Тайны горы Кайлас, которой подвластны законы времени

Гора Кайлас (Кангринбоче), расположенная в Западном Тибете и являющаяся самой высокой горой в этом районе, уникальная и загадочная. Её отличает четырёхгранная пирамидальная форма со снежной шапкой и гранями, ориентированными почти точно по сторонам света.
Вокруг неё ходит множество интригующих историй и легенд, что делает вершину местом, вызывающим восхищение как у местных жителей, так и у путешественников и туристов со всего мира.
Одна из самых загадочных возможностей тибетского пика заключается в том, что люди, проводящие время в окрестностях, стареют быстрее, чем обычно. Говорят, что волосы и ногти растут с ненормальной скоростью. Этот феномен до сих пор не объяснён современной наукой.
Для буддистов гора Кайлас имеет особое значение, поскольку считается сердцем творения. В соответствии с верованиями местных жителей, на этой горе обитает бог небес. Из-за её духовного значения восхождение на гору Кайлас строго запрещено. Соответственно, в связи с этим даже точную высоту установить не получилось. Разные исследователи считают, что она составляет от 6638 до 6890 метров. В соответствии с легендой, на вершину смог подняться лишь один монах в далёком XI веке.
На горе Кайлас также расположено озеро Манасаровар, за права на которое ведутся исторические споры. Вокруг этого места ходит множество мифов и легенд, некоторые из которых гласят, что здесь обитает божество.
Интересно, что никому – ни путешественникам, ни учёным, ни даже спутникам не удалось раскрыть тайны Кайласа.
Далёким от религии и мистики исследователям при попытке подъёма обязательно что-то мешает: плохая погода, недомогания, отклонение от маршрута, ненужные тропы.
А поскольку взобраться на вершину не представляется возможным, люди нашли альтернативу и придумали особый ритуал. Если обойти Кайлас по кругу у подножия, то человеку простятся все грехи, а душа обретёт спасение вне зависимости от религиозных воззрений. Но есть нюанс: человек должен быть чист душой. Хотя бы относительно. Поскольку фиксировались случаи, что много грешившие люди после обхода ощутимо постарели: у них наметились новые морщины, удлинились ногти, а у мужчин за день отрастала недельная щетина.
Её вершина остаётся неприступной, и ни одна известная тропа не ведет к ней. Более того, в окрестностях горы есть как пресноводные, так и солёные озера, происхождение которых по-прежнему окутано тайной.
Легенда гласит, что на горе Кайлас обитает неуловимый йети – снежный человек. Те, кто пытался подняться, рассказывали о сверхъестественных явлениях и ощущении, что их тело перестаёт нормально функционировать и подчиняться. Учёные даже отмечали, что ночью гора Кайлас меняет форму и очертания.
Ходят слухи, что в тёмное время суток с Кайласа доносятся странные звуки. На горе также есть место, называемое «Дверь Ямы», которое считается входом в царство бога смерти.
Кроме того, гора Кайлас известна тем, что в небе над вершиной появляется особый многоцветный свет. Хотя ученые предполагают, что это явление может быть связано с магнитной активностью, истинная причина остаётся неясной.
Способность горы загадать миру столько загадок без ответов действительно поражает. Ну а те, кто не особенно верит в мистику, могут просто полюбоваться величественным заснеженным пиком, который достоин считаться одним из величайших природных чудес планеты.
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