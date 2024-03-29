Люди-мотыльки в Пойнт-Плезант

Серое крылатое нечто, без головы, но с горящими красными глазами, шерстью и способностью гипнотически воздействовать на окружающих. Похоже на описание какого-то персонажа из не самого интересного ужастика. Но многочисленные очевидцы настаивали, что видели это нечто своими глазами и ощутили на себе его воздействие.
Ночью 15 ноября 1966 года на отдалённой дороге неподалёку от сонного городка Пойнт-Плезант, штат Западная Вирджиния, четыре человека, ехавшие по пустынной, но совершенно безопасной дороге, наткнулись на существо. Люди не смогли идентифицировать это создание. В свете фар оно казалось большим белым человекоподобным существом с ярко-красными глазами и крыльями. Четвёрка рванула с места и, к своему изумлению, увидела, что существо преследует автомобиль. И не бежит, а летит прямо над ними, как бы быстро они ни мчались. Создание проследовало за ними до границы Пойнт-Плезанта, а затем растворилось в ночном небе. Жители стали называть это нечто Мотманом.
Позже той же ночью в городке, расположенном в 160 километрах от Пойнт-Плезанта, мужчина Ньюэлл Партридж воевал с телевизором: аппарат категорически отказывался работать без видимых причин.
Устав бороться, Ньюэлл вышел из дома, чтобы установить источник жутко надоедливого нудного высокочастотного звука. На разведку парень отправился со своей охотничьей собакой. Партридж посветил фонариком по границам своего участка, и луч в результате выдернул из темноты два красных велосипедных отражателя. Партридж с удивлением понял, что это глаза. Пёс отважно бросился на их обладателя. Но собаку больше никто никогда не видел.
Вечером следующего дня женщина сообщила, что выходила из машины, когда рядом с ней поднялось высокое существо: «Казалось, что оно лежало. Оно медленно поднялось с земли. Большое серое существо. Больше человека, со страшными светящимися глазами».
Вбежав в дом, она услышала звуки какого-то движения на крыльце и, осторожно выглянув в окно, встретилась взглядом с двумя огромными красными глазами.
Местные газеты начали писать об этой истории и назвали неизвестное существо Мотманом. Власти, желая сдержать распространение паники, заявили, что это существо – всего лишь очень большая цапля или журавль. Возможно сова или филин. Но им мало кто им поверил.
В последующие месяцы существо продолжало появляться и наводить ужас на жителей района. Писатель Джон Килл утверждал, что не менее 100 человек имели сомнительную честь встретиться с пугающим созданием.
Судя по всему, всё происходило вокруг заброшенного завода боеприпасов, расположенного неподалеку от Пойнт-Плезанта. Если это и в самом деле было логово Мотмана, то лучшего места и не придумаешь. Разрушающийся завод изобиловал пустыми комнатами и проходами.
15 декабря 1967 года обрушился Серебряный мост, соединявший Пойнт-Плезант с Огайо, в результате чего погибли 46 человек. Перед обрушением на мосту было замечено то самое крылатое существо. После трагедии его больше не видели. Кто-то считал это совпадением, а кто-то нет. Другие были уверены, что он пытался предупредить жителей.
Несмотря на то, что Мотмана больше никогда не видели, он продолжает оставаться предметом обсуждения и споров для различных теоретиков и скептиков. Теории включают в себя всё: от космических пришельцев до сверхсекретных правительственных экспериментов. История этого существа даже легла в основу фильма 2002 года «Пророчества Мотмана», где герой в исполнении Ричарда Гира пытается докопаться до сути феномена.
Кем был загадочный Человек-мотылёк, и куда он исчез? Эти вопросы так и остались без ответов.
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