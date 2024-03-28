Самая большая в мире змея убита охотниками в тропических лесах Амазонки

Самую большую в мире змею Ану Джулию, обнаруженную учеными в феврале этого года в тропических лесах Амазонки, нашли мертвой. Кто-то ее застрелил.
Группа из 15 международных биологов обнаружила северную зеленую анаконду в феврале и определила, что это новый вид, на основании 5,5-процентного различия в ее ДНК по сравнению с другими анакондами.
24 марта безжизненное тело Аны Джулии длиной 8 метров было найдено в реке Формозо в сельской местности Бонито на юге Бразилии в штате Мату-Гросу-ду-Сул.
Голландский исследователь, который изучал конкретно эту особь и помог идентифицировать новый вид, профессор биологии Фрек Вонк очень расстроен и разгневан этой новостью. Он назвал убийц уникальной анаконды «больными».
«С большой болью в сердце хочу сообщить вам, что могучая большая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой, — написал он. — Из разных источников я узнал, что она была застрелена, хотя официального подтверждения причины смерти пока нет. Мне очень грустно и в то же время и страшно зол. Насколько больным нужно быть, чтобы так поступить с таким красивым и уникальным животным?»
«Насколько нам известно, она была здорова и находилась в самом расцвете сил, так что в ближайшие годы могла принести много потомства. Поскольку таких гигантских змей в мире не так уж много, удар по биоразнообразию нанесен огромный. Она была самой большой змеей, которую я когда-либо видел своими глазами».
Вонк также назвал открытие северной зеленой анаконды главным событием своей научной карьеры.
Биолог опубликовал невероятные кадры своего плавания с Аной Джулией в прошлом месяце, на которых видно, что змея была толщиной с автомобильную шину.
По словам режиссера дикой природы Кристиана Димитриса, мертвая змея — та же самая, что была снята на камеру, когда он плавал с Вонком.
«Я сравнил отметины на ее морде, которые похожи на отпечатки пальцев, — сказал он. — Это, должно быть, самая известная анаконда в мире, полностью олицетворяющая этот регион. Изображения змеи уже облетели весь мир».
Это подтвердила и специалист по анакондам, научный сотрудник Университета Сан-Паулу Жулиана Терра, которая назвала Ану Джулию «символом региона Бонито».
До этого открытия в Амазонии был обнаружен только один вид зеленой анаконды, которую также называют гигантской анакондой.
«Как мы все знаем из фильмов и рассказов о гигантских змеях, на самом деле это два разных вида, — рассказал Фрек Вонк. — Зеленые анаконды, обитающие на севере своего ареала в Южной Америке, включая Венесуэлу, Суринам и Французскую Гвиану, по-видимому, принадлежат к совершенно другому виду. Хотя на первый взгляд они выглядят почти одинаково, генетическая разница между ними составляет 5,5 процента, а это очень много. Для сравнения: люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга всего на два процента».
Исследователи дали новому виду латинское название Eunectes akayima, что означает «северная зеленая анаконда». Ученые обеспокоены тем, что виду грозит опасность в условиях изменения климата и продолжающейся вырубки лесов в Амазонии.
«Уже исчезло более пятой части Амазонки, что более чем в 30 раз превышает площадь Нидерландов, — заявил Вонк. — Выживание этих легендарных гигантских змей неразрывно связано с защитой их естественной среды обитания».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Они в этом уверены? 5.5% разницы - это очень много!
Для примера разница между людьми и шимпанзе составляет менее 2%.
ДНК человека и свиньи различны примерно на 3-4%
ДНК человека и кошки различны примерно на 10%
но вряд ли "ученый" откажется от модного столика из натурального дерева из Икеи,или сухого завтрака от келлогз.
а то если поставить правильно вопрос, то закончит как и эта анаконда.а так то конечно ,да,убийцы анаконды больные.угу.