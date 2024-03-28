Самая большая в мире змея убита охотниками в тропических лесах Амазонки

Биолог опубликовал невероятные кадры своего плавания с Аной Джулией в прошлом месяце, на которых видно, что змея была толщиной с автомобильную шину.

По словам режиссера дикой природы Кристиана Димитриса, мертвая змея — та же самая, что была снята на камеру, когда он плавал с Вонком.

«Я сравнил отметины на ее морде, которые похожи на отпечатки пальцев, — сказал он. — Это, должно быть, самая известная анаконда в мире, полностью олицетворяющая этот регион. Изображения змеи уже облетели весь мир».