В японскую школу вместо ученика взяли козу

В сельской школе Кагосимы всего 8 учеников, и в весеннем семестре снова ни одного новенького. Дети общаются только друг с другом, и это на фоне того, что в апреле в Японии принято перетасовывать классы.

Я даже писала про майскую депрессию в Японии, когда дети попадают в новый класс и им резко нужно знакомиться с новыми людьми. А в этой началке ничего подобного дети испытать не могли.

И чтобы подарить им «чисто японский опыт» (который на самом деле стресс в крупных школах), директор сам придумал и привел на веревочке нового ученика – козу по имени Минами.