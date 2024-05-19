В японскую школу вместо ученика взяли козу

В начальной школе в Исе, префектура Кагосима, в этом году недобор. Это сельская местность, жителей с каждым годом все меньше и меньше. И чтобы школа уж совсем не пустовала, детям объявили, что у них новый одноклассник… коза!
В сельской школе Кагосимы всего 8 учеников, и в весеннем семестре снова ни одного новенького. Дети общаются только друг с другом, и это на фоне того, что в апреле в Японии принято перетасовывать классы.
Я даже писала про майскую депрессию в Японии, когда дети попадают в новый класс и им резко нужно знакомиться с новыми людьми. А в этой началке ничего подобного дети испытать не могли.
И чтобы подарить им «чисто японский опыт» (который на самом деле стресс в крупных школах), директор сам придумал и привел на веревочке нового ученика – козу по имени Минами.
Это полугодовалый козленок, которого отец одного из шестиклассников подарил школе. Козленку дозволено ходить по школы и заходить во время уроков в классы, чтобы хоть как-то оживить тишину заведения, в котором всего 9 человек, включая учителя.
24 апреля для козы провели официальную церемонию посвящения, которую не для кого было проводить раньше. Ученики хоть посмотрели, как это делается, родители тоже пришли посмотреть. Коза даже блеяла вместе с учениками, когда те пели школьный гимн. В деревне, видимо, совсем делать нечего.
Низкая рождаемость и пустеющие школы
После бума роста населения сейчас Япония переживает откат. Прежде всего редеют сельские районы, и вот такая школа, где с каждым годом все меньше и меньше учеников – лишь одна из сотни.
Как я уже писала, 14% всех домов в Японии являются брошенными либо владельцами, либо наследниками, решившими по-тихому смыться в крупные города и не платить налогов в префектуру.
Потому деревни остаются безлюдными не просто постепенно, но чаще всего внезапно - один день все просто сбежали. Очень неудобно, если они потом все друг дружку в городе встретят в метро…
Подобные расширения школы за счет коз или животных – не единичный случай попытки хоть как-то оживить жизнь в умирающей деревне для детей.
Можно будет потом всем говорить «мой одноклассник – тот еще козел».
Довольно радостное событие для ребенка, который навсегда такое запомнит, но очень грустная картина отмирания поселения с точки зрения взрослого. Хороший задел для драмы, если ее будет скоро кому снимать в Японии.
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