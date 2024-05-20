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Женщина узнала об изменах мужа после того, как сводила собаку к ветеринару

Женщина узнала об изменах мужа после того, как сводила собаку к ветеринару

Автор:
20 мая 2024 10:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ветеринар   в мире   измена   историяя   люди   отношение   собака   фото   
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Рентгеновские снимки показали непроходимость в желудке домашнего любимца. Во время операции удалось установить, что именно стало причиной запора.

Молодой ветеринар в свой первый день на новой работе оказался в центре драматической семейной истории и даже не подозревал, что может помочь клиентке, которая принесла к нему на осмотр своего щенка, раскрыть супружескую измену.


По словам ветеринара, домашний любимец был серьезно больным, когда его привезли в клинику. Рентгеновские снимки показали непроходимость в желудке собачки. Во время операции, которая прошла успешно, удалось установить, что причиной запора стали женские стринги.


"Мы отложили трусики в сторону. Позже приехала владелица животного и говорит: "Стринги?! У меня нет стрингов! У меня никогда не было стрингов!". Затем она позвала своего мужа и начала ссориться с ним. Как оказалось, нижнее белье принадлежит его тайной любовнице. Мне очень жаль. Это так ужасно таким образом узнать, что твой муж изменяет. Надеюсь, она уйдет от него и скоро будет чувствовать себя значительно лучше", — написал 26-летний ветеринар

Мужчина добавил, что владелица собачки "совсем не ожидала такого", но старалась не плакать, хотя всем было очевидно, что она едва сдерживает слезы.

Пользователи сети в разделе комментариев начали обмениваться своими историями и мыслями. Многие поддержали и пытались всячески утешить преданную женщину.

  • "Ну и адский же это первый день, не так ли! Печально, что жизнь щенка была под угрозой. Пусть они с песиком будут здоровы и счастливы, а этот тупой недоумок получит по заслугам";
  • "Щенок, очевидно, оказался в нужном месте в нужное время";
  • "Ого, она едва не потеряла своего щенка из-за этой развратницы! Я бы так разозлился";

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Метки: Ветеринар   в мире   измена   историяя   люди   отношение   собака   фото   
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4  комментария
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2k
Ультратрахуил 52 минуты назад
А всё что собака на улице находит, и на помойках жрёт, тоже тайной любовнице мужа принадлежит?
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Александр Кузнецов 11 минут назад
Тайной любовнице.. Именно ТАЙНОЙ. Так-то они (любовницы) обычно явные..
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
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1k
Darki 57 минут назад
О,уже молодой ветеринар в свой первый рабочий добавился в этой "драме".Обрастает подробностями и увеличивается в размерах это заезженная до дыр история
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3449 постов (3148 в горячем)

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