30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку

Когда тратишь на что-то немалую сумму, будь то автомобиль, телефон или игровая консоль, эта долгожданная покупка приносит не только радость, но и тревогу: «А если я ее поцарапаю? А если разобью экран? А если в нее вода попадет?». Увы, ничто не остается новым вечно, и на каждый предмет роскоши найдутся десятки способов его уничтожить. В этой подборке вы найдете самые печальные тому доказательства, но имейте в виду: на эти фото очень больно смотреть.
4. "Мой ноутбук убило зернышко коричневого риса, поверх которого закрылась крышка"
7. "Папа такой: «Google опять дурит, размывая левую верхнюю часть результатов. Да и Facebook* тоже». Он расплавил верхний левый угол своего экрана"
9. "Лишился пальев на протезе ноги, поскольку собака друга решила, что это жевательная игрушка"
10. "Пропустила завтрак, слишком быстро встала, потеряла сознание во время сдачи экзамена в Zoom, упала на самый дорогой предмет мебели"
"Разбила телефон, порезала ухо осколком стекла, потянула бицепс и не смогла вовремя сдать экзамен. А как проходит ваш день?"
12. "Если у вас когда-нибудь возникнет желание выбросить пенопластовый стакан из-под газировки в окно на шоссе, не делайте этого"
13. "Водитель, доставлявший Ferrari Enzo (2,5 миллиона долларов) новому владельцу, попал в аварию"
15. "Вчера вечером спрятал контроллеры PS4 сына в духовке, чтобы он пошел спать. Не сказал жене, и утром она включила эту духовку"
16. "Недавно попробовала подписку на дорогую одежду напрокат. Почтальон забросил пакет с одеждой/сумками через забор во двор. У меня есть два щенка"
17. "Кабельщик просверлил дыру в стене дома, через шкаф, через чехол для гитары и прямиком в Martin HD-28V"
22. "Через 20 минут после закрытия сделки по продаже моего дома новые владельцы прислали мне эти фотографии"
"Транспортная компания слишком высоко подняла мой контейнер и пробила стену. Этот сайдинг больше не производится, поэтому весь дом придется переобшивать".
23. "В первую ночь в отпуске мы начали раскладывать диван-кровать для детей и услышали хруст. Айфон сына провалился между подушками и застрял в каркасе"
24. "Мы 6 недель прождали довольно дорогой унитаз, чтобы установить его в доме клиента, и он наконец прибыл"
29. "Когда хочешь роскоши, но не можешь позволить себе немного доплатить за безопасность..."
Источник:
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А это что за функционал?