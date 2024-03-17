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Галя, у нас отмена! Глобальное потепление оказалось не таким уж и глобальным

Галя, у нас отмена! Глобальное потепление оказалось не таким уж и глобальным

Автор:
17 марта 2024 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Кельвин Бейснер   глобальное потеплени   глобальное похолодание   климат   цикличность   
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Американский ученый Кельвин Бейснер является основателем и представителем Корнуоллского альянса и рассказывает весьма непопулярные факты о глобальном потеплении.

Как вам такое заявление:

Верю ли я, что глобальное потепление реально? Абсолютно. Уверен. И я также верю, что глобальное похолодание реально. Потепление и похолодание циклически сменяли друг друга на протяжении всей истории Земли. Нынешнее потепление всего лишь эпизод в естественных циклах повышения и понижения глобальной средней температуры. Выбросы человеком углекислого газа и других парниковых газов, вероятно, вносят незначительный вклад в его причины.

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Или вот еще:

Независимо от того, является глобальное потепление в значительной степени естественным или нет, усилия человека остановить его в значительной степени тщетны.

Стратегии адаптации к любому незначительному потеплению, которые действительно происходят, гораздо более разумны, чем дорогостоящие, но бесполезные стратегии предотвращения. Поэтому гораздо разумнее способствовать экономическому росту, частично за счет сохранения дешевой энергии, чем бороться с потенциальным глобальным потеплением и, следовательно, замедлять экономический рост ”.


А тут и вовсе выяснилось, что потепление-то не такое уж и глобальное.

Вот так сидишь себе, ждешь, что в Сибири пальмы расти скоро будут, а тут фига с маслом, пальмы отменяются. Обидное.

Источник:

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Метки: Видео   Кельвин Бейснер   глобальное потеплени   глобальное похолодание   климат   цикличность   
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8  комментариев
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12k
Артем Час назад
Как у авторов таких постов совмещается "глобальное потепление отменили" и тут же писать "“Верю ли я, что глобальное потепление реально? Абсолютно. Уверен. .." Это беда с образованием, логикой, причино-следственными связями? В чем Кельвин Бейснер абсолютно прав, так в том, что потепления и похолодания цикличны и что человек (на данном этапе) никак не может на них повлиять.
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12k
Властелин 12 минут назад
Календарь Майя уже давно закончился и ничего не произошло. Мужик фантазирует.
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2k
AVATAR 15 минут назад
Адекватные ученые говорят, что это естественный процесс Земли. А не то что говорят проплаченные глобалистами. Через определенный период на планете меняется цикл с глобального похолодания на глобальное потепление и наоборот. Вспомните ледниковый период. От человеческой деятельности выхлопа практически никакого. Большую часть на климат влияет мировой океан и положение оси. Вот к примеру теория сербского астрофизика Миланковича. Теория так и называется "Цикл Миланковича". Регулярные и закономерные изменения формы орбиты Земли и ориентации её оси вращения приводят к циклическим изменениям количества солнечной радиации, попадающей на Землю, и эти изменения определяют наступление ледниковых эпох.
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21k
Александр Полчаса назад
Раньше в 80х-90х у нас снег лежал всю зиму, сейчас он в январе выпадает и лежит неделю примерно и тает. И так до конца зимы, снега почти нет
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2k
Дмитрий 40 минут назад
Все экологини такие:
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96k
Доктор Джонс 49 минут назад
Дюпон в погоне за прибылью всех обманул...
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9k
Колорад 2 часа назад
Опять обманули, а я ватник на гавайку поменял уже!
:D
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