Кениец сгенерировал фото чернокожего Илона Маска и начал сбор средств на «воссоединение с отцом»

Сгененированная искусственным интеллектом фотография чернокожего Илона Маска стала для находчивого кенийского парня отправной точкой начала сбора средств в интернете, чтобы «воссоединиться с отцом». Чисто Остап Бендер наших дней!
Грустную историю "брошенного сына" некоторые СМИ радостно приняли за настоящую, не распознав, что это была картинка от нейросети. Получилась семейная драма.
Якобы, в 90-х Илон Маск остановился в кенийском отеле, где мать его будущего чернокожего "сына" работала менеджером. Там долларовый миллиардер и зачал чернокожую копию самого себя.
Теперь, якобы, "Илон Маск младший" вырос и живёт в ужасной бедности, а его папочка — долларовый миллиардер. Ну и сбор средств на воссоединение "семьи" уже открыт:
Классный пранк получился!
Источник:
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До сих пор не угомонятся. Что только не придумают для мошенничества.
Кто помнит про их письма на почту: