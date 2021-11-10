15 фотографий заброшенного, но все еще сказочного русского терема возрастом 120 лет

Особняк в Погорелово

Был построен в 1902 году Иваном Поляшовым, который благодаря своим природным способностям и трудолюбию стал богатым подрядчиком. Он работал в Санкт-Петербурге, но не забывал и родную деревню, где возвел грандиозный деревянный терем. Массивное бревенчатое строение выдержало разрушительные воздействия времени как снаружи, так и на большей части интерьера, сохранившись до наших дней.