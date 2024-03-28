Ро-ланги: восставшие гималайские мертвецы

Эти зомбиподобные создания – порождение тибетского фольклора. Ро – это слово, означающее труп, а лангс можно перевести как «восставший».

Чтобы создать ро-ланга, нужно быть духом или колдуном. Одной из причудливых черт ро-лангов является то, что они не могут говорить или наклоняться. Монстр привлекает внимание своих жертв, виляя языком вперед-назад. Жуткое зрелище, видимо. Не надо и нападения ждать, сам в обморок свалишься.

Поскольку тибетские зомби не могут сгибать суставы, то их походка очень скована, а движения ограничены. В Тибете во многих регионах низкие дверные проёмы, чтобы ро-ланги не могли проникнуть в дома. Вот она – великая сила суеверий в действии.