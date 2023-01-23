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30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку

30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку

Автор:
23 января 2023 19:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   ошибки   промахи   фейлы   фотографии из соцсетей   
2579
31

Когда тратишь на что-то немалую сумму, будь то автомобиль, телефон или игровая консоль, эта долгожданная покупка приносит не только радость, но и тревогу: «А если я ее поцарапаю? А если разобью экран? А если в нее вода попадет?». Увы, ничто не остается новым вечно, и на каждый предмет роскоши найдутся десятки способов его уничтожить. В этой подборке вы найдете самые печальные тому доказательства, но имейте в виду: на эти фото очень больно смотреть.

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"Разбила телефон, порезала ухо осколком стекла, потянула бицепс и не смогла вовремя сдать экзамен. А как проходит ваш день?"

"Транспортная компания слишком высоко подняла мой контейнер и пробила стену. Этот сайдинг больше не производится, поэтому весь дом придется переобшивать".

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   ошибки   промахи   фейлы   фотографии из соцсетей   
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16  комментариев
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8k
Владимир 53 минуты назад
"Что происходит, когда строишь дом толщиной в пол кирпича"
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8k
au3 44 секунды назад
"1. "Персонал на земле потянул не за ту ручку, и у MD-80 отвалился хвост"

А это что за функционал?
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3k
constriktor97 6 минут назад
Комментарий к фото
Ну, мягко говоря, неправда.
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18k
anpetrof 11 минут назад
Эффект Даннинга - Крюгера. Это, когда дурак не понимает, что он дурак из-за того, что он дурак
...
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68
Alex Roland Полчаса назад
"Лишился пальев на протезе ноги, поскольку собака друга решила, что это жевательная игрушка" ... полчаса ждал и смотрел ..... так получается...
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23k
Добрый Алабай 43 минуты назад
Кроме чужих несчастий, в жизни есть и другие радости.
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5k
5 копеек Час назад
Спасибо

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5k
Tuskub Час назад
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