Парадокс планктона: О чём эта сложная загадка современной биологии?

Природа жестока... бла-бла... выживают только сильнейшие... бла-бла-бла... В условиях нехватки ресурсов на эволюционной арене останется только группка приспособленцев... К черту это! Планктон плевал на экологические правила!
Этот парадокс так и называется — парадокс планктона. Его суть заключается в том, что ограниченное количество ресурсов поддерживает сразу множество видов микроскопических организмов. Тем самым принцип Гаузе идёт лесом. Это то самое правило конкуренции: если два вида сцепились за ресурсы, то рано или поздно объявится победитель. Он отожмёт еду, территорию, расплодится, а его конкурента ждёт вымирание.
Но в экосистемах, где правит планктон, всё происходит не так. Десятки, сотни видов, крупные популяции и местечковые виды с окраин — все мирно уживаются друг с другом даже во время дефицита провианта. И никто почему-то не вымирает. Такое устойчивое разнообразие долго не могли объяснить — теория расходилась с практикой. Может, всё дело в хаотичной болтанке жидкости? А может, микроорганизмы распределяют добычу по размеру? Или во всём виновато непостоянство условий?
В парадоксе помогла разобраться царица всех наук — математика. Учёные составили модель. Правила игры на первом этапе были всё те же: сильнейшие вытесняют слабейших. Но вот в чём дело: поедая какой-то ресурс, мелкие организмы выделяют вещества, пригодные для питания других видов.
Так питательная цепочка превращается в целое дерево, где один вид планктона питается ресурсами извне, второй — питается отходами жизнедеятельности первого, а третий может съесть всё и сразу. Многие виды и вовсе начинают «договариваться». Кто-то приобретает для себя один ресурс, а другими делится. Кто-то делит между собой пищу в определенных пропорциях.
Правило конкуренции оставалось рабочим: более эффективные виды вклиниваются в экосистему, отжимают экологические ниши, но при этом создают новые. В конечном итоге микроскопическая суета уляжется — экосистема становится очень стабильной, при том, что в ней осталась целая орава конкурентов. Чем больше видов планктона оказывается в системе, тем крепче получается сообщество.
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Fortran 77, DOS.
Упрощённо она выглядела так - есть поле, на котором растёт "питательный бульон", дорастает до единицы и дальше не растёт, помещаем туда амёбу, которая оценивает где больше корма и идёт жрать туда, ну а отожравшись, делится...
Когда программа была отработана и выведены примерные коэффициенты живучести популяции, я ввёл новый вид амёб, которые могут смотреть на 2 (а после, и на 3) шага вперёд, я играл с их живучестью и порогом деления...
Получил довольно неожиданные результаты:
1) низкий порог деления давал низкие показатели живучести популяции
2) "умные" амёбы проигрывали "тупым" примерно 3/2 (многия знания = многия печали)
3) это для меня не оказалось неожиданностью, но разные породы прекрасно уживаются друг с другом
4) введение "старения" очень дестабилизировало систему, диапазон коэффициентов для выживания популяции резко сужался
5) я попытался ввести хищников, но там получалось очень сложно и я забил.