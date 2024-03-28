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Ро-ланги: восставшие гималайские мертвецы

Ро-ланги: восставшие гималайские мертвецы

Автор:
28 марта 2024 12:31
Сообщество : Истории
Метки: Культура   гималаи   живой мертвец   зомби   образ   особенность   ро-ланг   тибет   фольклор   
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Тема восстающих из мёртвых зомби очень благодатная и находит отражение в древних произведениях и современной культуре. Но эти выходцы с того света – особенные.

Далеко в высокогорных долинах Гималаев копошится нечто нечеловеческое, жуткое и ледяное. Но частично живое. Эти существа, известные как ро-ланги, смертельно опасны. Кто такие ро-ланги, и откуда они взялись?

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Эти зомбиподобные создания – порождение тибетского фольклора. Ро – это слово, означающее труп, а лангс можно перевести как «восставший».

Чтобы создать ро-ланга, нужно быть духом или колдуном. Одной из причудливых черт ро-лангов является то, что они не могут говорить или наклоняться. Монстр привлекает внимание своих жертв, виляя языком вперед-назад. Жуткое зрелище, видимо. Не надо и нападения ждать, сам в обморок свалишься.

Поскольку тибетские зомби не могут сгибать суставы, то их походка очень скована, а движения ограничены. В Тибете во многих регионах низкие дверные проёмы, чтобы ро-ланги не могли проникнуть в дома. Вот она – великая сила суеверий в действии.

Чтобы создать ро-ланга, нужно действовать как это обычно делают в начале фильма ужасов. Чтобы заставить его пробудиться, надо остаться ночью наедине с трупом. Затем, напевая магические слова, человек должен положить голову на труп, и тело должно начать дергаться.

Когда это произойдёт, человек должен (вот где начинается реальная жуть) залезть в рот и откусить язык. Эта странная и необычная практика издавна существует в Тибете и объясняется попытками обрести таинственную и тёмную силу. В этом плане местное неживое существо очень похоже на западного зомби.

В 1929 году писательница Александра Дэвид-Нил в своей книге «Магия и тайны Тибета» писала, что если человек потерпит неудачу, то это означает верную смерть. Это объясняется тем, что ро-ланги не всегда создаются руками человека.

Некоторые верят, что они могут восставать по собственной воле, чтобы охотиться на живых. Однако между ро-лангами и зомби есть существенные различия.

Зомби – колоссальная часть западной культуры. Их популярность возросла в фильмах и видеоиграх в 70-80-е годы. Сейчас все чаще можно увидеть зомби во всех видах СМИ и в популярных произведениях разных жанров. В некоторых случаях они даже пробрались в классические произведения.

Зомби берут свое начало в гаитянской разновидности религии вуду. Считалось, что труп оживляли с помощью магии через колдуна. Зомби становился бездумной куклой и рабом колдуна. Это не уникальное явление для Гаити – многие народы имеют подобные верования. Отсюда и сравнение с ро-лангом.

Ро-ланги делятся на разные довольно широкие категории. Есть тантрический и демонический ро-ланг. Тантрический ро-ланг гораздо больше похож на традиционного зомби. Их создаёт человек для своих целей.

Причина создания часто бывает разной. В гаитянской культуре зомби бездумны и являются слугами своего создателя. В тибетской культуре ро-ланг создаётся для того, чтобы быть уничтоженным в ходе сложного ритуала, чтобы колдун мог получить из тела ро-ланга мощный магический инструмент.

Согласно тибетской культуре, обычно это язык. Считается, что эта практика продолжалась вплоть до XX века.

Демонический ро-ланг сильно отличается от своего тантрического собрата. Самое большое отличие заключается в том, что их направляет злой дух без участия человека.

Вера в то, что дух может быть вовлечён в процесс, существовала в тибетской культуре до появления буддизма. Поэтому считается, что вера в то, что дух вселяется в труп, зародилась в Тибете.

Демонический ро-ланг имеет некоторые сходства с западным зомби, но не похож на зомби гаитянского происхождения. Это связано с тем, что демонический ро-ланг не имеет хозяина-человека и жаждет убивать людей, чтобы придать им свой облик.

Однако это весьма упрощённый способ объяснения. Вера в ро-ланга меняется в зависимости от региона Тибета и уровня образования людей в этой местности. В своем описании ро-ланга Александра Дэвид-Нил рассказывает, что ламы (буддийские религиозные учителя и специалисты) принимали участие в похоронных ритуалах и знали слова и песнопения для защиты от ро-ланга, если он поднимется и начнет создавать проблемы.

Фоско Мараини, напротив, утверждает, что во время пребывания в Тибете он заметил скальное образование, похожее на ро-ланга. Мужчина бросил в него свой ботинок. Да, это были всего лишь камни, но он расспросил местных тибетцев. Они до сих пор верят в ро-ланга. Вероятно, существует большой диапазон верований, который зависит от региона.

Поначалу сравнение ро-ланга и зомби кажется очень похожим, но это иллюзия. Существует определенная разница между гаитянским зомби и западным зомби из популярной культуры. Как и у ро-ланга, у гаитянских зомби тоже есть много различий.

Многие различия между ро-лангом и зомби можно найти в их поведении. В Тибете было принято множество мер предосторожности для защиты от них. Здания строились с низкими потолками, чтобы ро-ланг не мог проникнуть внутрь.

Хотя это и похоже на зомби из популярных сегодня фильмов, называть ро-ланга тибетским зомби слишком просто. И зомби, и ро-ланг созданы на основе сложного набора верований. Возможно, они имеют схожие эмоциональные корни: страх смерти и неизвестного или сверхъестественного.

Единственное, что следует помнить о ро-лангах – их можно убить так же легко, как и человека. Это явное отличие от зомби в популярной культуре. Поэтому, если они полезут, найдите низкое место, вооружитесь и ждите. Способ эффективный, и всё будет в порядке.

Но это не точно. Поскольку потусторонние граждане вполне могли приспособиться, окультуриться и пробраться в наш мир и просто тихо ждут подходящего момента, чтобы заявить о себе.

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Метки: Культура   гималаи   живой мертвец   зомби   образ   особенность   ро-ланг   тибет   фольклор   
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8k
Echo 2 часа назад
Понятно, хрен нам, а не Шамбалу
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9k
Pravednik84 2 часа назад
Ждём пояснения про запертое в долине племя, получившее в результате инбридинга проблемные суставы, или про редкую чуму тибетских тушканов.
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559
tokol 2 часа назад
Спасибо, афтор! Теперь я знаю, с кем работаю и как с ними бороться
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Gatsby
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