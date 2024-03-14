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В Москве муж заступился за жену, которая работает в полиции, и теперь её травят коллеги

В Москве муж заступился за жену, которая работает в полиции, и теперь её травят коллеги

Автор:
14 марта 2024 17:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Угрозы   защита   интересное   муж   полиция   фото   
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Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Москве мужчина заступился за жену, которая работает в органах, и теперь может сесть в тюрьму, а его супруга - лишиться работы.

Началось всё с того, что женщина шла домой с работы и за ней увязался какой-то мужчина. Он начал приставать, угрожал ударить и нахамил. Женщина позвонила мужу и попросила её встретить. Владимир вышел на улицу, когда его жена Дарья уже подошла к подъезду. Нападавший попытался ударить Владимира, но получил ответку. После этого он споткнулся, упал и сильно ударился головой. Супруги вызвали скорую помощь.

На следующий день Дарья, которая работает в полиции, пошла к начальнику, чтобы узнать судьбу мужа. Руководитель успокоил девушку и пообещал, что нападавшего накажут, но для этого надо, чтобы Владимир немного исправил свою показания. Дело передали следователю.


Позже Дарья увидела, что главным подозреваемым является её муж. Якобы он специально напал на мужчину, а не защищал жену. Теперь мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Дарья обратилась в другие ведомства, где рассказала о драке у подъезда и о том, что руководитель посоветовал изменить показания. После жалобы на Дарью ополчились коллеги и начали ей угрожать, сообщает Baza.

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Метки: Видео   Угрозы   защита   интересное   муж   полиция   фото   
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16  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Данунах не может быть...тут же чистая самооборона... а что еще делать с агрессивным мудаком который домогается до твоей жены? Совсем чтоль они епанулись там...
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8k
Vladimir 11 минут назад
Перед законом все равны. Будь ты полицейским,родственником или простым гражданином, запомни: свидетелей оставлять нельзя.
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0
Оксана 15 минут назад
Прошу внимания ! Этот молодой человек никакой ни мигрант. В тот вечер я ждала его в гости , но так и не дождалась к сожалению. А здесь выставляют что он преследовал эту женщину
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42k
Сергей 39 минут назад
Мутная какая то история. Это PokemonKa мутит воду.
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6k
Lexx 51 минуту назад
А почему не рассматривается вариант, что у бабы сработал синдром "яжемент, и вы, челядь, должны пресмыкаться и бояться, а не то я как вас всех посажу и ничего мне не будет."
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8k
tamin 56 минут назад
Хрень.
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18k
Александр Час назад
На мой взгляд копать нужно в сторону- " Попросили изменить показания".

Вот мне интересно узнать, как звучал первый вариант и что они нахреначили во втором.

Бабамент, плохо знает свою работу, раз позволяет себе такие фривольности с документацией, и не в состоянии с первого раза, подсказать, как нужно заполнять бумаги.
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4k
workmen77 Час назад
Что-то мадам не договаривает. Вот так просто ни с чего стал приставить, да и еще возле подъезда где есть свидетели?
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22k
Shtoppi Час назад
и почему меня не удивляет что в мусорском крысятнике такое происходит.
очевидно что плановая система требует жертв по посадкам иначе премию не дадут.
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7k
Старичок 2 часа назад
интересно, а почему она позвонила мужу, а не коллегам в полицию?
я думаю, что наряд в три секунды бы был на месте, когда узнал бы, что "наших бьют". корпоративную солидарность никто ещё не отменял.
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1k
vadimbar 2 часа назад
Без контроля Бастрыкиным даже сами себя сожрать готовы.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Опять история с одной стороны! И понятно с какой.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350610



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