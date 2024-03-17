Галя, у нас отмена! Глобальное потепление оказалось не таким уж и глобальным

Американский ученый Кельвин Бейснер является основателем и представителем Корнуоллского альянса и рассказывает весьма непопулярные факты о глобальном потеплении.
Как вам такое заявление:
“Верю ли я, что глобальное потепление реально? Абсолютно. Уверен. И я также верю, что глобальное похолодание реально. Потепление и похолодание циклически сменяли друг друга на протяжении всей истории Земли. Нынешнее потепление всего лишь эпизод в естественных циклах повышения и понижения глобальной средней температуры. Выбросы человеком углекислого газа и других парниковых газов, вероятно, вносят незначительный вклад в его причины.”
Или вот еще:
“Независимо от того, является глобальное потепление в значительной степени естественным или нет, усилия человека остановить его в значительной степени тщетны.
Стратегии адаптации к любому незначительному потеплению, которые действительно происходят, гораздо более разумны, чем дорогостоящие, но бесполезные стратегии предотвращения. Поэтому гораздо разумнее способствовать экономическому росту, частично за счет сохранения дешевой энергии, чем бороться с потенциальным глобальным потеплением и, следовательно, замедлять экономический рост ”.
А тут и вовсе выяснилось, что потепление-то не такое уж и глобальное.
Вот так сидишь себе, ждешь, что в Сибири пальмы расти скоро будут, а тут фига с маслом, пальмы отменяются. Обидное.
Источник:
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А по факту потепления, давно уже доказано что реальные природные процессы выброса СО в атмосферу составляют 98 % . Доля человека там мизерная. Один хлопок подводного вулкана равен чуть ли не 5 годам человеческой деятельности. Просто кому то нужно нагнетать и рубить бабло на этой повестке.
:D