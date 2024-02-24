Отзвеневшие колокольчики и волшебные деревянные кружева Пуреха

Ещё одно чудо Пуреха – восхитительные резные дома. Точнее, даже не дома, а терема. Самые интересные из них, созданные мастерами-краснодеревщиками Николаем Калошиным и Константином Шестеперовым, стоят на улице Луговой.

Выглядят усадьбы как лубочные картинки: хитросплетение разноцветных фигур, элементов и узоров как магнитом притягивает туристов, старающихся запечатлеть рукотворное чудо.