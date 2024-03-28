FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11377 постов • 1468 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Самая большая в мире змея убита охотниками в тропических лесах Амазонки

Самая большая в мире змея убита охотниками в тропических лесах Амазонки

Автор:
28 марта 2024 12:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   анаконда   варварство   гигантская анаконда   животные   новый вид   убийство животного   
3587
8
1

Самую большую в мире змею Ану Джулию, обнаруженную учеными в феврале этого года в тропических лесах Амазонки, нашли мертвой. Кто-то ее застрелил.


Группа из 15 международных биологов обнаружила северную зеленую анаконду в феврале и определила, что это новый вид, на основании 5,5-процентного различия в ее ДНК по сравнению с другими анакондами.


24 марта безжизненное тело Аны Джулии длиной 8 метров было найдено в реке Формозо в сельской местности Бонито на юге Бразилии в штате Мату-Гросу-ду-Сул.


Голландский исследователь, который изучал конкретно эту особь и помог идентифицировать новый вид, профессор биологии Фрек Вонк очень расстроен и разгневан этой новостью. Он назвал убийц уникальной анаконды «больными».


«С большой болью в сердце хочу сообщить вам, что могучая большая анаконда, с которой я плавал, была найдена мертвой, — написал он. — Из разных источников я узнал, что она была застрелена, хотя официального подтверждения причины смерти пока нет. Мне очень грустно и в то же время и страшно зол. Насколько больным нужно быть, чтобы так поступить с таким красивым и уникальным животным?»



«Насколько нам известно, она была здорова и находилась в самом расцвете сил, так что в ближайшие годы могла принести много потомства. Поскольку таких гигантских змей в мире не так уж много, удар по биоразнообразию нанесен огромный. Она была самой большой змеей, которую я когда-либо видел своими глазами».


Вонк также назвал открытие северной зеленой анаконды главным событием своей научной карьеры.


Биолог опубликовал невероятные кадры своего плавания с Аной Джулией в прошлом месяце, на которых видно, что змея была толщиной с автомобильную шину.


По словам режиссера дикой природы Кристиана Димитриса, мертвая змея — та же самая, что была снята на камеру, когда он плавал с Вонком.


«Я сравнил отметины на ее морде, которые похожи на отпечатки пальцев, — сказал он. — Это, должно быть, самая известная анаконда в мире, полностью олицетворяющая этот регион. Изображения змеи уже облетели весь мир».


Это подтвердила и специалист по анакондам, научный сотрудник Университета Сан-Паулу Жулиана Терра, которая назвала Ану Джулию «символом региона Бонито».


До этого открытия в Амазонии был обнаружен только один вид зеленой анаконды, которую также называют гигантской анакондой.


«Как мы все знаем из фильмов и рассказов о гигантских змеях, на самом деле это два разных вида, — рассказал Фрек Вонк. — Зеленые анаконды, обитающие на севере своего ареала в Южной Америке, включая Венесуэлу, Суринам и Французскую Гвиану, по-видимому, принадлежат к совершенно другому виду. Хотя на первый взгляд они выглядят почти одинаково, генетическая разница между ними составляет 5,5 процента, а это очень много. Для сравнения: люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга всего на два процента».


Исследователи дали новому виду латинское название Eunectes akayima, что означает «северная зеленая анаконда». Ученые обеспокоены тем, что виду грозит опасность в условиях изменения климата и продолжающейся вырубки лесов в Амазонии.


