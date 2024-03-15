Тайны горы Кайлас, которой подвластны законы времени

Интересно, что никому – ни путешественникам, ни учёным, ни даже спутникам не удалось раскрыть тайны Кайласа.

Далёким от религии и мистики исследователям при попытке подъёма обязательно что-то мешает: плохая погода, недомогания, отклонение от маршрута, ненужные тропы.