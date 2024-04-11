FISHKINET
Сообщество Юмор 18694 поста • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 ошибок, которые влетели кому-то в копеечку

30 ошибок, которые влетели кому-то в копеечку

Автор:
11 апреля 2024 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   ошибки   промахи   фейлы   фотографии из соцсетей   
993
31

Когда тратишь на что-то немалую сумму, будь то автомобиль, телефон или игровая консоль, эта долгожданная покупка приносит не только радость, но и тревогу: «А если я ее поцарапаю? А если разобью экран? А если в нее вода попадет?». Увы, ничто не остается новым вечно, и на каждый предмет роскоши найдутся десятки способов его уничтожить. В этой подборке вы найдете самые печальные тому доказательства, но имейте в виду: на эти фото очень больно смотреть.

×

"Разбила телефон, порезала ухо осколком стекла, потянула бицепс и не смогла вовремя сдать экзамен. А как проходит ваш день?"

"Транспортная компания слишком высоко подняла мой контейнер и пробила стену. Этот сайдинг больше не производится, поэтому весь дом придется переобшивать".

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   ошибки   промахи   фейлы   фотографии из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 3 минуты назад
11 фото.

Что за дома на Западе такие элитные кирпичные - стены в один слой кирпича. Дома, как у Наф-Наф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1292 поста (1219 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98971



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пост ужасающего позитива
Пост ужасающего позитива
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Набирающие популярность в сообществах
Не знаю, интересны ли вам новости из НХЛ. Разговор про рекорд. Вроде бы значительный. Все-таки большая лига
Не знаю, интересны ли вам новости из НХЛ. Разговор про рекорд. Вроде бы значительный. ...
Львовские корни Лелика и Болика
Львовские корни Лелика и Болика
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#история#аварии#авто аварии#дети#Россия#собака#США
#животные#автомобили#интересно#интересное#ДТП#забавно#кино#фильм#кот#Реакция
#Прикол#автомир#в мире#люди#факты#конфликт#Автовсячина#нападение#Еда#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку 30 ошибок и несчастных случаев, которые влетели кому-то в копеечку 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной 20+ бедолаг, чей день попросту не задался 20+ бедолаг, чей день попросту не задался «Я случайно погасил ТЭЦ в Южно-Сахалинске»: в сети поделились самыми жесткими ошибками на работе «Я случайно погасил ТЭЦ в Южно-Сахалинске»: в сети поделились самыми жесткими ошибками на работе Люди, к которым удача повернулась спиной Люди, к которым удача повернулась спиной

На что жалуетесь?

Вернуться