«Уже исчезло более пятой части Амазонки, что более чем в 30 раз превышает площадь Нидерландов, — заявил Вонк. — Выживание этих легендарных гигантских змей неразрывно связано с защитой их естественной среды обитания».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   анаконда   варварство   гигантская анаконда   животные   новый вид   убийство животного   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Николай 2 часа назад
Чего тут негодовать, для такой анаконды человек-это обычный корм. Если провести аналогию, то в джунглях, наверное так же как и в тайге, случайных людей мало, скорее всего её убили обороняясь, охотник бы забрал мясо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
Фрол 8 минут назад
Вообще то убили её не охотники,а недоумки которым в руки дали ружья.Убивать ради того ,чтобы просто убивать, лишать жизни - это свойственно 2/3 населения человечества и прививается это с детства,особенно у штатовцев,задней европе , да и в Южной Америке это не чуждо.А вот охотятся - только для пропитания.А вот убивают - что бы возвысить себя в собственных глазах, так сказать, я царь зверей, хочу - убиваю, не хочу - тоже убиваю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 21 минуту назад
"на основании 5,5-процентного различия в ее ДНК по сравнению с другими анакондами"

Они в этом уверены? 5.5% разницы - это очень много!

Для примера разница между людьми и шимпанзе составляет менее 2%.
ДНК человека и свиньи различны примерно на 3-4%
ДНК человека и кошки различны примерно на 10%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Соломей 46 минут назад
вопрос неправильно поставлен изначально.И эту убили, и еще миллионы пресмыкающихся и прочих животных убъют.пока просвещённый ученый из голландии и другие ученые не поставят правильно вопрос.для чего вырубаются леса Амазонки? для экспорта древесины в "цивилизованные" страны, и освобождение от лесов сверхплодородных земель, корпорациями типа крафт фудз, монсанто, униливер(кстати изначально голландская) и тд и тп.
но вряд ли "ученый" откажется от модного столика из натурального дерева из Икеи,или сухого завтрака от келлогз.
а то если поставить правильно вопрос, то закончит как и эта анаконда.а так то конечно ,да,убийцы анаконды больные.угу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Амфибрахий Валерьич 51 минуту назад
Дурачок, она просто не успела тебя сожрать, пока ты с ней плавал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
DuckTales Час назад
Ну это местным не понять, они просто не хотят быть сожранными этой тварью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Duke_kir Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Влад 2 часа назад
Вроде как он прав, уникальная природа погибает, с другой стороны там люди живут, а эта "уникальная природа" по факту уникальный рассадник всевозможных паразитов и заразы. То есть условно говоря он пытается в моем доме сохранить уникальный вид тараканов для которых я уже тапок припас. Я вроде не против, сохраняй, но тогда предоставь мне другой дом. Ну не выйдет ничего. Либо смирись, либо объявляй заповедником и переселяй куда то людей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Alex Roland 2 часа назад
Ученый только что из-за парты сразу в озеро нырнул ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Alex Roland 2 часа назад
Вот не обнаружил ли бы - и жила бы спокойно но до естественной старости .. у них в природе нет врагов при если успеют вырасти до такого до такого размера А тут как всегда - показали всему миру и убили .. И этот ученый видимо только что из за парты - даже рубаху и шортики школьные не успел переодеть )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 2 часа назад
А может она сама самоубилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
risti alex 2 часа назад
или от болезни. Вроде доказательств что её застрелили не предоставлено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1757 постов (1672 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121692



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Часы, напечатанные на принтере. Они настоящие
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 марта
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#Прикол#авто аварии#кошка#кино#интересное#теракт#Китай
#животные#факты#машина#ДТП#история#Россия#Юмор#забавно#Жизнь#мигранты
#в мире#автомобили#люди#аварии#кот#Крокус сити холл#Разное#Автовсячина#истории#Москва
Теперь он видел все Теперь он видел все Жительница Австралии обнаружила на потолке гигантского паука Жительница Австралии обнаружила на потолке гигантского паука Медведь из тайваньского зоопарка встал на задние лапы и удивил посетителей Медведь из тайваньского зоопарка встал на задние лапы и удивил посетителей В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея В тропических лесах Амазонки обнаружена самая большая в мире змея Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе Итальянская полиция разыскивает лыжника, который смеха ради преследовал волка на трассе Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии Гигантский кашалот застрял на мелководье в Австралии

На что жалуетесь?

Вернуться