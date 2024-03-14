В Москве муж заступился за жену, которая работает в полиции, и теперь её травят коллеги

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В Москве мужчина заступился за жену, которая работает в органах, и теперь может сесть в тюрьму, а его супруга - лишиться работы.
Началось всё с того, что женщина шла домой с работы и за ней увязался какой-то мужчина. Он начал приставать, угрожал ударить и нахамил. Женщина позвонила мужу и попросила её встретить. Владимир вышел на улицу, когда его жена Дарья уже подошла к подъезду. Нападавший попытался ударить Владимира, но получил ответку. После этого он споткнулся, упал и сильно ударился головой. Супруги вызвали скорую помощь.
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На следующий день Дарья, которая работает в полиции, пошла к начальнику, чтобы узнать судьбу мужа. Руководитель успокоил девушку и пообещал, что нападавшего накажут, но для этого надо, чтобы Владимир немного исправил свою показания. Дело передали следователю.
Позже Дарья увидела, что главным подозреваемым является её муж. Якобы он специально напал на мужчину, а не защищал жену. Теперь мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дарья обратилась в другие ведомства, где рассказала о драке у подъезда и о том, что руководитель посоветовал изменить показания. После жалобы на Дарью ополчились коллеги и начали ей угрожать, сообщает Baza.
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Вот мне интересно узнать, как звучал первый вариант и что они нахреначили во втором.
Бабамент, плохо знает свою работу, раз позволяет себе такие фривольности с документацией, и не в состоянии с первого раза, подсказать, как нужно заполнять бумаги.
очевидно что плановая система требует жертв по посадкам иначе премию не дадут.
я думаю, что наряд в три секунды бы был на месте, когда узнал бы, что "наших бьют". корпоративную солидарность никто ещё не отменял.
элементарно.