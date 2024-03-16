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Кениец сгенерировал фото чернокожего Илона Маска и начал сбор средств на «воссоединение с отцом»

Кениец сгенерировал фото чернокожего Илона Маска и начал сбор средств на «воссоединение с отцом»

Автор:
16 марта 2024 22:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Илон Маск   история   кения   сбор средств   фейк   чернокожий   
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Сгененированная искусственным интеллектом фотография чернокожего Илона Маска стала для находчивого кенийского парня отправной точкой начала сбора средств в интернете, чтобы «воссоединиться с отцом». Чисто Остап Бендер наших дней!

Грустную историю "брошенного сына" некоторые СМИ радостно приняли за настоящую, не распознав, что это была картинка от нейросети. Получилась семейная драма.

Якобы, в 90-х Илон Маск остановился в кенийском отеле, где мать его будущего чернокожего "сына" работала менеджером. Там долларовый миллиардер и зачал чернокожую копию самого себя.

Теперь, якобы, "Илон Маск младший" вырос и живёт в ужасной бедности, а его папочка — долларовый миллиардер. Ну и сбор средств на воссоединение "семьи" уже открыт:

Классный пранк получился!

Источник:

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Метки: ИИ   Илон Маск   история   кения   сбор средств   фейк   чернокожий   
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2  комментария
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Aleksei 12 минут назад
доигрались с ИИ,мать вашу. берём попкорн,наблюдаем.
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Звёздный странник 10 минут назад
Опять Кения?
До сих пор не угомонятся. Что только не придумают для мошенничества.
Кто помнит про их письма на почту:
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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