Эксперты предупредили о скором исчезновении человечества из-за развития искусственного интеллекта

С ними согласен и «фронтмен» ИИ, да и всей айтишной отрасли - Илон Маск. Даже он, борец за всеобщую свободу от всего на свете считает, что развитие ИИ надо тормознуть. Для начала - на 6 месяцев, а там посмотрим. По этому поводу он опубликовал открытое письмо, которое подписали более тысячи исследователей.

Эту инициативу прокомментировал главный аналитик Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров. Он присоединился к Маску и учёным: