Женщина узнала об изменах мужа после того, как сводила собаку к ветеринару

Молодой ветеринар в свой первый день на новой работе оказался в центре драматической семейной истории и даже не подозревал, что может помочь клиентке, которая принесла к нему на осмотр своего щенка, раскрыть супружескую измену.

По словам ветеринара, домашний любимец был серьезно больным, когда его привезли в клинику. Рентгеновские снимки показали непроходимость в желудке собачки. Во время операции, которая прошла успешно, удалось установить, что причиной запора стали женские стринги.