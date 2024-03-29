Люди-мотыльки в Пойнт-Плезант

Позже той же ночью в городке, расположенном в 160 километрах от Пойнт-Плезанта, мужчина Ньюэлл Партридж воевал с телевизором: аппарат категорически отказывался работать без видимых причин.

Устав бороться, Ньюэлл вышел из дома, чтобы установить источник жутко надоедливого нудного высокочастотного звука. На разведку парень отправился со своей охотничьей собакой. Партридж посветил фонариком по границам своего участка, и луч в результате выдернул из темноты два красных велосипедных отражателя. Партридж с удивлением понял, что это глаза. Пёс отважно бросился на их обладателя. Но собаку больше никто никогда не видел.