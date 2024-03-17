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«Я случайно погасил ТЭЦ в Южно-Сахалинске»: в сети поделились самыми жесткими ошибками на работе

«Я случайно погасил ТЭЦ в Южно-Сахалинске»: в сети поделились самыми жесткими ошибками на работе

Автор:
17 марта 2024 07:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   коллеги   отчеты   ошибки   промахи   работа   
1742
8

Чего уж греха таить, все мы когда-либо совершали оплошности на работе, кто-то делал опечатки в тексте, кто-то отправлял не тот товар не тому клиенту, ну а из-за кого-то чуть не начиналась Третья мировая война.

Пользователи Х (бывший Твиттер) решили повспоминать и выяснить, у кого же такие просчеты и ошибки были самыми нелепыми и ужасными. Вот так читаешь и думаешь, а я то еще не самый косячный сотрудник :-)


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Друзья, а у вас были запоминающиеся промахи на работе?

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Метки: Юмор   коллеги   отчеты   ошибки   промахи   работа   
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1  комментарий
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Antique computer Полчаса назад
Даже не знаю, чей это фейл в большей степени - мой или админов.
В начале 2000-х дали доступ по РДП на сервер клиента для временной работы.
Сделав свою работу, случайно выбрал "Завершение работы" вместо завершения сеанса и погасил сервер клиента, целиком.

Админы выводы сделали и права ограничили.
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