишком далеко находится дом от внешнего мира
Потому и сохранился до наших дней, иначе не осталось бы от него ни чего. Народ к сожалению бесчувственный в большинстве своём.
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255
MerryGoRound Енот Потаскун 5 часов назад
Да уж. Достаточно вспомнить что случилось с многострадальной усадьбой Фаберже...
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141
sapsanbosh 6 часов назад
Мастер - золотые руки. Вот где музеи делать!
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