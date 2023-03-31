Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Генеральный директор Twitter вместе с более чем тысячей других экспертов по искусственному интеллекту подписали открытое письмо, выразившее их опасения в том, что технология представляет серьезную угрозу для общества людей. Письмо призывает немедленно остановить «опасную гонку» технологических достижений.

Письмо было опубликовано некоммерческим Институтом будущего жизни. По словам экспертов, его цель - предупредить людей о предполагаемом риске, который ИИ может представлять для цивилизации.