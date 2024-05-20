Женщина узнала об изменах мужа после того, как сводила собаку к ветеринару

Рентгеновские снимки показали непроходимость в желудке домашнего любимца. Во время операции удалось установить, что именно стало причиной запора.
Молодой ветеринар в свой первый день на новой работе оказался в центре драматической семейной истории и даже не подозревал, что может помочь клиентке, которая принесла к нему на осмотр своего щенка, раскрыть супружескую измену.
По словам ветеринара, домашний любимец был серьезно больным, когда его привезли в клинику. Рентгеновские снимки показали непроходимость в желудке собачки. Во время операции, которая прошла успешно, удалось установить, что причиной запора стали женские стринги.
"Мы отложили трусики в сторону. Позже приехала владелица животного и говорит: "Стринги?! У меня нет стрингов! У меня никогда не было стрингов!". Затем она позвала своего мужа и начала ссориться с ним. Как оказалось, нижнее белье принадлежит его тайной любовнице. Мне очень жаль. Это так ужасно таким образом узнать, что твой муж изменяет. Надеюсь, она уйдет от него и скоро будет чувствовать себя значительно лучше", — написал 26-летний ветеринар
Мужчина добавил, что владелица собачки "совсем не ожидала такого", но старалась не плакать, хотя всем было очевидно, что она едва сдерживает слезы.
Пользователи сети в разделе комментариев начали обмениваться своими историями и мыслями. Многие поддержали и пытались всячески утешить преданную женщину.
- "Ну и адский же это первый день, не так ли! Печально, что жизнь щенка была под угрозой. Пусть они с песиком будут здоровы и счастливы, а этот тупой недоумок получит по заслугам";
- "Щенок, очевидно, оказался в нужном месте в нужное время";
- "Ого, она едва не потеряла своего щенка из-за этой развратницы! Я бы так разозлился";
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