В Москве муж заступился за жену, которая работает в полиции, и теперь её травят коллеги

В Москве мужчина заступился за жену, которая работает в органах, и теперь может сесть в тюрьму, а его супруга - лишиться работы.

Началось всё с того, что женщина шла домой с работы и за ней увязался какой-то мужчина. Он начал приставать, угрожал ударить и нахамил. Женщина позвонила мужу и попросила её встретить. Владимир вышел на улицу, когда его жена Дарья уже подошла к подъезду. Нападавший попытался ударить Владимира, но получил ответку. После этого он споткнулся, упал и сильно ударился головой. Супруги вызвали скорую помощь.