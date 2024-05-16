Тайна глубин пещеры Давелис

Впервые пещера Давелис была обнаружена случайно в V веке до нашей эры. Греческие рабочие добывали местный мрамор неподалёку, когда наткнулись на вход. Пещера расположена на склоне горы Пентели, что было удобным местом добычи мрамора для строительства.

Название находка получила позднее. Это произошло в XIX веке, когда разбойник по имени Давелис выбрал эту пещеру в качестве своего убежища и, по слухам, спрятал в её глубинах сокровище.