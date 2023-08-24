Жительница Австралии обнаружила на потолке гигантского паука

Британка, недавно переехавшая жить в пригород Сиднея, впервые столкнулась с местной фауной настолько близко. Она нашла у себя дома гигантского крабового паука (его также называют охотником) и в панике бросилась в соцсети, умоляя избавить её от восьминогого чудовища за небольшое вознаграждение.
Объявление с просьбой о помощи звучало так: «Кто-нибудь умеет обращаться с пауками? С радостью заплачу кому-нибудь 50 долларов за то, чтобы он вытащил этого паука из моей квартиры».
Люди в Интернете приняли беду девушки близко к сердцу и дали ей множество советов.
Во-первых, посоветовали немедленно покинуть Австралию. Во-вторых — поднять стоимость вознаграждения хотя бы в десять раз, иначе смельчак может так и не найтись.
«Паук слишком большой, чтобы связываться с ним за 50 баксов», — говорил один. «Просто сожгите дом дотла», — продолжал второй. «Эта штука на стероидах, что ли?» — удивлялся третий. Почти все были согласны с тем, что есть смысл просто переехать в другую страну.
Однако были и те, кто отнёсся к ситуации более спокойно: «Это обычный охотник, он не опасен для человека и убивает комаров. Я предлагаю выгнать его с помощью пылесоса». Звучит разумно!
Пауки-охотники, как правило, перебираются в дома в летние месяцы в Австралии, потому что, как и вся остальная живность, пытаются спастись от жары. Взрослый паук-охотник может иметь размер до 15 см (самец) и 30 см (самка).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Паучок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и тапки отобрал".