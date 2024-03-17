«Я случайно погасил ТЭЦ в Южно-Сахалинске»: в сети поделились самыми жесткими ошибками на работе

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Чего уж греха таить, все мы когда-либо совершали оплошности на работе, кто-то делал опечатки в тексте, кто-то отправлял не тот товар не тому клиенту, ну а из-за кого-то чуть не начиналась Третья мировая война.
Пользователи Х (бывший Твиттер) решили повспоминать и выяснить, у кого же такие просчеты и ошибки были самыми нелепыми и ужасными. Вот так читаешь и думаешь, а я то еще не самый косячный сотрудник :-)
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Друзья, а у вас были запоминающиеся промахи на работе?
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В начале 2000-х дали доступ по РДП на сервер клиента для временной работы.
Сделав свою работу, случайно выбрал "Завершение работы" вместо завершения сеанса и погасил сервер клиента, целиком.
Админы выводы сделали и права ограничили.