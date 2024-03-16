Парадокс планктона: О чём эта сложная загадка современной биологии?

Но в экосистемах, где правит планктон, всё происходит не так. Десятки, сотни видов, крупные популяции и местечковые виды с окраин — все мирно уживаются друг с другом даже во время дефицита провианта. И никто почему-то не вымирает. Такое устойчивое разнообразие долго не могли объяснить — теория расходилась с практикой. Может, всё дело в хаотичной болтанке жидкости? А может, микроорганизмы распределяют добычу по размеру? Или во всём виновато непостоянство условий?