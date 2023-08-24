Жительница Австралии обнаружила на потолке гигантского паука

Люди в Интернете приняли беду девушки близко к сердцу и дали ей множество советов.

Во-первых, посоветовали немедленно покинуть Австралию. Во-вторых — поднять стоимость вознаграждения хотя бы в десять раз, иначе смельчак может так и не найтись.

«Паук слишком большой, чтобы связываться с ним за 50 баксов», — говорил один. «Просто сожгите дом дотла», — продолжал второй. «Эта штука на стероидах, что ли?» — удивлялся третий. Почти все были согласны с тем, что есть смысл просто переехать в другую страну.

Однако были и те, кто отнёсся к ситуации более спокойно: «Это обычный охотник, он не опасен для человека и убивает комаров. Я предлагаю выгнать его с помощью пылесоса». Звучит разумно!