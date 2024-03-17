Галя, у нас отмена! Глобальное потепление оказалось не таким уж и глобальным

Как вам такое заявление:

“Верю ли я, что глобальное потепление реально? Абсолютно. Уверен. И я также верю, что глобальное похолодание реально. Потепление и похолодание циклически сменяли друг друга на протяжении всей истории Земли. Нынешнее потепление всего лишь эпизод в естественных циклах повышения и понижения глобальной средней температуры. Выбросы человеком углекислого газа и других парниковых газов, вероятно, вносят незначительный вклад в его причины.”

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Или вот еще:

“Независимо от того, является глобальное потепление в значительной степени естественным или нет, усилия человека остановить его в значительной степени тщетны.

Стратегии адаптации к любому незначительному потеплению, которые действительно происходят, гораздо более разумны, чем дорогостоящие, но бесполезные стратегии предотвращения. Поэтому гораздо разумнее способствовать экономическому росту, частично за счет сохранения дешевой энергии, чем бороться с потенциальным глобальным потеплением и, следовательно, замедлять экономический рост ”.





А тут и вовсе выяснилось, что потепление-то не такое уж и глобальное.