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Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Автор:
31 марта 2023 14:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   ИИ   Илон Маск   Искусственный интеллект   Открытое письмо   война машин   опасность для человечества   
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Илон Маск подписал открытое письмо с призывом прекратить разработки искусственного интеллекта из-за потенциальных рисков для человечества. По словам Маска, в ближайшее время люди рискуют столкнуться со смертельными опасностями, если не возьмут компьютерный интеллект под контроль.

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Генеральный директор Twitter вместе с более чем тысячей других экспертов по искусственному интеллекту подписали открытое письмо, выразившее их опасения в том, что технология представляет серьезную угрозу для общества людей. Письмо призывает немедленно остановить «опасную гонку» технологических достижений.


Письмо было опубликовано некоммерческим Институтом будущего жизни. По словам экспертов, его цель - предупредить людей о предполагаемом риске, который ИИ может представлять для цивилизации.


Институт будущего жизни - некоммерческая организация, которая финансируется Фондом Маска и Фондом приверженности переменам, а также Фондом сообщества Силиконовой долины.


Авторы письма предупреждают, что искусственный интеллект в ближайшее время может стать причиной экономических и политических потрясений для человечества. «Системы искусственного интеллекта, чей интеллект способен конкурировать с человеком, могут представлять серьезную опасность для общества и человечества, - говорится в документе. - Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы будем уверены, что их влияние будует положительным, а риски - управляемыми».


В письме утверждается, что лаборатории искусственного интеллекта и независимые эксперты должны сделать перерыв в своей работе над ИИ и использовать его для регулирования и создания «четких протоколов». Авторы призывают разработчиков «совместно создать и внедрить набор общих протоколов безопасности для усовершенствованного проектирования и разработки ИИ, которые будут тщательно проверяться и контролироваться независимыми внешними экспертами». Такие протоколы, по мнению подписантов, «гарантируют, что системы, придерживающиеся их, вне всяких сомнений безопасны».


Письмо предлагает приостановить на шесть месяцев «опасную гонку» в разработке систем, более мощных, чем недавно выпущенная OpenAI GPT-4.


GPT-4 — это следующая версия технологии ChatGPT, которая, как сообщается, значительно улучшает способность чат-бота понимать и выполнять поставленные задачи — от написания эссе до советов по контрабанде запрещенных веществ.


Если эти меры не будут приняты в установленные сроки, заявляют авторы, правительства должны четко высказать свою позицию в защите безопасности человечества и вмешаться, введя временный запрет на быстро развивающиеся технологии и мораторий на новые разработки в сфере ИИ.


Маск - не единственнымй известный человек, подписавшим документ. Соучредители Apple Стив Возняк и Йошуа Бениго, которых называют «крестными отцами ИИ», также поставили свои подписи под письмом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   ИИ   Илон Маск   Искусственный интеллект   Открытое письмо   война машин   опасность для человечества   
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13  комментариев
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9k
au3 2 часа назад
Весна .... Обострение ...
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879
Николай 7 минут назад
Это письмо подписали многие разработчики ИИ. Думаю, что они просто сами офигели со своих же результатов. Пусть тормозят и разбираются. Поддерживаю.
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6k
Vladimir 12 минут назад
Про Интернет тоже самое говорили. Мол сеть убьет литературу, кино, навыки человеческого общения. Человечество превратится в толпу сутулых зомби. И как?
Лично по мне, ИИ это всего лишь другая форма ввода информации и общения с компьютером. Все равно ИИ остается программой.
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0
thrashbox Полчаса назад
Данное открытое письмо - эксплуатация страхов людей, не представляющих себе, как работает современный "ИИ", и имеющих представление об этом исключительно из всякой научной фантастики и хорроров.

И, сдается мне, с целью снять с себя ответственность за результаты работы их ИИ, бгг.

А вот тот же Ашманов, например, другую тему поднимал - когда уже этих пилильщиков ИИ и бигдаты начнут прижимать за несоблюдение закона о персданных ?
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2k
Михаил 38 минут назад
Прям совпадение какое-то. Вчера посмотрел небольшой обзор по gpt-4 и подумал о том, что возможно скоро эта хрень начнет жить своей жизнью. Как бы сценарий терминатора не стал реальностью. Эти же мысли возникают при слове нейросеть. Сегодня на ноуте пол часа искал мягкую мебель. Нигде не оставлял никаких данных, только искал. Через пол часа пришла смс от какого-то магазина со скидкой на мягкую мебель и бесплатный дизайн-проект.
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10k
Владимир 52 минуты назад
Учитывая к чему катится мир, ИИ не такой уж и опасный.
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5k
Горожанин Час назад
Хорошая пиар-акция по продвижению ИИ для потребителей и инвестров- лохов. Классика - сделать или предложить сделать надувательство "запретным". Это как красная тряпка для дураков и неучей - запретный плод сладок и он реален и мощен, раз его пытаются запретить. Нужно срочно нести денюжки и брать, брать и вкладывать, вкладывать)))
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
его что зомби уже перестали беспокоить ? он даже портативный гражданский огнемет вроде продвигал против зомби . а тут ИИ ему мешает , наверно очередную вундервафлю хочет продать . или хиперлуп вокруг Скайнета построить.

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206
noname789 2 часа назад
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
А в чём конкретно опасность? Какой-то набор пустых фраз.
Страна, которая первой освоит ИИ получит серьёзное преимущество. Вот это факт. А изучать. Можно параллельно изучать, развивать и осваивать.
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52
Pac Б.Касторский 10 минут назад
Ты реально не понимаешь ? Вроде не школоло.
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