30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку

Когда тратишь на что-то немалую сумму, будь то автомобиль, телефон или игровая консоль, эта долгожданная покупка приносит не только радость, но и тревогу: «А если я ее поцарапаю? А если разобью экран? А если в нее вода попадет?». Увы, ничто не остается новым вечно, и на каждый предмет роскоши найдутся десятки способов его уничтожить. В этой подборке вы найдете самые печальные тому доказательства, но имейте в виду: на эти фото очень больно смотреть.