Тайна глубин пещеры Давелис

В Пентели, в 40 километрах к северу от Афин, находится пещера, полная загадок. О пещере Давелис рассказывают, что вода здесь течёт вверх по склону, что электроника в ней будто бы отключается, и что многие исследователи её глубин так и не вернулись.
Эти и многие другие странные происшествия создали репутацию места опасного и страшного.
Впервые пещера Давелис была обнаружена случайно в V веке до нашей эры. Греческие рабочие добывали местный мрамор неподалёку, когда наткнулись на вход. Пещера расположена на склоне горы Пентели, что было удобным местом добычи мрамора для строительства.
Название находка получила позднее. Это произошло в XIX веке, когда разбойник по имени Давелис выбрал эту пещеру в качестве своего убежища и, по слухам, спрятал в её глубинах сокровище.
Такое использование не было необычным, и она часто служила убежищем. Некогда пещера также являлась местом сбора адептов бога Пана. Она состоит из огромного количества туннелей, ведущих к озеру в самом центре.
Археологи обнаружили во время раскопок керамику с изображением Пана и его нимф. Древние сокровища сегодня хранятся в музеях как свидетельства значимости этого места.
В Средние века христианские отшельники использовали пещеру как святое место. Они построили у входа небольшую церковь, посвящённую двум святым – Николаю и Спиридону.
Существует бесконечное множество историй о паранормальных явлениях, произошедших здесь. Есть истории о странных электромагнитных явлениях, о том, что вода текла в разные стороны в разное время, даже в гору.
Есть также истории о том, как исследователи заблудились в лабиринтных туннелях пещерной системы. Известны и другие истории, например, о крошечном отпечатке руки, обнаруженном у входа.
Многие рассказывают о странных явлениях или необычных происшествиях, но подтверждений этому нет. Поэтому любители загадок и экстрима предпочитают отправиться туда и испытать всё на себе. Это популярное место для пеших прогулок, и многие приезжают туда, чтобы просто насладиться видом. Но далеко не все готовы посетить саму загадочную достопримечательность.
В 1980-х годах греческое правительство, обратив внимание на таинственные события вокруг пещеры, закрыло её для широкой публики. Правительство объяснило это тем, что они готовили туннели внутри комплекса, чтобы сделать их более безопасными. Но, похоже, на самом деле власти хотели предотвратить таинственные исчезновения и другие опасности.
В 2015 году Димитриос Макридопулос – энтузиаст-любитель, интересующийся оккультизмом, решил провести собственное исследование. Он решил посетить пещеру, взяв с собой «шкатулку духов». Спиритический ящик – это устройство его собственного изобретения, которое якобы способствует общению с духами с помощью радиоволн. Макридопулос также использовал внутри инфракрасную камеру, чтобы фиксировать всё необычное.
Макридопулос сообщил, что в тот момент, когда он и его друзья вошли в пещеру, он потерял контроль над своими пятью чувствами. Спиритический ящик активировался и, по-видимому, уловил звуки, похожие на ангельские песнопения детей на древнегреческом языке. Макридопулос идентифицировал это пение как язык пикси.
Он также утверждал, что инфракрасная камера, которую он использовал, зафиксировала некие призрачные образы, когда они добрались до центра. На снимке был виден тёмный фон и крошечное существо, парящее у входа в центральный туннель. Это, наконец, стало свидетельством сверхъестественного в пещерной системе.
Но есть всё ещё много скептиков по отношению к заявлениям и доказательствам, предлагаемым исследователем паранормальных явлений. Безусловно, существуют научные объяснения электромагнитного феномена, наблюдаемого в пещере, которые убедительно опровергают все доказательства паранормального. Но всё же некоторые наблюдатели считают, что внутри может скрываться нечто, пока ещё не поддающееся рациональному объяснению.
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