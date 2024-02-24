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Отзвеневшие колокольчики и волшебные деревянные кружева Пуреха

Отзвеневшие колокольчики и волшебные деревянные кружева Пуреха

Автор:
24 февраля 2024 18:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Дерево   Пурех   Россия   Традиция   дом   зодчество   колокольчик   красота   промысел   село   
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Россия славна памятниками деревянного зодчества. Это направление представляет собой такое же национальное достояние страны как фольклор, литература, музыка и другие области искусства.

Ярким примером сохранения таких традиций является село Пурех в Нижегородской области, которое очень напоминает сказочную деревеньку, дома которой радуют глаз резными фасадами и замысловатой вязью деревянных узоров.

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Пурех – вотчина князя Пожарского. За заслуги перед Отечеством Дмитрий Михайлович получил земли, где начал возведение Спасо-Макарьевского монастыря. В обители могли найти приют и убежище ополченцы, получившие тяжёлые ранения и увечья.

Постепенно вокруг монастыря разрослась слободка, где селились служители, мастеровые и крестьяне. К середине XVIII века она разрослась уже до полноценного села Макарий-Пурех. Первую часть названия отбросили. Остался просто Пурех, который превратился в крупное и зажиточное село, где проживали примерно 3,5 тысячи человек.

Благодаря обилию леса в селе развивались такие направления как изготовление ложек, веретён и столярное мастерство. Отдельным направлением уже в середине XIX века стало литьё уникальных в своём роде бубенцов и поддужных колокольчиков. Благодаря способности звенеть на протяжении 40 секунд они даже потеснили признанных лидеров рынка – валдайские колокольчики и удостоились высших наград на выставках в Италии, Бельгии и Франции.

С развитием прогресса производство превратилось в забытый промысел, а о достижениях прошлого напоминают изделия в местном  музее.

Ещё одно чудо Пуреха – восхитительные резные дома. Точнее, даже не дома, а терема. Самые интересные из них, созданные мастерами-краснодеревщиками Николаем Калошиным и Константином Шестеперовым, стоят на улице Луговой.

Выглядят усадьбы как лубочные картинки: хитросплетение разноцветных фигур, элементов и узоров как магнитом притягивает туристов, старающихся запечатлеть рукотворное чудо.

Дома Калошина и Шестоперова – словно мостик, соединяющий два мира – современный с его безумными скоростями и прошлый – эпоху тишины и умиротворения. Время, в которое резчики кропотливо создавали красоту из простого материала, превращая древесину в рукотворное чудо.

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Метки: Дерево   Пурех   Россия   Традиция   дом   зодчество   колокольчик   красота   промысел   село   
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